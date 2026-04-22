Парите често се възприемат като чисто математически въпрос, числа, сметки и бюджети. В действителност те са тясно свързани с човешкото поведение, а поведението е пряко отражение на начина, по който функционира мозъкът.

Според ежегодния доклад „Stress in America" на Американската психологическа асоциация (APA), 72% от възрастните посочват парите като значим източник на стрес, а 77% изпитват физически симптоми на хроничен психосоциален стрес, свързан с финансовото им състояние.

Натрупват се и изследвания, които показват, че хората, развиващи едновременно финансова грамотност и умения за емоционална регулация, не само управляват по-ефективно ресурсите си, но и водят по-устойчив и здравословен начин на живот.

По темата разговаряме със Светозар Гледачев финансист, икономически анализатор, лектор и автор, с над 20 години опит на капиталовите пазари. Той е сред първите в България, които насочват вниманието на публиката към поведенческата икономика и връзката между парите, психиката и качеството на живот.

Автор е на книги и обучителни програми, посветени на личните финанси и финансовата устойчивост на домакинствата.

Има ли връзка между финансовото състояние и здравето?

„Хората не могат да предположат колко много зависят от икономическите фактори за здравната си култура и за своето здраве", заявява финансовият експерт Светозар Гледачев.

Темата за връзката между пари и здраве обикновено се свежда до пряка зависимост между доходите и достъпа до по-добри здравни услуги. Гледачев обаче посочва и обратната страна на монетата.

„Някои хора си представят, че колкото повече пари имат, толкова повече проблеми разрешават и могат да си позволят по-добри здравни услуги. Да, това е така, но аз искам да обърна внимание на друга гледна точка. Колкото повече пари имаш, толкова повече проблеми имаш, толкова по-високи нива на стрес имаш", дава пример той.

Така става ясно, че не размерът на доходите е определящ, а начинът, по който те се управляват. Финансовото поведение се оказва ключов фактор, който влияе върху нивата на стрес, ежедневните навици и дори върху физическото състояние.

Защо повече пари не означават по-малко стрес?

Все повече изследвания подкрепят тезата, че не абсолютният доход, а личните избори, приоритети и изградени навици са решаващи за цялостното благосъстояние. Хората с умерени доходи, които поддържат балансиран начин на живот – качествено хранене, редовна физическа активност и превантивна грижа за здравето, често отчитат по-добри здравни показатели от тези с високи доходи, но неструктуриран ежедневен ритъм.

Добрата финансова култура създава усещане за контрол и предвидимост, което значително намалява хроничния стрес, един от основните фактори за развитието на сърдечно-съдови заболявания, нарушения на съня, повишено кръвно налягане и тревожни разстройства.

„Когато човек умее да планира разходите си, да заделя резерви и да избягва ненужни финансови рискове, той изгражда по-стабилна среда за себе си и своето семейство", допълва Гледачев. Това спокойствие се отразява не само психически, но и физически – чрез по-качествен сън, по-нисък кортизолов отговор и по-устойчиви здравословни навици.

Какво представлява диверсификацията и защо пази психичното здраве?

В динамична и непредвидима икономическа среда диверсификацията се утвърждава като една от най-надеждните стратегии за защита на личните финанси. Принципът може да се обясни с аналогия от природата – както екосистемите с по-голямо биологично разнообразие са по-устойчиви на външни промени, така и финансовите системи с добре разпределени ресурси са по-стабилни при сътресения.

На практика това означава разпределяне на средствата в различни посоки:

спестявания в стабилна валута;

акции и дялови фондове;

облигации ;

недвижими имоти ;

вложения в личностно развитие – образование и придобиване на нови умения.

По този начин евентуалните загуби в една сфера се компенсират от стабилност или растеж в друга.

„Същността на диверсификацията не е в стремежа към по-висока доходност, а в изграждането на баланс между риск и сигурност", подчертава Светозар Гледачев. Това е концепция, която обединява икономически, поведенчески и психологически аспекти и насърчава по-осъзнато управление на ресурсите, а оттам и намаляване на финансово обусловената тревожност.

Как финансовите навици се превръщат във фактор за по-добро здраве?

Управлението на личните финанси действа като фактор с пряко отражение върху биологичното и психическото състояние на човека. Изграждането на малки, но устойчиви навици – водене на месечен бюджет, отделяне на резерв за непредвидени разходи, осъзнати покупки – намалява чувството на безпокойство и стабилизира ежедневието.

Когато човек има яснота за своите финанси, той спи по-добре, взема по-балансирани решения за храненето си и отделя повече време за физическа активност. Така финансовата грамотност се превръща в инструмент не само за икономическа, но и за здравна устойчивост.

Връзката между парите и здравето е много по-дълбока, отколкото изглежда на пръв поглед.

Връзката между парите и здравето е много по-дълбока, отколкото изглежда на пръв поглед.