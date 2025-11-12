Простатитът, или възпалението на простатата, е по-често срещан, отколкото си мислите. Счита се, че от 2% до 10% от възрастните мъже изпитват симптоми по всяко време.

Разпространението е най-високо в групата на средна възраст (40-59 години) и е третото най-често срещано заболяване, свързано с простатата, след доброкачествената простатна хиперплазия и рака на простатата.

Изследванията показват, че до 16% от мъжете може да имат анамнеза за това състояние, а действителната честота може да е по-висока, тъй като много мъже не търсят медицинска помощ.

Тревожните симптоми включват парене или болезнено уриниране, спешна нужда от уриниране (особено през нощта), болезнена еякулация, както и болка в долната част на гърба.

Разлика между простатит и уголемена простата

Както простатитът, така и уголемената простата засягат простатната жлеза, но са отделни състояния, съобщава медицинският портал WebMD. Простатитът е възпаление, често причинено от бактерии, което може да доведе до внезапна или хронична болка. Уголемената простата, понякога наричана доброкачествена простатна хиперплазия, е постепенно уголемяване на простатата.

Учените не разбират напълно какво причинява уголемената простата, но смятат, че това е свързано с промени в хормоните ви с напредване на възрастта. Поради възпалението, простатитът обикновено е по-болезнено състояние от уголемената простата. Основните симптоми на уголемена простата са затруднено уриниране, слаб поток от урина и честа и спешна нужда от уриниране.

Простатитът причинява ли рак на простатата?

Простатитът е безвредно състояние. Той не причинява рак, нито пък ви прави по-склонни да имате рак. Но възпалението от простатит понякога повишава нивото на простатно-специфични антигени (ПСА) в кръвта ви – точно както ракът на простатата. Допълнителни тестове могат да помогнат да се определи какво причинява повишените нива на ПСА.

Снимка: Canva

Видове простатит

Може да имате четири вида простатит:

Остър бактериален простатит – Пикочните пътища се състоят от бъбреците, пикочния мехур, тръбите, които преминават между тях (уретери), и уретрата. Ако бактериите от пикочните пътища попаднат в простатата ви, можете да получите инфекция. Острият бактериален простатит е тежко състояние.

Хроничен бактериален простатит – Това е по-лека бактериална инфекция, която може да продължи няколко месеца. По-често се развива, ако сте имали остър бактериален простатит.

Синдром на хронична тазова болка (СХТБ) – Това е най-често срещаният вид простатит. Подобен е на хроничния бактериален простатит, но не е причинен от бактериална инфекция.

Асимптоматичен простатит – Мъжете, които имат този вид простатит, имат възпалена простата, но нямат симптоми. Може да разберете, че го имате, само ако Вашият лекар направи кръвен тест, който проверява здравето на простатата ви. Асимптоматичният простатит не е инфекция и не се нуждаете от лечение.

Какви са най-честите причини за простатит?

Различните видове простатит имат и различни причини. Понякога причината не е известна, а друг път е ясно, че е бактериална инфекция, информира специализираното издание ClevelandClinic.

Снимка: Canva

Причини за СХТБ и небактериален простатит

Потенциални фактори за синдром на хронична тазова болка или синдрома на хроничната тазова болка (СХТБ) включват:

Автоимунни заболявания

Увреждане на мускулите на тазовото дъно

Дразнене или възпаление на тазовия нерв

Стрес

Важно е да се отбележи, че бактериите не причиняват синдрома на хроничната тазова болка или небактериален простатит.

Причини за бактериален простатит

Бактериалните форми на простатит възникват в резултат на бактериална инфекция. Бактериите могат да попаднат в простатата ви през уретрата или когато урината ви тече обратно (везикоуретерален рефлукс).

Потенциални причини за бактериални форми на простатит включват:

Инфекции на пикочния мехур или камъни в пикочния мехур

Полово предавани инфекции (ППИ)

Използване на уринарен катетър

Биопсия на простатата

Камъни в простатата

Задържане на урина или запушване на урината

Инфекции на пикочните пътища

Нараняване на тазовата област

Най-честите симптоми на простатит

Симптомите на простатит варират в зависимост от вида и причината. Важно е да се консултирате с медицински специалист, ако усещате болка в таза или имате промени в уринирането.

Хората с небактериален простатит може да нямат никакви симптоми. Другите три вида простатит споделят симптоми, като например:

Болка в долната част на корема, гениталиите или перинеума (областта от меки тъкани между скротума и ануса). Болката може да се разпространи към долната част на гърба

Често желание за уриниране

Болезнено уриниране

Стимулация на струя урина

Кръв в урината

Кръв в спермата

Болка по време на полов акт

Болезнена еякулация

Еректилна дисфункция

Острият бактериален простатит причинява грипоподобни симптоми като треска, болки в тялото и втрисане. Освен това при него може да имате още висока температура, гадене и повръщане, както и болка около основата на пениса или зад скротума. Тъй като това е тежко състояние, незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите някой от тези симптоми.

Снимка: iStock

Кой е изложен на риск от простатит?

Простатитът може да се появи на всяка възраст, въпреки че честотата е най-висока при хора между 20 и 40 години и хора над 70 години, информира Healthline. При мъжете под 50 години простатитът е най-често срещаният проблем с пикочните пътища. Други фактори също могат да увеличат риска, включително:

Поставен уринарен катетър

Инфекция на пикочния мехур

Тазова травма

Минали пристъпи на простатит

Уголемена простата

Правенето на секс без презерватив или друг бариерен метод и ХИВ-позитивността също увеличават шансовете ви за развитие на простатит.

Как се лекува простатит?

Лечението на простатит варира в зависимост от причината и вида.

Небактериалният простатит не изисква лечение.

За синдром на хронична тазова болка (СХТБ), вашият лекар може да използва специална система, наречена UPOINT, за да класифицира симптомите в шест категории. Той използва множество лечения едновременно, за да лекува само симптомите, които изпитвате.

Приблизително 80% от хората със СХТБ се подобряват със системата UPOINT. Системата се фокусира върху тези симптоми и лечения:

Уринарна система: Лекарства, като тамсулозин и алфузозин отпускат мускулите около простатата и пикочния мехур, за да подобрят потока на урината.

Психосоциална система: Управлението на стреса може да помогне. Някои хора се възползват от консултации или лекарства за тревожност, депресия и катастрофизация.

Органна система: Добавките с кверцетин и пчелен прашец могат да облекчат подута, възпалена простатна жлеза.

Инфекция: Някои лекари използват антибиотици като част от лечението на СХТБ.

Напрегнатост: Физиотерапията на тазовото дъно може да включва миофасциално освобождаване (нежен масаж за облекчаване на напрежението в стегнатите мускули на тазовото дъно). Тази терапия може да намали или елиминира мускулните спазми.

Как се лекуват бактериалните форми на простатит?

Антибиотиците могат да убиват бактериите, които причиняват бактериални видове простатит. Хората с остър бактериален простатит може да се нуждаят от 14 до 30 дни антибиотици.

Някои хора се нуждаят от антибиотици чрез интравенозно поставяне (във вената) в болница. Може да се наложи операция за дрениране на абсцес на простатата, но това е рядкост.

Лечението на хроничен бактериален простатит е по-трудно. Повечето хора се нуждаят от между четири и 12 седмици антибиотици. Ако този подход не проработи и симптомите ви се появят отново, вашият лекар може да ви предпише антибиотик в ниска доза, за да предотврати рецидивираща инфекция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.