Ракът на простатата е вторият най-често срещан рак при мъжете. Има няколко вида рак на простатата, но най-често срещаните са аденокарциномите, които се срещат в повече от 95% от случаите на рак на простатата.

Съществуват обаче няколко други по-редки и по-агресивни видове рак на простатата, които се категоризират въз основа на вида на засегнатите клетки.

В тази статия разглеждаме видовете рак на простатата, кои са най-агресивни и какви видове лечение спрямо вида на заболяването има.

Най-често срещаният вид рак на простатата: Аденокарцином

Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на простатата, представляващ повече от 95% от всички случаи.

Той засяга жлезистите клетки, които покриват стените на простатата и произвеждат течности, които са част от спермата. Течността на простатата е от съществено значение за подхранването на сперматозоидите и способността им да се движат.

Двата подтипа на аденокарцинома на простатата са:

Ацинарният аденокарцином з асяга базалните епителни клетки, покриващи простатата.

Дукталният аденокарцином възниква, когато ракът се разпространи в каналите, които отделят простатна течност в уретрата.

Други редки форми на рак на простатата

По-редките форми на рак на простатата засягат различни клетъчни групи в простатата. По време на диагностичния процес, здравните специалисти определят вида, степента и стадия на рака.

Преходноклетъчен (или уротелиален) рак

Преходноклетъчен (уротелен) рак е рядък и агресивен рак на простатата, който възниква в клетките, покриващи пикочния мехур, уретрата и уретерите (каналите между бъбрека и пикочния мехур). Той представлява между 1% и 5% от всички случаи на рак на простатата. Често рецидивира и се разпространява в други части на тялото.

Дребноклетъчен карцином

Дребноклетъчният карцином представлява 0,55% до 2% от всички видове рак на простатата и е по-тежък и фатален от аденокарцинома. При този тип туморите се развиват от малки, кръгли невроендокринни клетки. Този тип често причинява симптоми на пикочния мехур и червата, като до 60% от случаите показват рак в други органи по време на поставянето на диагнозата.

Сарком на меките тъкани

Саркомите са вид рак, който засяга мекотъканните клетки, които изграждат съединителната тъкан в тялото. Често пропускан при диагнозата, този вид се разпространява бързо и е тежък. Ракът на простатата на меките тъкани е рядък, среща се при по-малко от 1 на 1000 случая на рак на простатата.

Невроендокринни тумори

Известни също като едроклетъчни невроендокринни карциноми, невроендокринните тумори са слабо диференцирани, което означава, че е трудно да се определи видът на раковите клетки. В сравнение с аденокарциномите, невроендокринните тумори са по-слабо чувствителни към хормонална терапия и се разпространяват по-бързо.

Кои видове рак на простатата са агресивни?

Агресивният рак расте бързо, разпространява се бързо или е резистентен на лечение. Ацинарният рак (често срещан аденокарцином на простатата), който е най-разпространеният вид, не е агресивен и често се ограничава до клетки в простатата. Някои видове рак на простатата обаче са агресивни, като дребноклетъчен карцином и плоскоклетъчен карцином.

Дребноклетъчен карцином

Дребноклетъчните карциноми са агресивни и изискват интензивно лечение. Около 50% от тези, които развиват дребноклетъчен карцином на простатата, имат анамнеза за белодробен аденокарцином. Този тип често се открива в по-късен етап, което влияе върху цялостния резултат.

Плоскоклетъчен карцином

Плоскоклетъчен карцином е друг рядък, много агресивен вид рак на простатата, който възниква от плоскоклетъчни клетки – плоски клетки, които покриват органите. Той представлява по-малко от 1% от всички случаи на рак на простатата и се характеризира с напреднало локално разпространение (бърз растеж в и около простатата) или метастази (разпространение в други органи).

Как да разберете какъв тип рак на простатата имате

Патолозите и онколозите диагностицират и оценяват рака на простатата предимно чрез биопсия и кръвни проби.

Нива на PSA (белтък)

Повишените нива в кръвта на простатно-специфичен антиген (PSA), белтък, произвеждан от клетките на простатата, може да са признаци на рак на простатата. Вероятността да имате рак е много ниска, с 4 или по-малко нанограма на милилитър (ng/ml) кръв. Ако показанието ви е от 4 до 10 ng/ml, имате около 25% риск от рак, а ако е повече от 10 ng/ml, рискът ви е 50%.

Резултатът от Глийсън

Оценката по Глийсън е инструмент за оценка на риска. Тя се изчислява чрез оценяване на нивото на аномалии в клетките от 1 (здрави на вид) до 5 (силно анормални). Оценките за двата най-доминиращи клетъчни модела се сумират за общ резултат от 1 до 10. Например, ако двете най-доминиращи клетки са 4 и 2, оценката по Глийсън ще бъде 6.

Стадий на рака

Лекарите определят стадия на рака, за да измерят колко е голям ракът и дали се е разпространил (метастазирал). Често следните три фактора определят стадиите на рака на простатата:

Размер на тумора (Т): Размерът на първичните тумори и колко обширни са те в органа

Брой (N): Броят на лимфните възли (имунни жлези в тялото) в областта, която има ракови клетки

Метастази (М): Наличие на ракови клетки в други части на тялото

Ракът на простатата варира по тежест и се категоризира по стадии въз основа на растежа и разпространението на рака:

Етапи 1 и 2 (локализирани): Най-леката му форма, стадий 1 и стадий 2 на рак на простатата, е когато раковите клетки се намират само в простатата и не са се разпространили в други части на тялото.

Стадий 3 (локално напреднал): Рак на простатата в стадий 3 възниква, когато раковите клетки се разпространяват в области близо до простатната жлеза, като например семенните везикули (двойка жлезисти органи при мъжа, разположени зад пикочния мехур. Те произвеждат по-голямата част (около 60-70%) от обема на семенната течност.)

Стадий 4 (напреднал): Най-напредналата и опасна форма. При рак на простатата в стадий 4 раковите клетки се разпространяват в цялото тяло (метастазират) и могат да се появят в ректума или пикочния мехур, както и в костите или лимфните възли.

Каква е преживяемостта при рак на простатата?

Обикновено ракът на простатата е лесно лечим и протича бавно. Повечето случаи се откриват при хора над 60-годишна възраст и повече от 97% от пациентите с рак на простатата живеят до 5 години. Този брой се покачва до 100%, ако ракът остане локализиран.

Въпреки това, по-редките и по-агресивни видове могат да причинят по-лоши резултати. Само 34% от диагностицираните с рак в стадий 4 и 5, при които ракът се е разпространил в отдалечени места, преживяват 5 години.

Ракът на простатата е заболяване с много лица, като в над 95% от случаите се касае за аденокарцином, който обикновено се развива бавно и има отлична прогноза при ранно откриване. Въпреки това съществуват и редки, силно агресивни форми като дребноклетъчния и плоскоклетъчния карцином, които изискват специфичен и интензивен подход.

Профилактиката е задължителна – мъжете над 50-годишна възраст (или по-рано при фамилна обремененост) трябва редовно да изследват нивата си на PSA.

Не пренебрегвайте здравето си. Симптомите при агресивните форми могат да се появят внезапно и да прогресират бързо. Консултирайте се с Вашия уролог за редовен профилактичен преглед.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

