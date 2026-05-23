Все повече изследвания показват, че здравето на червата е тясно свързано не само с храносмилането, но и с цялостното състояние на организма – от имунната система до психичното здраве. В последните години специалистите наблюдават тревожна тенденция: възпалителните чревни заболявания се срещат все по-често и при по-млади хора.

Това поставя фокус върху ролята на ежедневните навици, храненето и средата, в която живеем, като фактори, които могат да окажат влияние върху чревния баланс и възпалителните процеси в организма.

На 19 май отбелязахме Световния ден за борба с възпалителните чревни заболявания. Болестта на Крон и улцерозният колит засягат милиони хора по света, при това често млади и активни.

Днес науката открива нови рискови фактори. На първо място, хората, които консумират ултрапреработена храна пет или повече порции дневно, имат 82% по-висок риск. Втори фактор са лекарствата – антибиотици, противовъзпалителни, хормонални контрацептиви. Те нарушават баланса постепенно и кумулативно. Но какво всъщност стои зад тези заболявания? Това е комбинация от генетика, имунна система и нарушен микробиом.

Темата коментираме с д-р Ирина Боева. Тя гастроентеролог с активна практика в диагностичната и терапевтичната ендоскопия. Има подчертан интерес към интервенционалните ендоскопски процедури – модерният, минимално инвазивен подход, който все по-често заменя хирургията.

Основен фокус в нейната работа са пациенти с болест на Крон и улцерозен колит – заболявания, които изискват дългосрочна стратегия и индивидуален подход. Д-р Боева е член на Българското и Европейското дружество по гастроентерология и по ендоскопия.

Какво трябва да знаем за възпалителните чревни заболявания?

„Факт е, че това не е една статична диагноза, а е доста динамичен процес във времето, който е резултат от загубата на имунния толеранс на организма по някаква причина“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ д-р Ирина Боева.

Освен генетичната предразположеност, водеща причина за развитието на възпалителни чревни заболявания е и начинът на живот.

„Доказано е, че т.нар. западен начин на живот, т.е. храненето с бързи храни, полуфабрикати, пакетирани храни, храни, в които има много консерванти, емулгатори...“, дава пример специалистът.

И добавя: „Също така със сигурност замърсяването на околната среда, честият прием на антибиотици, хроничният стрес... всичко това има водеща роля“.

Алтернативата на това е консумацията на прясна храна, приготвена в домашни условия. „Поне 50% от чинията ни да е пресни плодове, зеленчуци, ядки, овесени ядки и т.н.“, съветва специалистът.

Какви са симптомите?

При улцерозен колит и болест на Крон един от основните клинични симптоми е хроничната диария. Диария с продължителност над 4 седмици е обезпокоителна и налага консултацията с гастроентеролог.

Нощните изхождания, наличието на кръв в изпражненията, рязката загуба на тегло и повтарящата се болка на едно и също място също са червени флагове, които трябва да бъдат проверени от специалист.

„Червата са свързани с централната нервна система посредством хормони, нервни сигнали и посредством имунната система и реално погледнато затова и много често, когато сме притеснени, ни се свива корема, гади ни се, ходи ни се до тоалетна“, обяснява д-р Боева.

Има ли връзка между възпалителните чревни заболявания и рака?

Възпалителните чревни заболявания се свързват с повишен риск от развитие на някои видове рак, особено на дебелото черво. Причината е, че продължителното хронично възпаление може да доведе до увреждане на клетките и промени в тяхната структура с течение на времето.

Рискът зависи от продължителността и тежестта на заболяването, както и от това доколко е контролирано. Затова редовното проследяване, профилактичните колоноскопии и добрият контрол на възпалението са ключови за ранното откриване и намаляване на риска от усложнения.

