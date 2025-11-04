Редовните прегледи за рак на простатата значително намаляват риска от смърт вследствие на заболяването в следващите десетилетия, показва ново мащабно изследване, публикувано в престижното списание New England Journal of Medicine, съобщава Euronews.

Какво показва проучването

Изследването, което започва през 1993 година и обхваща над 162 000 мъже на възраст между 55 и 69 години от седем европейски държави, проследява въздействието на PSA тестовете върху смъртността от рак на простатата. Участниците са разделени на две групи – едната е поканена редовно за PSA скрининг, докато другата не получава подобни покани.

Снимка: Canva

След средно проследяване от 23 години резултати показват, че мъжете от групата със скрининг са с 13% по-малък риск да починат от рак на простатата, въпреки че са по-често диагностицирани с болестта. Изчисленията показват, че се спасява един живот на всеки 456 мъже, поканени за преглед, и на всеки 12 мъже с диагностициран рак на простатата.

Как работи PSA тестът

PSA тестът измерва нивото на простат-специфичен антиген в кръвта на мъжете. При отклонения от нормата лекарите обикновено препоръчват биопсия и допълнителни изследвания за потвърждаване на диагнозата рак на простатата.

„Скринингът на мъже без симптоми наистина намалява риска от смърт от рак на простатата, но значителните ползи отнемат много години поради бавно растящия характер на заболяването“, коментира д-р Бен Лам, специалист по урологична онкология в лондонска болница, който не участва в изследването.

Рисковете от прекомерен скрининг

Въпреки обнадеждаващите резултати, независими експерти предупреждават за потенциални недостатъци на масовите скринингови програми. Някои нискостепенни ракови заболявания растат толкова бавно, че никога не причиняват здравословни проблеми. Откриването им може да предизвика излишна тревожност и ненужно агресивно лечение.

Снимка: DALL-E

„Много от откритите ракови заболявания може да не са се нуждаели от лечение, но пациентите биха били подложени на терапии и свързани с тях странични ефекти, които могат да включват животопроменящи последици като еректилна дисфункция“, обяснява д-р Виеру Касивисванатан, доцент по урология в University College London.

В последните години все повече лекари призовават нискостепенните ракови заболявания на простатата, които са чести сред по-възрастните мъже и не се разпространяват извън простатата, да бъдат обозначавани с друго име, различно от "рак".

Ракът на простатата е едно от най-разпространените ракови заболявания в световен мащаб, като случаите се очаква да нарастват в следващите десетилетия. Само в Европейския съюз през 2022 година са регистрирани около 330 000 нови диагнози.

Снимка: Canva

Авторите на изследването подчертават, че бъдещите стратегии за скрининг на рак на простатата трябва да балансират между ползите от редовното PSA тестване и минимизирането на риска от свръхдиагностициране.

Ако сте мъж над 55-годишна възраст или имате фамилна обремененост за рак на простатата, консултирайте се с личния си лекар относно необходимостта от PSA скрининг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.