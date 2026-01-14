Бъдещето на медицината е в младите лекари. Медици, които са готови да поемат щафетата и да посветят сърцата и умовете си на благородната кауза да работят в интерес на пациента. Да съхранят здравето му. И да спечелят признанието му.

Такъв лекар е и младият д-р Иван Ангушев, роден в София, завършва Италианския лицей с отлична диплома. По време на обучението си в гимназията успява да съчетава учебната подготовка с тренировките в школата на ЦСКА. След завършването си играе в Италия и Швейцария. Прекъсва професионалния си път като футболист, за да се посвети на медицината и науката.

По време на обучението си става демонстратор в Катедрата по анатомия на Медицински университет – София, а в края на следването си е награден с приза „Студент на годината на МУ – София“. В момента е специализант по офталмология в УМБАЛ „Лозенец“ и асистент в Катедрата по анатомия в своята Алма-матер.

Д-р Ангушев участва активно в благотворителни инициативи и социалнозначими събития. Говори английски, немски и италиански език.

Спомня си, че е бил буйно, но много послушно дете

Както в детството си, така и днес, д-р Ангушев се старае да прави нещата по най-добрия възможен начин. И това никак не е случайно. Споделя, че като малък летата му преминавали под строг график, който обаче му носел огромно удовлетворение.

Сутрините му започвали с тенис на корт и тенис на маса. Следвали уроци по английски език, математика и рисуване. След това идвал ред на плуването. А в края на деня се отдавал на голямата си страст – футболът.

Интересът му към медицината се заражда в училище

Спомня си, че за първи път се увлича по природните науки в училище. Биологията, химията и физиката пленяват вниманието му и поставят фундамента на бъдещата му професия.

„Този интерес прерасна в желание да се занимавам професионално с медицина може би след като осъзнах, че професионалният ми път като футболист няма как да го съчетая с медицината. Видях, че професионалният спорт не е това, което изцяло мога да представя на света, не е нещо, което е моето амплоа и не е нещо, с което мога да бъда полезен на всички и затова реших, че кардинално ще променя нещата“, признава в разговора с д-р Даниел Ангелов д-р Иван Ангушев.

Футболната му кариера остава на заден план

А тя е наистина впечатляваща. „Започнах сравнително късно – в школата на „Септември“ и след две години ме взеха в Националния отбор до 17 години на България. Започнаха да ми звънят отбори от елита на България, сред които беше и ЦСКА. Впоследствие сам осъзнах в колко голям клуб и в какво място съм попаднал, защото невероятни треньори и хора ме научиха на уроци не само в спорта, но и в живота, за което винаги ще съм им благодарен“, споделя младият лекар.

Твърди, че спортът го е възпитал да бъде отборен играч, качество, което активно му помага и в медицината.

„Човек не е сам, ами има отбор около него. Това не означава, че ти трябва изцяло да се укланяш на този отбор, а това означава, че ти трябва да работиш за благото на този отбор. Тоест ти трябва да направиш най-доброто, за да може този отбор да расте, за да можете вие заедно да растете. Когато някой не се справя някъде добре – да му помогнеш или съответно да вземеш неговата работа ако има как, защото знаеш, че този човек е много добър в нещо друго“, казва д-р Ангушев.

След като завършва с отличие медицинския университет се посвещава на офталмологията.

„Видях колко красива е тази специалност, колко елегантна и как е нещото, което най-много ми харесва в медицината“, мотивира изборът си бъдещият специалист по очни заболявания. Взема това решение в пети курс и до днес не съжалява за избора си.

Очите са огледало на цялостното здраве на организма

„Заболяванията, които могат да се диагностицират при офталмологичен преглед минават както през гамата на вътрешната медицина, така и на други специалности като неврологията, инфекциозните заболявания... Могат да се диагностицират заболявания като диабет, артериална хипертония, също много ревматологични заболявания, които напоследък стават все по-често срещани, естествено инфекциозни и неврологични заболявания“, пояснява д-р Ангушев.

При офталмологичния преглед се разглеждат детайлно структурите на окото, за да може лекарят да придобие представа за състоянието на пациента. Очните дъна се оглеждат със специален уред, наречен биомикроскоп.

Напрегнатият начин на живот и все по-силно застъпената във всекидневието употреба на екрани са причина за много очни заболявания. Такова например е миопията, която според д-р Ангушев, се е превърнала в пандемия в световен мащаб. Все по-често срещан е и синдромът на сухото око. Това е състояние, при което слъзният филм се изпарява и това води до:

дискомфорт;

парене;

зрителни смущения.

Препоръчително е пациентите да посещават редовно своя офталмолог. Обезпокоителни симптоми, които сигнализират, че срещата ве че не може да бъде отлагана, са:

болка;

парене;

замъглено зрение;

главоболие;

промени в зрителното поле.

Благодарение на офталмологичния преглед могат да бъдат установени и други съпътстващи заболявания.

Д-р Ангушев избира да продължи кариерата си в България

„Въпреки, че можех да продължа моя професионален път в чужбина, където паричното възнаграждение щеше да е в пъти по-голямо, аз реших да остана в България, тъй като дължа на много хора това да остана тук, да продължа своето развитие и си мисля, че България дава много големи възможности за младите специалисти, особено когато бъдат в среда, в която те могат да израснат, насърчавани от ментори, които да им показват правилните стъпки и, разбира се, мотивирани от обществото като цяло“, споделя д-р Ангушев.

И добавя: „Ако можех, в здравната система бих подобрил бюрокрацията, тъй като според мен тя е прекалено голяма, въпреки че всички знаем важността на всеки един документ чисто от юридическа гледна точка. Мисля, че тези неща могат да се симплифицират донякъде и да се направят по-лесни както за пациентите, така и за докторите“.

Цялата история на д-р Иван Ангушев в поредицата „По стъпките на Хипократ“ гледайте във видеото