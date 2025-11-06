Активно наблюдение вместо лъчетерапия или операция за рак на простатата

Диагнозата рак на простатата може да повдигне много въпроси. Може да се чудите дали да започнете лъчетерапия веднага или дали ви предстои операция или химиотерапия. Много пациенти се притесняват как лечението на рака може да повлияе на качеството им на живот.

Може да се изненадате, ако вашият лекар препоръча да не се лекува ракът веднага. Този подход се нарича клинично активно наблюдение и сега се счита за добър начин за управление на нискорисковия рак на простатата, информира изданието HoustonMethodist.

В тази връзка, изследване на агенция „Тренд” сочи, че мъжете в България са с 32% по-малко склонни да се преглеждат профилактично в сравнение с жените, като по този начин могат да предотвратят лечими проблеми.

У нас ракът на простатата е второто най-често срещано онкологично заболяване при мъжете, като според някои данни дори е на първо място, изпреварвайки рака на белите дробове.

Защо е важно да има профилактика

„Истината е, че мъжете повече отлагат, те повече търпят. Често пъти симптомите на заболяванията, които са обект на онкологията, се припокриват с доброкачествени промени, които водят мъжете до по-често уриниране след определена възраст.

Снимка: btvnovinite.bg

Това са промени, които характеризират нормално мъжката физиология след определена възраст, но те могат да маскират в някои случаи рака на простатата. Затова са необходими тези профилактични прегледи”, коментира председателят на българското онкологично дружество проф. Асен Дудов пред bTV новините.

„Ако това заболяване се открие рано, то е напълно излечимо - минимално травматично за мъжете. При това със запазване на тяхната физиологична функция. Затова са необходими тези профилактични прегледи. Това изследване става точно за 1 минута”, добавя още проф. Дудов.

Бавно ли расте ракът на простатата?

Като част от диагнозата, лекар специалист ще извърши серия от тестове, за да определи степента и стадия на рака. Ако се установи, че е нискостепенен, може да се препоръча активно наблюдение вместо лечения като хирургия и лъчетерапия.

„Ако потвърдим, че ракът е локализиран в простатата, ние вземаме предвид факта, че ракът на простатата често може да протича бавно“, обяснява д-р Брайън Майлс, уролог в Houston Methodist, специализиран в хирургия на рак на простатата. „

Мъжете обикновено над 45 или 50-годишна възраст могат да обърнат внимание на по-често ставане до тоалетна през нощта и леко парене, което често се лекува като цистит“, коментира председателят на българското онкологично дружество “

Снимка: iStock

Тук влиза в действие активното наблюдение. „Това е клиничният протокол за лечение на рак на простатата, когато има нисък риск от развитие в по-сериозен тумор“, обяснява още д-р Майлс.

Защо да се наблюдавате активно за рак на простатата?

Обширни изследвания показват, че повечето мъже с нискостепенен рак на простатата не се нуждаят от незабавно лечение. Вместо това, вашият екип за грижи измерва раковите маркери на редовни интервали, за да следи за евентуални промени.

„Хората често си мислят: „Чакай малко, имам рак - не трябва ли да го лекуваме?“, казва д-р Майлс. „Активното наблюдение не означава „прибирай се вкъщи, добре си, не се тревожи за това“. Това означава, че наблюдаваме отблизо, за да видим дали раковите клетки се променят с течение на времето.“

Основната цел на активното наблюдение е да се избегне инвазивно лечение при пациенти с нисък риск от развитие на напреднал рак на простатата.

„Въпреки че ракът на простатата е лесно лечим, интервенциите могат да окажат значително влияние върху качеството на живот“, обясняват лекари.

„Страничните ефекти от лечението могат да включват проблеми с пикочния мехур или червата и еректилна дисфункция.“

Клиничните насоки за активно наблюдение включват редовни проследявания и изследвания, включително:

Тест за простатно-специфичен антиген (PSA) на всеки шест месеца за проверка на повишени нива

Физически преглед всяка година

ЯМР сканиране всяка година

Периодични биопсии, за да се гарантира, че ракът не е пораснал или не е станал по-агресивен

Геномно изследване на рака в биопсичната проба, за да се гарантира, че той всъщност няма да се държи като по-агресивен рак

„Вероятно няма да правим биопсия всяка година завинаги“, добавя д-р Майлс.

Снимка: Canva

„Ако ракът на простатата ви не се промени, можем да започнем да удължаваме времето между биопсиите и в крайна сметка може изобщо да не правим биопсия, ако другите ви тестове останат стабилни.“

Кой трябва да се изследва активно за рак на простатата?

Активното наблюдение обикновено се препоръчва за пациенти с нисък резултат по скалата на Gleason. Това е система за класифициране, използвана за оценка на агресивността на рака на простатата чрез изследване на моделите на раковите клетки под микроскоп.

Резултатът помага на лекарите да предскажат колко бързо ракът може да расте и да се разпространи и служи като ръководство за определяне на най-подходящия план за лечение.

Вашият екип по грижи определя този резултат, като анализира структурата и моделите на раковите клетки във вашата простатна жлеза. Резултат 1 означава, че клетките са почти нормални, докато 5 показва, че присъстват само анормални клетки.

Тъй като раковите клетки могат да се различават в различните области, диагнозите обикновено включват два резултата – най-често срещаната степен и следващата най-често срещана степен. Числата се отбелязват поотделно, след което се сумират.

Нискостепенният тумор има резултат по скалата на Gleason 3+3=6 или по-малко, а понякога и с нисък обем 3+4.

Високостепенният тумор има резултат по скалата на Gleason 4+3=7 или по-висок.

„Мъжете, които са перфектни кандидати за активно наблюдение, са тези с болест по скалата на Gleason 3+3“, казва д-р Майлс.

Какво се случва, ако ракът се промени по време на активно наблюдение?

Ако наблюдението покаже обезпокоителни промени, лечението на рака може да започне по всяко време, без да се влоши прогнозата. Излекуване все още е много вероятно.

Снимка: Canva

Скорошно проучване показа, че 10 години след поставянето на диагнозата, близо 50% от мъжете, избрали активно наблюдение, не показват прогресия или не се нуждаят от лечение“, казват специалистите.

„По-малко от 2% от участниците в проучването с 3+3=6 заболяване са развили напреднал рак, който се е разпространил, и по-малко от 1% са починали от рак.“

Посланието им е ясно: „Не пропускаме възможност за лечение, като ви наблюдаваме отблизо. Това е проактивен подход, който е доказал своята ефективност и е нещо, за което насърчавам всеки пациент, който отговаря на условията, да помисли.“