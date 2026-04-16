Ракът на кожата е едно от най-честите онкологични заболявания в световен мащаб, само в Европейския съюз се диагностицират над 1 млн. нови случая годишно, а честотата му продължава да расте успоредно с увеличаващата се ултравиолетова експозиция и промените в начина на живот. Въпреки негативната тенденция, при навременна диагностика прогнозата при повечето пациенти е благоприятна.

Спектърът на кожните тумори е широк, от бавнорастящи и локално ограничени форми до агресивни тумори, склонни към метастази. Това налага внимание към всяка новопоявила се или променяща се кожна лезия. За всичко това разговаряме в „Подкаст за здраве" с д-р Каролина Стайкова, дерматолог с дългогодишен клиничен опит в диагностиката и лечението на кожни заболявания.

Увеличава ли прекомерното излагане на слънце риска от рак на кожата?

„Категорично слънчевите лъчи оказват все по-голяма увреда поради, както всички знаем, намаляващия озонов слой. Кожата има памет и натрупването на такава слънчева експозиция, ходенето на солариуми, категорично повишава риска", заявява д-р Каролина Стайкова в „Подкаст за здраве".

Тя акцентира върху факта, че единственият доказан рисков фактор за развитие на рак на кожата е слънчевата експозиция. Това включва както директното и продължително излагане на слънчева светлина в ежедневието, така и периодичното, но интензивно излагане, свързано с изгаряния в детска и юношеска възраст.

Ултравиолетовата (UV) радиация води до натрупване на увреждания в ДНК на кожните клетки, което с времето може да предизвика мутации и да наруши нормалния клетъчен цикъл. Особено рискови са периодите на силно слънцегреене, както и използването на солариуми, които допълнително увеличават натрупаната UV доза. Затова слънцезащитата, чрез слънцезащитни продукти, защитно облекло и избягване на излагането в пиковите часове, остава ключов елемент за намаляване на риска.

„Ние категорично препоръчваме използването на слънцезащита активно, както и престоя по-скоро на сянка, отколкото експозиция на слънце", казва д-р Стайкова.

Кои са другите рискови фактори за рак на кожата?

Не трябва да се пренебрегва генетичната предразположеност при развитието на рака на кожата. Сред другите доказани рискови фактори за развитие не само на кожен, но и на други видове рак, водещо място заемат тютюнопушенето и употребата на алкохол.

„Понякога кожните лезии са обвързани с друго онкологично заболяване на някой друг орган в нашето тяло, но това е тяхната видима проява преди да разберем какво се случва всъщност", обръща внимание специалистът.

И допълва: „Промяната по отношение на кожните образувания категорично е червен флаг. Това, за което следим, е не толкова видът на лезията, колкото как то се променя и дали се променя във времето."

Колко вида рак на кожата съществуват?

Базоцелуларният карцином е най-честият злокачествен тумор на кожата и произхожда от базалните клетки на епидермиса. Развива се бавно и почти никога не дава метастази, но може да бъде локално инвазивен и да разрушава околните тъкани, особено ако не се лекува навреме. Най-често се появява по изложени на слънце зони като лице и шия и има различни форми, от възел до язвени лезии.

Спиноцелуларният карцином произхожда от кератиноцитите в по-повърхностните слоеве на кожата и е вторият най-чест немеланомен кожен рак. За разлика от базоцелуларния, той има по-висок потенциал за метастазиране, особено при пациенти с отслабен имунитет или при хронично увредена кожа и белези. Клинично може да се прояви като плака, възел или незарастваща рана, която постепенно нараства и може да кърви.

„И двата, клинично за пациента, приличат на незарастващи ранички", подчертава д-р Стайкова.

Меланомът е най-агресивният кожен тумор, произхожда от меланоцитите и се характеризира с ранна склонност към метастазиране. Въпреки че е по-рядък от другите два вида, той е отговорен за най-голям брой смъртни случаи, свързани с кожни тумори. Всяка промяна в бенка, особено бърза еволюция по форма, цвят или размер, е сигнал за незабавна консултация с дерматолог.

В съвременната дерматология ключова роля в ранната диагностика играе дерматоскопията, неинвазивен метод, който позволява увеличен преглед на структурите в кожата, невидими с просто око. Тя подобрява точността при разграничаване на доброкачествени от злокачествени лезии, намалява нуждата от ненужни биопсии и помага за ранното откриване на меланом и други кожни тумори.

