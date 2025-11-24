Диета и упражнения за здрава простата

Какво мога да ям, за да намаля риска от развитие на рак на простатата? Това е един от най-често задаваните въпроси, които лекарите чуват от мъже, загрижени за здравето на простатата.

Несъмнено мнозина се надяват, че лекарят им ще им изброи списък с храни, гарантирано предпазващи от заболявания. Въпреки че някои храни са свързани с намален риск от рак на простатата, липсват доказателства, че те наистина работят, поне засега.

Доказано е обаче, че редовните физически упражнения помагат за предотвратяване на проблеми с простатата, като доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), рак на простатата и еректилна дисфункция, съобщава Buschcenter.

Съвети за хранителен режим за здрава простата

Вместо да се фокусират върху конкретни храни, диетолозите, лекарите и изследователите рекламират общ модел на здравословно хранене – а здравословното хранене е по-лесно, отколкото си мислите, пишат експертите от Харвард. Накратко, ето какво препоръчват експертите:

Яжте поне пет порции плодове и зеленчуци всеки ден. Изберете тези с наситен, ярък цвят на кожата.

Избирайте пълнозърнест хляб вместо бял хляб и избирайте пълнозърнести макаронени изделия и зърнени храни.

Ограничете консумацията на червено месо, включително говеждо, свинско, агнешко и козе месо, и преработени меса, като болоня и хот-дог. Рибата, птичето месо без кожа, бобът и яйцата са по-здравословни източници на протеини.

Избирайте здравословни мазнини, като зехтин, ядки (бадеми, орехи, пекани) и авокадо. Ограничете наситените мазнини от млечни продукти и други животински продукти. Избягвайте частично хидрогенирани мазнини (транс мазнини), които се съдържат в много бързи храни и пакетирани храни.

Избягвайте подсладени със захар напитки, като газирани напитки и много плодови сокове. Яжте сладкиши като лакомство само от време на време.

Намалете солта. Избирайте храни с ниско съдържание на натрий, като четете и сравнявате етикетите на храните. Ограничете употребата на консервирани, преработени и замразени храни.

Следете размера на порциите. Яжте бавно и спирайте да ядете, когато сте сити.

Доказани ползи от упражненията за здрава простата

Въз основа на въпросници, попълнени от повече от 30 000 мъже в рамките на конкретно проучване, специалисти откриват и доказват обратна връзка между физическата активност и симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатата (ДПХ).

Снимка: Canva

Казано по-просто, мъжете, които са повече физически активни, са по-малко склонни да страдат от доброкачествена хиперплазия на простатата. Дори физическата активност с ниска до умерена интензивност, като например редовно ходене с умерено темпо, дава огромни ползи.

Експертите също така изследват връзката между еректилната дисфункция (ЕД) и физическата активност. Те откриват, че мъжете, които бягат по час и половина или извършват три часа интензивна работа на открито седмично, са с 20% по-малка вероятност да развият еректилна дисфункция.

Повече физическа активност носи по-голяма полза. Независимо от нивото на упражнения, мъжете с наднормено тегло или затлъстяване имат по-голям риск от еректилна дисфункция, отколкото мъжете с идеален индекс на телесна маса (ИТМ).

Въпреки че все още липсват специфични изследвания за това как упражненията влияят на здравето на простатата, ето някои страхотни съвети, базирани на направените досега изследвания.

Включете аеробни упражнения

Упражненията, които са полезни за сърцето ви, са полезни и за простатата и сексуалното здраве. Правете 30 минути аеробни упражнения, като плуване, колоездене, бързо ходене или туризъм през повечето дни от седмицата. Можете също да добавите силови тренировки, като работа със свободни тежести или силови уреди, в редуващи се дни.

Снимка: Pexels

Включете упражнения, които увеличават освобождаването на антиоксиданти

Антиоксидантите имат ползи за борба с рака. Упражненията, които насърчават издръжливостта или способността ви да продължавате да ги практикувате за продължителен период от време, се считат за „антиоксидантни упражнения“.

Можете да ходите пеша, да се разхождате, да карате колело, да плувате или да изберете друго упражнение за изграждане на издръжливост, което ви харесва, за да се придържате към него.

Правете интервални тренировки

Мазнините в корема са свързани с повишен риск от доброкачествена хиперплазия на простатата и рак на простатата. Мъжете могат да намалят коремните мазнини чрез здравословна диета и упражнения, фокусирани върху интервални тренировки.

Интервалните тренировки изгарят мазнините, като ускоряват метаболизма на тялото, поддържайки го в диапазон на изгаряне на мазнини. Когато тялото извършва дейност като бягане за дълъг период от време, то свиква с движението и метаболизмът му спада и се изравнява.

Снимка: Ладислав Цветков

Въпреки това, когато се правят кратки серии от различни упражнения, тялото няма време да свикне с едно движение. Следователно, метаболизмът на тялото не спада; той продължава да бъде в оптимален диапазон за изгаряне на мазнини. Интервалните тренировки дори увеличават метаболизма на човек в покой до 24 часа след тренировка.

Правете упражнения на Кегал

Противно на общоприетото схващане, те не са само за жени след раждане. Упражненията на Кегел са особено полезни за мъже, които имат симптоми на доброкачествена хиперплазия на простатата.

За да могат мъжете да правят упражнения на Кегел, те трябва да стегнат мускулите, които биха използвали, за да задържат урината си. Задръжте стискането за няколко секунди и го отпуснете. Три серии от 10 упражнения всеки ден би трябвало да допринесат за по-добър контрол на пикочния мехур.

Упражнявайте се поне три пъти седмично

Мъже с рак на простатата в ранен стадий, които практикуват енергични упражнения поне три часа всяка седмица, активират повече гени, потискащи тумора, и повече гени, участващи в поправянето на ДНК, отколкото тези, които спортуват по-малко – показва проучване, представено на Американското дружество по клинична онкология.