В света на медицината често се случва лекарства, предназначени за едно заболяване, да разкрият неподозирани ползи за друго. Нови данни от мащабно проучване показват, че определен клас лекарства за диабет, известни като SGLT2 инхибитори, могат да играят ключова роля в подобряването на терапевтичните резултати при мъже с рак на простатата.

Нова надежда за рака на простатата

Изследването, публикувано в престижното издание JAMA Oncology, анализира данни от електронни здравни досиета в Хонконг за период от над 30 години (1993 – 2025 г.). Екипът, ръководен от д-р Руофан Ши от Университета в Хонконг, проследява състоянието на над 14 000 мъже с рак на простатата.

Основният фокус на учените е да установят дали приемът на SGLT2 инхибитори (като дапаглифлозин и емпаглифлозин) влияе върху ефективността на стандартното лечение на рака, т.нар. андроген-депривационна терапия (ADT).

Ключови открития: По-дълъг контрол върху заболяването

Резултатите са впечатляващи и дават нова перспектива за управление на онкологичните заболявания при пациенти с придружаващ диабет:

37% по-нисък риск от неуспех на хормоналната терапия: Мъжете, приемащи SGLT2 инхибитори, показват значително по-голяма устойчивост към стандартното лечение, забавяйки момента, в който туморът спира да се влияе от медикаментите.

56% по-ниска вероятност от резистентност: При пациенти, преминали към следващо поколение хормонални агенти, рискът от неуспех на лечението намалява наполовина при употребата на тези специфични лекарства за диабет .

Дългосрочен ефект: Наблюдава се 11.1% спад в кумулативния процент на събитията (прогресия на заболяването) в рамките на 10-годишен период.

Механизъм на действие: Защо лекарства за диабет влияят на туморите?

SGLT2 инхибиторите действат, като помагат на бъбреците да изхвърлят излишната захар чрез урината. Експертите предполагат, че тези медикаменти могат да притежават директни антитуморни ефекти. Чрез промяна на метаболизма и нивата на инсулин в тялото, те вероятно създават по-неблагоприятна среда за растежа на раковите клетки при рак на простатата.

В допълнение към SGLT2 инхибиторите, проучването разглежда и метформин (най-често използваното лекарство за диабет тип 2). Данните показват, че докато метформинът не забавя директно прогресията на тумора, той е свързан със значително подобрена обща преживяемост на пациентите (41% намаление на риска от смърт по всякакви причини).

Ограничения и бъдещи стъпки

Въпреки оптимистичните резултати, авторите на изследването подчертават, че са необходими допълнителни клинични изпитвания.

„Употребата на SGLT2 инхибитори сред пациенти с рак на простатата е свързана със забавен неуспех на хормоналната терапия,“ пишат авторите, но добавят, че са нужни проспективни проучвания, за да се потвърди клиничната приложимост.

Важно е да се отбележи, че изследването има някои ограничения, като липсата на подробни данни за агресивността на тумора (скала на Глисън) при всички пациенти, което е важен фактор за прогнозата.

Какво означава това за пациентите?

Ако страдащите от диабет се лекуват от рак на простатата, това откритие подчертава важността на правилния подбор на антидиабетна терапия. Изборът на лекарства за диабет вече не е само въпрос на контрол на кръвната захар, но може да се окаже и мощен съюзник в онкологичното лечение.

Връзката между метаболизма и рака става все по-ясна. Използването на утвърдени медикаменти като SGLT2 инхибиторите за нови цели предлага вълнуващи възможности за персонализирана медицина. Науката се развива бързо и информираният избор е първата стъпка към по-добро здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

