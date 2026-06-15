Лятото носи слънце, плажове и басейни, но заедно с тях идва и един нежелан спътник, обривите и гъбичните инфекции през лятото.

Високите температури, влагата и обилното потене превръщат кожата в идеална среда за развитие на гъбички. Разберете защо точно през топлите месеци гъбичките по кожата зачестяват, кои са най-честите видове, какви са симптомите им и кои са доказаните стъпки за превенция.

Защо лятото е сезонът на гъбичките

Гъбичките се развиват в топла и влажна среда, а лятото им осигурява точно това. Според експерти, рискът от гъбична инфекция е по-висок при хора, които живеят или работят в горещ климат, носят тесни дрехи и обувки или се потят обилно.

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Основните причини за гъбичките през топлите месеци са:

Жега и влага , повишената температура и влажност създават перфектни условия за размножаване на гъбите.

Изпотяване и влага , потта осигурява необходимата влага, особено в кожните гънки (слабини, подмишници, под гърдите).

Инфекции от басейни , топлата вода и общите съблекални са честа среда за заразяване с атлетично стъпало и гъбички по ноктите.

Повече активности на открито , контактът със замърсена почва или вода увеличава риска.

Хигиена през лятото , нередовното подсушаване и тесните, непропускливи дрехи задържат влагата върху кожата.

Най-честите гъбични инфекции през лятото

Атлетично стъпало (Tinea pedis). Най-разпространената гъбична инфекция, според дерматолозите засяга около 7 от 10 души някога в живота им. Проявява се със сърбеж, лющене и напукване между пръстите на краката.

Гъбична инфекция в слабините (Tinea cruris). Позната като „джок сърбеж", причинява зачервен, сърбящ обрив с надигнат ръб в слабините и вътрешната страна на бедрата. По-честа е при мъже и при хора, които се потят обилно.

Трихофития (Tinea corporis, „воден лишей"). Дава характерен пръстеновиден обрив с ясен център и може да се появи навсякъде по тялото. Силно заразна е чрез директен контакт или общи кърпи и дрехи.

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Кожна кандидоза (Candida гъбички). Кандида е дрожда, която обикновено живее безвредно по тялото, но при влага и топлина се размножава. Засяга кожните гънки, слабините и устата, като прави кожата зачервена, влажна и сърбяща.

Разноцветен лишей (Pityriasis versicolor). Причинява се от дрождата Malassezia и дава петна с различен цвят и фино лющене по гърба, гърдите и раменете, особено забележими през лятото, когато засегнатата кожа не потъмнява от слънцето.

Гъбички по ноктите. Често следват вече съществуваща инфекция като атлетичното стъпало, като ноктите потъмняват, удебеляват се и стават чупливи.

Как да се предпазим от гъбички

Експертите от Advanced Dermatology & Cosmetic Surgery Center подчертават, че превенцията винаги е по-добра от лечението. Основни мерки за превенция на гъбички:

Подсушавайте се старателно след баня, плуване или потене, особено между пръстите и в кожните гънки.

Носете дишащи материи като памук или влагоотвеждащи тъкани; избягвайте тесните, непропускливи дрехи.

Сменяйте чорапите ежедневно и не носете едни и същи обувки два дни поред.

Не ходете боси в обществени бани, фитнеси и около басейни, носете джапанки.

Не споделяйте лични вещи , кърпи, дрехи и обувки.

Симптоми и кога да потърсите лекар

Типичните симптоми на гъбична инфекция включват сърбеж по кожата през лятото, зачервяване, лющене, кожно възпаление и характерни обриви. При леки случаи противогъбичните кремове с активни съставки като клотримазол или миконазол са ефективни.

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Според дерматологичните специалисти е добре да посетите лекар, ако обривът не се подобрява след една-две седмици, разпространява се, става болезнен, или ако имате отслабена имунна система или диабет. Тази статия е с информативна цел и не замества консултация с медицински специалист относно лечение на гъбички по кожата.

Обривите и гъбичните инфекции през лятото са чести, но в голяма степен предотвратими. Ключът се крие в няколко прости навика, поддържайте кожата суха и чиста, изберете дишащи дрехи, сменяйте бързо мокрото облекло и пазете краката си на обществени места. При упорити или влошаващи се симптоми навременната консултация с дерматолог предотвратява усложнения и помага лятото да остане безгрижно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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