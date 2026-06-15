Кожата е най-големият орган на човешкото тяло и все по-рядко се разглежда изолирано. Тя е активна част от целия организъм, чувствителна, динамична и способна да отрази промени, които остават скрити за други органи. Дерматологичните заболявания засягат огромна част от населениетo, според Световната здравна организация кожни проблеми има всеки трети до всеки четвърти човек в даден момент от живота си.

Затова кожните симптоми често са първият сигнал за процеси в организма, понякога преди да се появят други оплаквания. Именно това прави наблюдението им ценно в клиничната практика.

По темата разговаряме с д-р Димитър Черкезов, дм, началник на Отделение по кожни и венерически болести.

Как кожата говори за здравословното ни състояние?

„Кожата, тъй като е най-големият орган на човешкото тяло, е огледалото на тялото. Винаги, когато човек има някаква емоция в себе си, тя първо проличава чрез кожата", заявява в „Подкаст за здраве" дерматовенерологът д-р Димитър Черкезов.

Снимка: bTV Media Group

По думите му, освен емоциите, в състоянието на кожата намират израз и много вътрешни заболявания. Въпреки ясните кожни прояви обаче, д-р Черкезов съветва кожата да не се разглежда като самостоятелен орган, а като част от цялата клинична картина.

Промени като обриви, промяна в цвета на кожата, сухота, сърбеж или пигментации могат да са сигнал за процеси в организма. Понякога се появяват още преди пациентът да забележи други оплаквания, което превръща кожата във важен ориентир при поставянето на диагноза.

Затова кожните промени не бива да се подценяват, но и да не се разглеждат изолирано. За точна оценка са нужни общото състояние на пациента, придружаващите симптоми, лабораторните изследвания и медицинската история. Само така може да се прецени дали кожната проява е самостоятелно заболяване, или отражение на друг процес в организма.

Как психическото ни състояние влияе върху кожата?

Психиката оказва пряко и често подценявано влияние върху кожата. Стресът, тревожността и продължителното емоционално напрежение могат да влошат различни кожни състояния или да предизвикат нови симптоми.

Това се случва чрез взаимодействието между нервната, ендокринната и имунната система. При стрес се повишават нивата на хормони като кортизол, което променя бариерната функция на кожата, усилва възпалението и повишава чувствителността ѝ.

Снимка: bTV Media Group

Затова при част от хората се наблюдават обостряния на акне, атопичен дерматит, псориазис или розацея именно в периоди на напрежение. Продължителният стрес може и да забави възстановяването на кожата и да я направи по-реактивна към външни дразнители. Така кожата се оказва чувствителен индикатор не само за физическото, но и за емоционалното състояние.

За какво сигнализират кожните промени като генитални брадавици и витилиго?

Гениталните брадавици (полови брадавици, кондиломи) и витилигото имат различен произход, но и двете могат да насочат вниманието към по-дълбоки процеси в организма.

Гениталните брадавици най-често са резултат от инфекция с човешки папиломен вирус (HPV) и се предават по полов път. Появата им сигнализира за вирусна инфекция, но и за състоянието на имунната система – при по-слаб имунен отговор вирусът се активира по-лесно.

Витилигото е автоимунно състояние, при което имунната система атакува клетките, отговорни за пигментацията. „До 2% от световната популация страда от витилиго и за съжаление и до днес, при целия напредък на медицината, причината за появата му все още не е изяснена", коментира д-р Черкезов. То не е заразно и не е свързано с инфекция, а с вътрешен дисбаланс в имунната регулация. В някои случаи се свързва и с други автоимунни заболявания, което му дава значение не само козметично, но и като възможен индикатор за по-широки процеси в организма.

Цялото интервю с д-р Димитър Черкезов пред Ралица Стефанова можете да гледате във видеото. В разговора ще откриете още практични съвети как да разчитате сигналите на кожата си и кога е време да потърсите дерматолог.