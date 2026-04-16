Шведски изследователи постигат значителен пробив в ранната диагностика на рак на кожата, изкуственият интелект (AI) вече може да предвиди кои хора са изложени на висок риск от развитие на меланом в рамките на следващите пет години, използвайки данни, които вече съществуват в здравните регистри.

AI и меланомът: Как работи новата технология?

Изследователски екип от Университета в Гьотеборг, Швеция, анализира клинични данни на приблизително 6 млн. шведски граждани, живеещи в страната между 2005 и 2014 г. Целта е да се установи дали съществуващите медицински записи могат да послужат за прогнозиране на риска от меланом с помощта на машинно обучение.

Снимка: Canva

Резултатите, публикувани в специализираното медицинско издание Acta Dermato-Venereologica, показват, че AI моделите надминават значително традиционните методи за оценка на риска.

Какво включват данните?

За разлика от конвенционалния подход, при който се вземат предвид само възраст и пол, изследователите включват в анализа:

История на приеманите медикаменти

Придружаващи диагнози

Социодемографски данни

Най-напредналият AI модел успява правилно да разграничи хора, развили по-късно меланом, от тези, които не са го развили, в около 73% от случаите, в сравнение с едва 64%, когато се използват само възраст и пол.

Кои са с най-висок риск от рак на кожата?

Според проучването, чрез комбиниране на всички налични данни изследователите успяват да идентифицират малки рискови групи, при които вероятността за развитие на меланом в рамките на пет години достига 33%, цифра, която е значително по-висока от средната за общото население.

„Нашето проучване показва, че данните, които вече са налични в здравните системи, могат да бъдат използвани за идентифициране на лица с по-висок риск от меланом", заяви Мартин Гилщет, докторант в Университета в Гьотеборг.

Снимка: Canva

Защо ранната диагностика е от решаващо значение?

Меланомът е един от най-агресивните видове рак на кожата. Основната му причина е излагането на ултравиолетово лъчение, слънчево или от солариуми. Заболяването може бързо да се разпространи към други органи, а когато това се случи, прогнозата се влошава драстично.

Данните на Съвместния изследователски център на Европейската комисия показват, че:

Меланомът съставлява 4% от всички нови онкологични диагнози в ЕС за 2020 г.

Отговаря за 1,3% от смъртните случаи вследствие на рак

Класира се като шестото по честота злокачествено заболяване в Европа

Именно заради тези цифри скринингът за рак на кожата и навременната диагностика са от изключително значение за оцеляването на пациентите.

Как може AI да промени здравеопазването?

Според водещия автор на изследването Сам Полеси, селективният скрининг на малки рискови групи може да доведе до:

По-прецизно наблюдение на застрашените лица

По-ефективно използване на здравните ресурси

Персонализирана покана за дерматологичен преглед чрез поща или дигитални канали

Изследователите подчертават, че AI моделите, обучени върху големи масиви от здравни регистри, имат потенциала да се превърнат в ключов инструмент за персонализирана медицина и бъдещи стратегии за скрининг.

Снимка: Canva

Все още са необходими допълнителни изследвания

Въпреки обещаващите резултати, учените предупреждават, че методът не е готов за масово приложение в рутинната клинична практика. Необходими са:

Допълнителни изследвания за валидиране на резултатите.

Решения на ниво здравна политика.

Разработване на регулаторна рамка за цифровото здравеопазване.

Изследването от Университета в Гьотеборг представлява важна стъпка напред в иновациите в онкологията и превенцията на рак. То доказва, че данните, съхранявани в съществуващите здравни регистри, крият огромен неизползван потенциал и, че изкуственият интелект може да бъде съюзник в ранната идентификация на пациенти с висок риск от меланом.

Ако технологията бъде въведена в клиничната практика, тя може да спаси хиляди животи чрез навременна диагностика и целенасочен скрининг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници