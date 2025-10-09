Нова комбинация от медикаменти може значително да забави прогресията на опасна форма на рак на простатата при мъже с определени генетични мутации, показва мащабно международно изследване, ръководено от учени от Университетския колеж на Лондон (UCL), съобщава Medical Xpress.

Какво представлява изследването

Клиничното проучване от Фаза III, наречено AMPLITUDE и публикувано в престижното списание Nature Medicine, тества добавянето на нирапариб към стандартното лечение. Нирапарибът е таргетно противораково лекарство от групата на PARP инхибиторите, което се комбинира със стандартната терапия с абиратерон ацетат и преднизон. Изследването обхваща 696 мъже на средна възраст 68 години от 32 държави по света.

Снимка: Canva

Проучването се фокусира върху пациенти с напреднал рак на простатата, при които раковите клетки вече са се разпространили в други части на тялото. Тези мъже започват първото си лечение и имат промени в гени, отговорни за важен тип възстановяване на увредена ДНК, известен като хомоложна рекомбинационна поправка (HRR). Когато тези гени не функционират правилно, раковите клетки могат да растат и да се разпространяват много по-агресивно.

Кой може да се възползва от новото лечение

Приблизително един на всеки четирима пациенти с напреднал рак на простатата има промени в HRR гените, като BRCA1, BRCA2, CHEK2 и PALB2. При тези мъже стандартното лечение често е по-малко ефективно, а болестта прогресира много по-бързо с по-кратка продължителност на живота. В изследването повече от половината участници (55,6%) имат мутации в гените BRCA1 или BRCA2.

Половината от мъжете получават новата комбинация с нирапариб, докато другата половина, стандартно лечение с плацебо.

Основни резултати

След проследяване в продължение на малко повече от две години и половина, изследователите установяват впечатляващи резултати. При всички пациенти нирапарибът намалява риска от растеж на рака със 37% в сравнение със стандартното лечение, а при подгрупата с мутации в BRCA1 или BRCA2 това намаление достига 48%.

Снимка: Canva

Времето до влошаване на симптомите е два пъти по-дълго при пациентите, получаващи нирапариб, в сравнение с тези, получаващи плацебо. Броят на пациентите със значително влошаване на симптомите намалява от 34% на 16%. Учените наблюдават и тенденция към подобрена обща преживяемост в групата с нирапариб, въпреки че е необходимо по-дълго проследяване за потвърждаване на този ефект.

Какво казват експертите

Проф. Герхард Атард от Института по ракови заболявания на UCL, който ръководи изследването, обяснява значимостта на откритието: „Въпреки че настоящите стандартни лечения са много ефективни за повечето пациенти с напреднал рак на простатата, една малка, но много значима група пациенти има ограничена полза от тях.“

Според него ракът на простатата с промени в HRR гените представлява важна група пациенти, при които болестта се връща бързо и има агресивен ход. Чрез комбинирането с нирапариб лекарите могат да забавят връщането на рака и вероятно значително да удължат продължителността на живота.

Снимка: Canva

Странични ефекти и предпазни мерки

Макар лечението да е добре поносимо, страничните ефекти са по-чести в групата, получаваща нирапариб. Значително повече случаи на анемия и високо кръвно налягане са регистрирани при тази група, като 25% от пациентите имат нужда от кръвопреливане. Случаите на смърт, свързани с лечението, също са по-високи в групата с нирапариб (14 спрямо 7), въпреки че общият процент на преустановяване на терапията остава нисък.

Професор Атард подчертава, че при ракови заболявания с мутация в един от подходящите HRR гени, където нирапарибът е одобрен, лекарите трябва да обсъдят с пациентите баланса между риска от странични ефекти и ясната полза от забавянето на болестта.

Тези открития са особено важни, защото подкрепят необходимостта от широко генетично тестване при диагностициране и използването на таргетна терапия за пациентите, които могат да имат най-голяма полза от нея. 

Авторите на изследването отбелязват, че макар резултатите да са обнадеждаващи, са необходими допълнителни проучвания за потвърждаване на дългосрочните ползи за преживяемостта.

