Често мислим, че парите са въпрос на математика, но истината е, че парите са въпрос на поведение, а поведението е функция на мозъка. По информация от Financial Times все повече изследвания показват, че хората, които развиват финансова грамотност и емоционална регулация, не просто управляват по-добре парите си, а са по-спокойни, по-здрави и взимат по-устойчиви решения в живота.

За всичко това разговаряме със Светозар Гледачев. Той е финансист, икономически анализатор, лектор и автор, който от години помага на хората да разбират по-добре света на парите.

Има ли връзка между здравето и парите?

„Хората не могат да предположат колко много зависят от икономическите фактори за здравната си култура и за своето здраве“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ финансовият експерт Светозар Гледачев.

„Някои хора си представят, че колкото повече пари имат, толкова повече проблеми разрешават и могат да си позволят по-добри здравни услуги. Да, това е така, но аз искам да обърна внимание на друга гледна точка. Колкото повече пари имаш, толкова повече проблеми имаш, толкова по-високи нива на стрес имаш“, дава пример той.

По думите му здравето зависи не от количеството финансови средства, с които разполагаме, а от начина, по който ги управляваме.

Това твърдение се вписва в нарастващия брой изследвания, които показват, че ключова роля за благосъстоянието играят не абсолютните доходи, а навиците, изборите и приоритетите.

Хора с умерени средства, но с добре изградена култура на грижа за себе си — включително балансирано хранене, редовна физическа активност и достъп до превантивна медицина — често демонстрират по-добри здравни показатели от такива с по-високи доходи, но небалансиран начин на живот. Така управлението на личните финанси се оказва не само икономически, но и биологичен фактор, който посредничи между ресурсите и реалното здравословно състояние.

Как да диверсифицираме финансите си?

В условията на все по-непредсказуема икономическа среда диверсификацията на финансите се утвърждава като един от най-ефективните подходи за намаляване на риска и постигане на дългосрочна стабилност.

Този принцип често се сравнява с биологичното разнообразие в екосистемите: колкото по-разнообразни са елементите в една система, толкова по-устойчива е тя на външни сътресения. В личните финанси това означава разпределяне на средствата между различни активи — например спестявания, инвестиции в акции, облигации, недвижими имоти или дори образование и умения.

Така, при спад в една област, загубите могат да бъдат компенсирани от стабилността или растежа в друга. В основата на диверсификацията стои не просто стремежът към печалба, а разбирането за баланс между риск и сигурност — концепция, която съчетава икономическа логика с поведенчески и дори психологически фактори.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.