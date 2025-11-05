На 7 ноември от 17:30 часа на площад „България" пред НДК ще се проведе безпрецедентно събитие, първият в историята на България ПроТЕСТ, демонстрация не ПРОТИВ, а ЗА мъжкото здраве.

Инициативата ще открие ежегодната кампания „Твоето здраве е твоя отговорност", организирана от Българското онкологично научно дружество и Българското урологично дружество.

Събитието съвпада с 5 ноември, Световния ден на мъжа, посветен на мъжкото здраве и насърчаване на мъжете да се грижат за себе си през всичките 365 дни в годината.

Ракът на простатата - тиха заплаха

Ракът на простатата е най-честият рак сред мъжете в България, отговорен за над 17,8% от всички злокачествени заболявания сред тях. Коварството на заболяването се крие в липсата на симптоми в ранните му стадии, когато то е най-лечимо.

Добрата новина е, че при ранна диагностика 5-годишната преживяемост надхвърля 99%. При напреднали стадии обаче този процент спада драстично до 34%, показват данни на ZERO Prostate Cancer.

Един прост тест може да спаси живот

Кампанията през ноември, Мовембър, месецът на мъжкото здраве, акцентира върху важността на годишния PSA тест (простат-специфичен антиген). Този обикновен кръвен тест е ключов за ранното откриване на заболяването.

Снимка: Canva

"Оказва се, че много мъже у нас не знаят, че профилактиката може да започне просто с един кръвен тест по направление от личен лекар или директно във всяка една лаборатория", споделят организаторите.

PSA тестът се препоръчва за мъже на и над 50 години, но специалистите съветват профилактиката да започне още по-рано. Редовните консултации с уролог също са от съществено значение.

Жените - партньори в грижата за мъжкото здраве

Кампанията адресира и жените, които често са движещата сила, напомняща и стимулираща партньорите им да се грижат за здравето си. Тяхната информираност и подкрепа играят важна роля в превенцията.

Снимка: Canva

На 7 ноември проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, и доц. Пламен Димитров, представител на Българското урологично дружество, ще развеят флага на мъжкото здраве пред НДК.

В 18 часа сградата на Националния дворец на културата ще светне в синьо, символичен жест в подкрепа на кампанията. Твоето здраве е твоя отговорност, не отлагай профилактиката!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.