Артериалната хипертония отдавна не се възприема единствено като последица от напредването на възрастта. Данните от мащабни международни проучвания показват, че при голяма част от хората високото кръвно налягане е пряко свързано с начина на живот, включително качеството на съня, нивото на физическа активност, хранителния режим и натрупания стрес.

Специалистите подчертават, че дори умерени, но устойчиви промени в ежедневието могат да окажат значително влияние върху здравето. Намаляването на телесното тегло с около 7-10%, комбинирано с поне 150 минути умерено физическо натоварване седмично, може съществено да понижи риска от усложнения, свързани с високото кръвно налягане.

По данни от национална скринингова кампания, проведена през 2023 г., приблизително половината от българите страдат от артериална хипертония, като при много от тях заболяването не е добре контролирано.

На какво се дължи това, въпреки развитието на медицината и наличието на съвременни терапии? По темата говори проф. д-р Кирил Карамфилов – началник на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Александровска“ и председател на Дружеството на кардиолозите в България.

Кои фактори повишават риска от високо кръвно?

„От нас не зависят нашите пол, възраст и фамилна обремененост. Основният акцент на всеки един от нас е да бъде информиран за нещата, които може да промени. И нещата, които можем да променим, са безброй и са на ежедневна база. Те са свързани с малки, прости неща. В пирамидата стои 8-часовият плътен сън, защото ако това нещо не е реализирано, всички останали наши мерки, които са свързани с двигателна активност, с правилно хранене, с добавки, с всички тези неща, които ние свързваме с подобряване на здравословното състояние... те няма да са на здрава основа“, заявява проф. Кирил Карамфилов.

Според него липсата на достатъчно сън е сред основните фактори, които влияят негативно върху сърдечно-съдовото здраве. Той обръща внимание и на ролята на наднорменото тегло, както и на недостатъчната физическа активност. Редовното движение подпомага отделянето на хормони, които имат отношение както към контрола на кръвното налягане, така и към регулирането на циркадния ритъм.

Кардиологът подчертава и значението на други рискови фактори като тютюнопушенето, честата консумация на ултрапреработени храни и енергийни напитки, както и проследяването на ключови показатели:

кръвна захар

стойности на артериалното налягане

липиден профил

„Това са каузалните фактори, които водят директно до атеросклероза“, коментира проф. Карамфилов.

Защо затлъстяването е толкова сериозен проблем?

„Затлъстяването е нещо, което в последните години все повече разбираме. За първи път преди 2 години излезе Американската сърдечна асоциация с един консенсусен документ, който показа, че всичко е свързано в нашето тяло“, обяснява проф. Карамфилов.

По думите на специалистите затлъстяването не трябва да бъде разглеждано само като въпрос на външен вид. То представлява комплексно състояние, което може да засегне множество процеси в организма, от метаболизма и хормоналния баланс до възпалителните механизми.

Натрупването на излишни мастни тъкани е свързано с по-висок риск от различни заболявания, включително сърдечно-съдови проблеми, диабет тип 2, нарушения на съня и ставни увреждания. Освен физическите последствия, наднорменото тегло може да се отрази и върху психичното състояние, самочувствието и качеството на живот.

Експертите са категорични, че причините за затлъстяването рядко са едностранни. Най-често става дума за комбинация от генетични фактори, нездравословно хранене, липса на движение, хроничен стрес и недоспиване. Затова и подходът към лечението трябва да бъде дългосрочен и индивидуален, а не основан единствено на краткотрайни диети.

Цялото интервю с проф. д-р Кирил Карамфилов пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.