Ноември е месецът на Мовембър, глобална инициатива за повишаване на осведомеността относно мъжкото здраве.

Две водещи болници в София стартират безплатни профилактични прегледи, насочени към най-честите заболявания при мъжете, рак на простатата и сърдечно-съдови проблеми.

Защо мъжете пренебрегват здравето си?

Мъжете са значително по-малко склонни да посещават лекар за профилактични прегледи в сравнение с жените. Проучване на социологическа агенция „Тренд“, сочи че мъжете са средно с 32% по-малко склонни да потърсят медицинска помощ за предотвратими здравни проблеми.

Снимка: Canva

Докато жените са свикнали да ходят редовно на лекар, мъжете често пренебрегват собственото си здраве до момента, в който симптомите станат непоносими. Много предпочитат да „се справят сами“ и неохотно споделят здравните си притеснения, особено когато става въпрос за психично или сексуално здраве.

Тревожната статистика за мъжкото здраве в България

Ракът на простатата е второто по честота злокачествено заболяване в България, представлявайки около 17% от всички онкологични случаи. През 2020 г. 56% от новорегистрираните случаи на рак (19 542 от общо 35 000) са при мъжете.

България остава сред страните в ЕС с най-ниските нива на петгодишна преживяемост при простатен карцином, което се свързва с липсата на ефективни програми за скрининг.

Сърдечно-съдовите заболявания са сред водещите причини за преждевременна смърт при мъжете. Работата под напрежение, стресът, тютюнопушенето и нередовните профилактични прегледи са основните рискови фактори. Около 60% от възрастните мъже са с наднормено тегло или затлъстяване, което допълнително увеличава риска.

Снимка: Canva

Често дори активни и на пръв поглед здрави мъже подценяват ранните сигнали, като умора, задух, ускорен пулс, повишено кръвно налягане.

Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Лозенец"

Период: 3-7 ноември 2025 г.

УМБАЛ „Лозенец" организира безплатни кардиологични прегледи за мъже, включващи ЕКГ и консултация със специалист. Прегледите ще се извършват от екипа на Клиниката по кардиология под ръководството на проф. Димитров.

„Сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени, когато профилактиката стане част от грижата за себе си," коментират от клиниката.

Записване: 02/96 07 681

Безплатни прегледи за рак на простатата в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ"

Период: 3-28 ноември 2025 г.

Клиниката по урология и андрология обявява безплатни профилактични прегледи за карцином на простатата през целия месец ноември. Прегледите ще се провеждат в Диагностичен кабинет 225 (ет. 2, над Спешно отделение).

Снимка: Canva

График:

Понеделник: 10:00-11:00 и 12:00-13:00

Вторник: 11:00-12:00

Сряда: 10:00-11:00

Четвъртък: 9:00-10:00

Петък: 10:00-11:00

Записване: 02/9432 224 (между 10:00 и 12:00 ч. всеки работен ден)

Важно: За провеждането на прегледите е необходимо да разполагате с актуално изследване на ПСА (Простатоспецифичен антиген), извършено преди не повече от месец, както и да не сте уринирали през последния час и половина.

Кой е в риск?

Уролозите от ИСУЛ алармират, че макар най-често от рак на простатата да боледуват мъже над 60 години, все по-често срещат в практиката си пациенти на и под 50-годишна възраст, когато заболяването протича по-агресивно.

Специално внимание се обръща на мъже, чиито майки или сестри са били диагностицирани с карцином на гърдата, доказано е, че съществува генетична връзка между двете заболявания.

Мовембър: Силата е в превенцията

Мовембър е световно движение, което насърчава мъжете да бъдат по-отговорни към собственото си здраве, да не отлагат прегледите, да говорят за проблемите си и да не приемат силата като мълчание, а като грижа и действие.

На 5 ноември отбелязваме Световния ден на мъжа, който напомня, че грижата за мъжкото здраве е от значение за цялото общество.

Един кратък преглед може да спести години тревоги и да върне увереността, че сте в ритъм с живота. Защото истинската сила започва със здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.