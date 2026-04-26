Можем ли наистина да се разболеем от рак заради консервантите в храната? Този въпрос тревожи потребителите от десетилетия и науката започва да дава по-конкретни отговори.

Ново мащабно френско проучване, публикувано в авторитетното списание The BMJ, открива скромна, но статистически значима връзка между някои широко използвани консерванти и повишения риск от рак. Експертите обаче предупреждават, че паниката не е оправдана, а истинският виновник често не са самите добавки, а ултрапреработените храни (UPF), в които те се съдържат.

Научете кои консерванти са под научно наблюдение, какво показва френското изследване NutriNet-Santé и какви практически стъпки препоръчват водещи специалисти за превенция на рак чрез диета.

Какво открива френското проучване NutriNet-Santé?

Изследването, ръководено от д-р Матилд Тувие от Френския национален институт за здраве и медицински изследвания (INSERM), проследява 105 260 възрастни в продължение на средно 7,5 години. От 58 анализирани консерванта, фокусът пада върху 17, които се консумират най-широко.

Резултатите показват, че 6 от 17 консерванта са свързани със скромно повишен риск от рак:

Общи неантиоксидантни консерванти — HR 1,16

Сорбати — HR 1,14 (с по-силна връзка с рак на гърдата, HR 1,26)

Сулфити и калиев метабисулфит — HR 1,11–1,12

Калиев нитрат — HR 1,13

Натриев ериторбат — HR 1,12

Натриев нитрат — свързан с рак на простатата (HR 1,32)

Абсолютните разлики обаче остават малки, при по-високи нива на консумация рискът от рак на 60-годишна възраст се покачва от около 12% на 13,3–13,4%.

Нитрати, нитрити и сулфити: Проблемът е в храната, не само в добавката

Според проф. Едуард Джованучи от Harvard T.H. Chan School of Public Health, нитратите и нитритите в месото се консумират предимно чрез преработени меса, които сами по себе си са класифицирани като канцерогенни. Аналогично, сулфитите и алкохолът често вървят заедно, а алкохолът и метаболитът му ацеталдехид са доказани силни канцерогени.

Това означава, че част от риска може да се дължи не на консервантите, а на самата хранителна матрица, в която те се намират.

Защо консервантите са заподозрени?

Лабораторни проучвания показват, че някои добавки могат да участват в:

образуване на канцерогенни съединения в организма;

усилване на оксидативния стрес и възпалението — два механизма, тясно свързани с развитието на тумори;

нарушаване на чревната микрофлора при дългосрочна употреба.

Все пак, както подчертават авторите в редакционна статия в The BMJ, причинно-следствена връзка не е установена и не може да се изключи остатъчно объркване от други фактори.

Какво съветват експертите?

Д-р Елеонора Теплинска, ръководител на онкологичен център в Ню Джърси, предупреждава лекарите да не подсилват страховете на пациентите, а да насочват вниманието към доказани мерки за здраве.

Препоръките се обединяват около няколко основни принципа:

Ограничете преработените меса , те са най-ясно свързаните с рак продукти.

Намалете алкохола , известен канцероген от Група 1.

Залагайте на минимално преработени храни , пресни и замразени зеленчуци съдържат значително по-малко добавки от охладените готови продукти.

Фокусирайте се върху цялостния хранителен режим , средиземноморски тип хранене, богато на плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни.

Четете етикетите , особено когато консумирате храни с дълъг срок на годност.

Безопасност на хранителните добавки: нужна ли е по-строга регулация?

Експертите алармират, че употребата на консерванти е широко разпространена и често недостатъчно следена.

Възможни мерки според авторите на BMJ редакцията включват по-строги граници на употреба, по-ясно етикетиране и задължително опоменаване на съдържанието на добавки.

Връзката между консерванти и риск от рак съществува, но е скромна и неоднозначна. Най-силните доказателства сочат, че рискът идва преди всичко от ултрапреработените храни и преработените меса, а не от отделните добавки сами по себе си.

За повечето хора водещата стратегия за превенция на рак чрез диета остава една и съща, чрез разнообразно, минимално преработено хранене, ограничен алкохол и фокус върху цялостния начин на живот, а не върху страх от конкретни съставки.

