Ранната диагностика на онкологични заболявания е ключов фактор за успешно лечение и оцеляване. Изследванията за ранно откриване на рак позволяват на лекарите да идентифицират заболяването преди появата на симптоми, когато шансовете за излекуване са значително по-високи.

Днес медицината разполага с множество скрининг методи, от класическата мамография до иновативни кръвни тестове за рак. Вижте кои са основните профилактични прегледи, кога да ги направите и защо те са толкова важни за вашето здраве.

Защо скрининговите изследвания са толкова важни?

Основната цел на профилактичните прегледи е откриването на рака в най-ранните му стадии. Когато ракът бъде диагностициран рано, преди да се разпространи в организма, той е много по-лесен за лечение, а шансовете за пълно излекуване се увеличават драстично.

Според медицинските експерти, колкото повече рискови фактори има един човек, като наследствена предразположеност, възраст или други здравословни проблеми, толкова по-голяма е ползата от редовните скрининг изследвания. Ранното откриване намалява значително риска от смърт при много видове онкологични заболявания.

Какви видове изследвания за ранно откриване на рак съществуват?

Лекарите използват различни методи за скрининг на рак, физически прегледи, лабораторни тестове, образна диагностика и генетични тестове за рак. Ето най-разпространените от тях:

Изследвания за рак на гърдата

Мамография – рентгенова снимка на гърдата, която открива туморни образувания в ранен стадий. Редовните мамографии значително намаляват смъртността от рак на гърдата.

МРТ на гърдата – използва магнитни полета и радиовълни за създаване на детайлни изображения. Препоръчва се за жени с висок риск, като носителки на генните мутации BRCA1 или BRCA2.

Физически преглед на гърдите – лекарят проверява за бучки или уплътнения в гърдите и под мишниците.

Изследвания за рак на маточната шийка

ПАП тест (цитология) – взима се проба от клетки от маточната шийка, които се изследват за абнормни изменения. Често се съчетава с тест за HPV (човешки папиломен вирус).

Изследвания за рак на простатата

PSA тест за простата – кръвен тест, който измерва нивото на простатоспецифичен антиген. Обикновено се прави при мъже с висок риск и често се съчетава с ректален преглед.

Изследвания за рак на дебелото черво

Колоноскопия и сигмоидоскопия – използват тънка тръбичка с камера за визуализация на дебелото черво. Колоноскопията изследва целия орган, докато сигмоидоскопията разглежда само долната част. Двата метода откриват полипи, които могат да се превърнат в рак.

Изследване на окултни кървения – проверява за скрита кръв в изпражненията, която може да сигнализира за полипи или карцином.

Shield кръвен тест – одобрен от FDA тест, който търси признаци на колоректален рак или предракови полипи в кръвната проба.

Изследвания за рак на белите дробове

Нискодозова компютърна томография – използва рентгенови лъчи за сканиране на белите дробове. Препоръчва се за хора с висок риск – пушачи или бивши пушачи.

Други скрининг тестове

CA-125 – кръвен тест за ранна диагностика на рак на яйчниците при жени с висок риск, често комбиниран с трансвагинален ултразвук.

Дерматологичен преглед – проверка за подозрителни петна или промени по кожата при хора с риск от рак на кожата.

Алфа-фетопротеин – туморни маркери в кръвта, използвани за откриване на рак на черния дроб при рискови пациенти.

Могат ли кръвните тестове за рак да открият множество видове тумори?

В допълнение към специфичните тестове като CA-125 и Shield, учените активно работят върху разработването на универсални кръвни тестове, които биха могли да открият различни видове рак едновременно.

Според проучване от 2018 година, експериментален тест наречен CancerSEEK показа обещаващи резултати при скрининг на осем често срещани вида рак. Тестът анализира протеинови маркери и циркулираща туморна ДНК в кръвта.

Резултатите показаха чувствителност от 69% до 98% (в зависимост от вида рак) и специфичност от 99%. Най-точни бяха резултатите за рак на яйчниците и колоректален рак, докато при рак на черния дроб и белите дробове точността беше по-ниска. Въпреки че тестът не е съвършен, изследователите го считат за важна стъпка напред. Засега обаче този тест не е достъпен извън клиничните изпитвания.

Кой трябва да се изследва, кога и колко често?

Много медицински организации са разработили скринингови насоки по възраст. Американското онкологично дружество препоръчва следните графици:

Рак на гърдата:

Жените между 40 и 44 години могат да започнат годишни мамографии по избор

От 45-годишна възраст – задължителна годишна мамография

След 55 години – мамография ежегодно или на всеки две години

Жени с висок риск може да започнат по-рано и да добавят МРТ

Колоректален рак:

Началото на скрининга е на 45-годишна възраст за мъже и жени

Колоноскопията обикновено се прави на всеки 10 години при здрави хора

При рискови фактори може да се наложи по-рано започване

Рак на маточната шийка:

Жени между 25 и 65 години – HPV тест на всеки 5 години

Алтернативно: HPV с ПАП тест на 5 години или само ПАП тест на 3 години

След 65 години при нормални резултати скринингът може да спре

Рак на простатата:

От 50-годишна възраст мъжете трябва да обсъдят ползите и рисковете с лекар

Афроамериканци или мъже с фамилна история – разговор от 45 години

Рак на белите дробове:

Не се препоръчва за хора със среден риск

При висок риск (50-80 години, пушачи с 20 пакето-години стаж) – нискодозова КТ

Не всички скрининг тестове са безпогрешни

Въпреки че много изследвания спасяват животи, в медицинската общност съществуват дебати относно превенцията на карцином чрез скрининг.

Някои тестове могат да доведат до фалшиво положителни резултати, когато тестът показва абнормност, макар че няма рак. Това причинява излишна тревожност и допълнителни изследвания. Обратно, фалшиво отрицателният резултат показва норма при наличие на рак, което забавя лечението.

Друг проблем е свръхдиагностицирането – например PSA тестът понякога открива бавно растящи тумори на простатата, които може никога да не станат опасни за живота, но водят до излишно лечение.

Изследванията за ранно откриване на рак са мощно оръжие в борбата с онкологичните заболявания. От мамографията и колоноскопията до иновативните кръвни тестове – съвременната медицина предлага разнообразие от методи за ранна диагностика на онкологични заболявания. Хората с повече рискови фактори може да се нуждаят от по-ранно и по-често изследване в сравнение с тези със среден риск.

Най-важното е да обсъдите с вашия лекар семейната си история, рисковите фактори и да изберете стратегия за скрининг, която е подходяща именно за вас. Ранното откриване може да спаси живота ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

