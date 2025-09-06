Дисфункция на тазово дъно: Инконтиненция и сексуални проблеми при мъжете

Силата на тазовото дъно обикновено се разглежда като проблем на женското здраве – главно поради факта, че слабото тазово дъно често се свързва с раждането, менструацията и менопаузата.

Тази мрежа от мускули и съединителна тъкан обаче контролира функциите на уриниране и изхождане, както и мъжката сексуална функция.

Около един на всеки пет мъже над 65-годишна възраст изпитва уринарна инконтиненция (невъзможност за контрол върху отделянето на урина, което се проявява като неволно изпускане), свързана именно с тазовото дъно, а цели 16% живеят с хронична тазова болка.

Какво представлява тазовото дъно

Тазовото дъно се състои от мускули и съединителни тъкани, които поддържат важни органи в таза, като пикочния мехур, червата (дебелото черво) и вътрешните репродуктивни органи.

Мускулите на тазовото дъно държат тези органи на място, като същевременно осигуряват гъвкавост, която подпомага телесните функции като уриниране, изхождане и секс, обяснява ClevelandClinic.

Заедно с други ключови мускулни групи в торса или корема, мускулите на тазовото дъно позволяват на тялото да абсорбира външно налягане (от повдигане, кашляне и др.) по начин, който защитава гръбначния стълб и органите ви.

В същото време тези мускули ви помагат да контролирате функцията на червата и пикочния мехур (континенция).

Какво правят мускулите на тазовото дъно?

Мускулите на тазовото дъно държат основните органи в таза ви на място и ги защитават. Мускулният контрол – способността за свиване и отпускане на мускулите на тазовото дъно, помага да изхвърляте токсините от тялото си.

Мускулите на тазовото дъно се координират с органи като уретрата, тръбата, която извежда урината от тялото ви, и ануса.

Здравите мускули на тазовото дъно ви позволяват да се свивате и отпускате автоматично. Можете също така да контролирате тези мускули умишлено, подобно на свиването на бицепс.

Вашите репродуктивни органи влияят върху това как функционират мускулите на тазовото дъно. Мускулите на тазовото дъно работят различно в зависимост от пола ви.

Проблеми на тазовото дъно при мъжете

„Важно е и мъжете да разберат, че тазовото дъно е жизненоважна част от телата им, тъй като то свързва толкова много различни телесни функции“, казва Питър Байич, уролог и директор на мъжкото здраве в клиниката в Кливланд пред NationalGeographic.

Въпреки че тазовото дъно изпълнява основни функции както за мъжете, така и за жените, някои роли са уникални за всеки от тях.

При мъжете тазовото дъно играе пряка роля в сексуалната и пикочната функция. Мускулите му се свиват по време на ерекция и еякулация, като по този начин спомагат за поддържане на твърдост, контролират еякулацията и засилват удоволствието. Те също така стабилизират пикочния мехур и уретрата, намалявайки риска от изтичане или свръхактивен пикочен мехур.

Снимка: iStock

Това е важно, защото изследванията показват, че близо 5% от мъжете на възраст от 19 до 44 години изпитват ежедневна инконтиненция – число, което се увеличава повече от четири пъти при мъжете на 65 и повече години, макар и по-малко при мъжете, които са физически активни.

Дисфункцията на тазовото дъно най-често се проявява при мъжете след операция за отстраняване на простатата (обикновено при рак).

Но следните фактори също могат да доведат до проблеми:

Затлъстяване

Хронично напрягане или кашлица

Генетика

Спортни травми

Хроничен стрес

Тревожност

Лоша стойка

Изследванията показват, че дори твърде дългото седене на тоалетната може да отслаби тазовото дъно – и продължителното седене на тоалетната може да е два пъти по-често срещано сред мъжете, отколкото при жените.

Остаряването е друг фактор, тъй като „целостта на съединителната тъкан може да се промени с напредване на възрастта“, казват експертите.

Връзка между тазовото дъно и еректилната дисфункция

В продължение на десетилетия изследванията на тазовото дъно се фокусират предимно върху жените, главно поради начина, по който менструацията, менопаузата, бременността и раждането могат да отслабят тази област.

Но през последните няколко години здравето на таза при мъжете също влияе върху начина, по който учените мислят за превенцията и лечението.

Проучване от 2021 година свързва силата на мускулите на тазовото дъно директно с еректилната дисфункция. Друго изследване от 2022 г. показва, че целенасочените тренировки на тазовото дъно намаляват уринарната инконтиненция след операция на простатата.

Снимка: iStock

„Изследванията най-накрая доказват това, което много от нас са виждали на практика – че тазовото дъно е също толкова важно за здравето на мъжете, колкото и за женското“, казват изследователите.

Съвети как да укрепите тазовото дъно

За укрепване на основните мускули на тазовото дъно, „упражненията на Кегел са най-доказаният вариант“, препоръчват специалистите. Създадено през 1948 г. от американския гинеколог Арнолд Кегел, упражнението е забележително просто.

Като за начало трябва да усетите правилните мускули, които да свивате и отпускате при упражнението

След това си представете, че се опитвате да спрете потока на урина или да задържите газове

Свийте мускулите за няколко секунди (пет до десет секунди), след което се отпуснете.

Правете по около 15 повторения дневно.

Но упражненията на Кегел не са единственият вариант. „Всеки вид укрепване на торса – пилатес, йога, клекове, може да помогне“, допълват експертите.

„Всички тези мускули са преплетени и работят в синхрон, а функционални упражнения като тези могат абсолютно да подобрят силата на тазовото дъно.“

Тъй като стегнатите мускули на тазовото дъно могат да нарушат контрола на пикочния мехур и червата, отпускането и удължаването на тези мускули чрез разтягане също може да бъде полезно.

Лекарствата с рецепта са друга възможност, а понякога се препоръчва и операция в случай на пролапс (мускулите и тъканите, поддържащи тазовите органи, отслабват и се спускат прекалено надолу) или дисфункция на пикочните пътища или червата.