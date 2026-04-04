Съвременните невронаучни изследвания показват, че човек може да „тренира“ начина, по който мозъкът обработва стреса. Контролираното излагане на екстремни, но дозирани стимули води до промени в нервната система.

В резултат се наблюдават по-ниски нива на кортизол при натоварване, по-добра регулация на нервната система и по-висока устойчивост при напрежение.

Днес науката говори за т.нар. „дозиран стрес“ като стратегия за здраве. Това са практики като:

излагане на студ

контролирано дишане

гмуркане

периодично гладуване

калорийна рестрикция

физическо натоварване

съзнателно излизане извън зоната на комфорт.

Или с други думи, когато е правилно приложен, стресът не ни разрушава, а ни изгражда. Всичко това ще коментираме заедно със Силвия Рашкова.

Тя е една от водещите български състезателки по свободно гмуркане, многократен национален рекордьор и сертифициран инструктор към международната федерация AIDA.

През 2025 г. Силвия Рашкова представя България за първи път на Световно първенство, където поставя пет национални рекорда в четири дисциплини.

Най-впечатляващото ѝ постижение е гмуркане до 67 метра дълбочина в дисциплината constant weight, спускане по въже с два плавника на един дъх. От дебюта си на международната сцена през 2023 година до днес, Силвия Рашкова има вече 13 национални рекорда в различни дисциплини на фрийдайвинга, като паралелно с това активно обучава и вдъхновява ново поколение гмуркачи в България.

Как гмуркачите успяват да регулират своята нервна система?

„Като спорт свободното гмуркане е на последно място. На първо място ние го използваме за разглеждане на подводния свят, за подводна фотография, за подводен риболов. И за да можем това нещо да го практикуваме, ние трябва да сме спокойни“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ Силвия Рашкова.

„Нашият най-голям консуматор на кислород е нашият мозък. Разбира се, и мускулите, прекалено активните движения, но колкото по-спокойни сме, толкова по-дълго време можем да останем. И затова всъщност адреналинът е противопоказен в нашите занимания“, допълва тя.

Какъв е режимът на Силвия Рашкова преди гмуркане?

„Аз знам часа, в който трябва да стартирам. Това означава, че аз съм си разчертала предния един час с това какво трябва да правя, за да съм подготвена – да загрея, да си направя преди това визуализация на сушата. Визуализацията е много мощна техника“, обяснява Силвия Рашкова.

Също така тя практикува техники, с чиято помощ успява да отпусне тялото и ума си и прави разгрявки във водата, за да успее да се адаптира по-бързо към средата.

„При едно такова гмуркане аз знам на всяка дълбочина какво трябва да направя и във всеки един момент единственият начин да изпълняваш успешно такъв тип дълбоки гмуркания, е ти да си „в момента“, допълва тя.

Физиката или психиката е по-важна за добрия състезател?

Макар отличната физическа подготовка да е основа за всеки състезател, именно психическата устойчивост, концентрацията и способността за справяне със стреса често се оказват решаващи в ключови моменти.

Психиката играе водеща роля при вземането на бързи решения, преодоляването на напрежението и поддържането на мотивация в дългосрочен план. Затова все повече експерти подчертават, че менталната подготовка е не просто допълнение, а критичен фактор за изграждането на успешен и устойчив състезател.

