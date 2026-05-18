Според статистически данни, над 60% от хроничните заболявания в Европа могат да бъдат овладени, ако бъдат открити в ранен стадий. Въпреки това, голяма част от пациентите отлагат диагностиката до появата на болка. Лабораторните изследвания са първата и най-критична стъпка към превенцията. 

В „Подкаст за здраве“ темата коментира д-р Антонина Бачева. Тя е утвърден специалист с богат опит в клиничната лаборатория, който вярва, че информираността на пациента е ключът към успешното лечение.

Какво включват задължителните профилактични лабораторни изследвания?

„Поне веднъж годишно трябва да се правят профилактични изследвания. Базовият пакет включва пълна кръвна картина (ПКК), глюкоза, чернодробни ензими и проверка на бъбречната функция“, заявява д-р Антонина Бачева. Тя уточнява, че макар основните показатели да са сходни, съществуват специфики спрямо пола:

  • За жените: „Изключително важна е щитовидната жлеза – задължително е да се изследват нейните хормони“, подчертава специалистът.
  • За мъжете: „Препоръчвам изследване на нивата на тестостерон след 35-годишна възраст, а след 45 години – редовно проследяване на PSA (простатно-специфичен антиген) за ранна диагностика на рак на простатата.“

„Лабораторията дава 70% от информацията за състоянието на организма ни“, допълва д-р Бачева.

Кога е необходим специализиран хормонален анализ?

Хормоналният анализ обхваща широк спектър от изследвания, които обикновено се назначават от ендокринолог при специфична симптоматика. При жените изследването на полови хормони е тясно обвързано с менструалния цикъл. Ключовите показатели включват:

  • Естрадиол и Прогестерон;
  • LH (Лутеинизиращ хормон) и FSH (Фоликулостимулиращ хормон);
  • Пролактин (важно е да се изследва в пълно спокойствие, тъй като се влияе от стрес).

Кои изследвания могат да открият рака в ранен стадий?

„Изследването на щитовидната жлеза е наложително при симптоми като хронична умора, задух, обилно изпотяване или тремор, обяснява д-р Бачева. Тя напомня, че макар тези проблеми да са по-чести при жените, мъжете също трябва да следят тези показатели при нарушения в теглото или либидото.

Каква е ролята на туморните маркери при онкологични заболявания?

Една от най-честите грешки е самоназначаването на туморни маркери с цел профилактика. Д-р Бачева е категорична:

„Повишеният туморен маркер не е диагноза. Повечето от тях не са строго специфични и стойностите им могат да скочат дори при обикновено възпаление.“

Специалистът акцентира, че резултатите от клиничната лаборатория трябва да се разглеждат заедно с анамнезата и образните изследвания. Само лекар може правилно да интерпретира отклоненията над референтните граници, за да се изключи или потвърди наличието на неопластичен процес.

Не подценявайте годишната профилактика, защото тя може да спаси живот. Как правилно да се подготвите за кръвни изследвания и кои са митовете в лабораторията?