Лятото носи слънце, плажове и басейни, но заедно с тях идва и един нежелан спътник, обривите и гъбичните инфекции през лятото.
Високите температури, влагата и обилното потене превръщат кожата в идеална среда за развитие на гъбички. Разберете защо точно през топлите месеци гъбичките по кожата зачестяват, кои са най-честите видове, какви са симптомите им и кои са доказаните стъпки за превенция.
Защо лятото е сезонът на гъбичките
Гъбичките се развиват в топла и влажна среда, а лятото им осигурява точно това. Според експерти, рискът от гъбична инфекция е по-висок при хора, които живеят или работят в горещ климат, носят тесни дрехи и обувки или се потят обилно.
Основните причини за гъбичките през топлите месеци са:
- Жега и влага, повишената температура и влажност създават перфектни условия за размножаване на гъбите.
- Изпотяване и влага, потта осигурява необходимата влага, особено в кожните гънки (слабини, подмишници, под гърдите).
- Инфекции от басейни, топлата вода и общите съблекални са честа среда за заразяване с атлетично стъпало и гъбички по ноктите.
- Повече активности на открито, контактът със замърсена почва или вода увеличава риска.
- Хигиена през лятото, нередовното подсушаване и тесните, непропускливи дрехи задържат влагата върху кожата.
Най-честите гъбични инфекции през лятото
Атлетично стъпало (Tinea pedis). Най-разпространената гъбична инфекция, според дерматолозите засяга около 7 от 10 души някога в живота им. Проявява се със сърбеж, лющене и напукване между пръстите на краката.
Гъбична инфекция в слабините (Tinea cruris). Позната като „джок сърбеж", причинява зачервен, сърбящ обрив с надигнат ръб в слабините и вътрешната страна на бедрата. По-честа е при мъже и при хора, които се потят обилно.
Трихофития (Tinea corporis, „воден лишей"). Дава характерен пръстеновиден обрив с ясен център и може да се появи навсякъде по тялото. Силно заразна е чрез директен контакт или общи кърпи и дрехи.
Кожна кандидоза (Candida гъбички). Кандида е дрожда, която обикновено живее безвредно по тялото, но при влага и топлина се размножава. Засяга кожните гънки, слабините и устата, като прави кожата зачервена, влажна и сърбяща.
Разноцветен лишей (Pityriasis versicolor). Причинява се от дрождата Malassezia и дава петна с различен цвят и фино лющене по гърба, гърдите и раменете, особено забележими през лятото, когато засегнатата кожа не потъмнява от слънцето.
Гъбички по ноктите. Често следват вече съществуваща инфекция като атлетичното стъпало, като ноктите потъмняват, удебеляват се и стават чупливи.
Как да се предпазим от гъбички
Експертите от Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery Center подчертават, че превенцията винаги е по-добра от лечението. Основни мерки за превенция на гъбички:
- Подсушавайте се старателно след баня, плуване или потене, особено между пръстите и в кожните гънки.
- Носете дишащи материи като памук или влагоотвеждащи тъкани; избягвайте тесните, непропускливи дрехи.
- Сменяйте чорапите ежедневно и не носете едни и същи обувки два дни поред.
- Не ходете боси в обществени бани, фитнеси и около басейни, носете джапанки.
- Не споделяйте лични вещи, кърпи, дрехи и обувки.
Симптоми и кога да потърсите лекар
Типичните симптоми на гъбична инфекция включват сърбеж по кожата през лятото, зачервяване, лющене, кожно възпаление и характерни обриви. При леки случаи противогъбичните кремове с активни съставки като клотримазол или миконазол са ефективни.
Според дерматологичните специалисти е добре да посетите лекар, ако обривът не се подобрява след една-две седмици, разпространява се, става болезнен, или ако имате отслабена имунна система или диабет. Тази статия е с информативна цел и не замества консултация с медицински специалист относно лечение на гъбички по кожата.
Обривите и гъбичните инфекции през лятото са чести, но в голяма степен предотвратими. Ключът се крие в няколко прости навика, поддържайте кожата суха и чиста, изберете дишащи дрехи, сменяйте бързо мокрото облекло и пазете краката си на обществени места. При упорити или влошаващи се симптоми навременната консултация с дерматолог предотвратява усложнения и помага лятото да остане безгрижно.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- „Не позволявайте на гъбичните инфекции да развалят лятото ви" — Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery Center
„Гъбични кожни инфекции" — Bupa, здравна информация (д-р Angana Nankani, общопрактикуващ лекар)
„Сърбяща кожа през лятото: може да е гъбична инфекция — ето какво да направите" — CK Birla Hospitals (CMRI)
„Защо гъбичните инфекции зачестяват през лятото" — JRK Research, раздел Здраве и благополучие