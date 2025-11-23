Във Великобритания стартира голямо клинично проучване за скрининг на рака на простатата, насочено към намирането на най-ефективния метод за откриване на заболяването.

Първите покани за участие вече са изпратени от общопрактикуващи лекари до мъже във Великобритания, като това е най-мащабното изследване от този вид от десетилетия насам.

Цели и финансиране на проучването

Клиничното изпитване Transform е финансирано с £42 млн. от организацията Prostate Cancer UK и Националния институт за здравни изследвания. Главният изследовател на проучването Хашим Ахмед коментира, че проучването представлява истински пробив в областта и че началото на набирането на участници маркира ключова стъпка към получаването на резултати, от които мъжете се нуждаят спешно.

Снимка: Canva

Кой може да участва?

Проучването ще включи мъже на възраст между 50 и 74 години, като за чернокожите мъже долната възрастова граница е 45 години, тъй като те имат двойно по-висок риск от развитие и смърт от рак на простатата в сравнение с белите мъже.

Важно е да се отбележи, че няма да е възможно доброволното включване в изпитването, но организацията Prostate Cancer UK силно насърчава всеки, който получи покана, да вземе участие.

Нови методи за диагностика

Проучването ще изследва как бързите МРТ скенове на простатата могат да бъдат комбинирани с кръвни тестове за простат-специфичен антиген (PSA), за да се подобри точността на диагностицирането на рака.

В момента мъжете над 50 години могат да поискат PSA тест, който търси необичайно високи нива на протеин в кръвта, но този метод е ненадежден - открива много ракови заболявания на простатата, които никога няма да се нуждаят от лечение, и пропуска други, които изискват интервенция.

Снимка: Canva

Освен това проучването ще използва тестове от слюнка за извличане на ДНК, за да се провери дали този метод е по-точен от PSA показателите.

Защо е необходим скрининг?

Матю Хобс, директор по научните изследвания в Prostate Cancer UK, обяснява, че настоящите диагностични методи не откриват достатъчно агресивни ракови заболявания и причиняват твърде много вреди.

Той споделя, че организацията получава сигнали от мъже, диагностицирани късно, чиито животи могат да бъдат спасени при по-ранен скрининг, както и от такива, които страдат от инконтиненция или импотентност поради лечения, от които в действителност не са се нуждаели.

12 000 мъже да умират всяка година от рак на простата

Дени Бърки, 60-годишен мъж от Западен Йоркшър, е в терминален стадий на рак на простатата. Когато състоянието му е диагностицирано преди четири години, заболяването вече се разпространило до костите му.

Снимка: Canva

Бившият учител и баща на три деца споделя пред BBC, че ако на мъжете се предлагат редовен скрининг от 50-годишна възраст, неговото заболяване можеше да бъде открито, докато все още е излечимо.

"Мисля, че програма за скрининг би променила много. Ако искате мъжете да не са в позицията, в която съм аз, и ако искаме да спрем 12 000 мъже да умират всяка година, това е очевидното решение", казва той.

Откриването на проучването идва седмица преди Националният комитет по скрининг, експертен орган, който консултира NHS, да обяви дали ще препоръча въвеждането на задължителен скрининг за това заболяване, което е най-честият рак при мъжете във Великобритания.

Първоначалните резултати от проучването Transform се очакват след около две години, след което то ще бъде разширено с до 300 000 мъже във Великобритания.

Ракът на простатата остава сериозно предизвикателство пред здравеопазването, и това мащабно изпитване дава надежда за по-ефективна ранна диагностика и спасяване на хиляди животи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.