Бременността се смята за един от най-чувствителните и същевременно – най-динамичните периоди в живота на жената. Това е време, в което тялото преминава през богата палитра от физиологични промени, свързани със създаването и поддържането на новия живот.

Проследяването на бременността не е просто поредица от рутинни прегледи. То е целенасочен процес, който си поставя за цел да опази живота и да гарантира здравето както на майката, така и на бебето.

В новия епизод на „Подкаст за здраве“ разглеждаме различните етапи в проследяването на бременността заедно с д-р Росица Колева. Тя е акушер-гинеколог с над 20 години опит. Сред професионалните ѝ интереси се нареждат профилактиката на заболяванията на женските полови органи, алтернативните подходи при лечението на жени в менопауза, фетална морфология и др.

Как се проследява здравето на бременната жена?

„Проследяването на бременността протича в няколко етапа. Първият етап е установяването на бременността, което обикновено се извършва между 10 и 14 дена след като се установи положителен тест за бременност“, заявява в „Подкаст за здраве“ д-р Росица Колева.

Това се случва чрез посещение на акушер-гинеколог и извършване на ехографски преглед. В този ранен период лекарят може да установи местоположението на оплодената яйцеклетка, броя на плодните сакчета, както и да получи информация за състоянието матката и яйчниците.

Провеждат се и кръвни изследвания. По този начин могат да бъдат установени редица състояния, особено такива, засягащи функцията на щитовидната жлеза. Високото ниво на TSH корелира с нарушения във функцията на централната нервна система на плода, а високите стойности на кръвната захар могат да са основен виновник за някои структурни аномалии и развитие на усложнения като прееклампсия, ретардация или раждане на едър плод.

„В този ранен срок на бременността е важно да видим броя на гестационните сакчета вътре в матката. Евентуално, ако толкова рано се вижда и ембрионална структура, да видим и сърдечната дейност“, казва д-р Колева.

Следващата среща на бъдещата майка с акушер-гинеколога следва да бъде между девета и десета гестационна седмица. В този период освен ехографско изследване се провежда и гинекологичен преглед. Верифицира се сърдечната дейност на плода. Гинекологичният преглед включва:

анализ на влагалищен секрет;

цитонамазка;

при необходимост: колпоскопия.

С двойката се обсъжда възможността за фетална морфология и биохимичен скрининг.

Каква информация дават феталната морфология и биохимичният скрининг?

„Феталната морфология се прави между единадесета и четиринадесета гестационна седмица“, казва д-р Колева. Тя е едно от най-важните изследвания в първия триместър от бременността. В комбинация с биохимичен скрининг, се превръща в ценен инструмент, който може да даде информация за наличието на хромозомни заболявания.

Втората фетална морфология се провежда между 22-ра и 24-та гестационна седмица. Тя включва детайлна визуализация на всички органи и системи на плода.

„Има два компонента при феталната морфология. От една страна е ултразвуковия преглед, на който ние установяваме дебелината на вратлето на бебето, измерваме дължината на назалната кост...“, обяснява процеса тя. Провежда се и доплерово изследване, което дава ценна информация за работата на сърдечносъдовата система.

Биохимичният скрининг включва изследване на няколко хормона – свободен бета ЧХГ, PAPP-A и плацентарен растежен фактор. След това получените стойности се въвеждат в специален софтуер, който автоматично изчислява риска за наличие на съответните аномалии и потенциалните акушерски усложнения.

Колко често цезаровото сечение е избор за раждане?

Цезаровото сечение е хирургичен метод за раждане. При него бебето се изважда през коремната стена и матката. Прилага се основно при наличие на медицински индикации, но все по-често е опция на избор и по лични причини.

„За съжаление, все по-често бременните избират да раждат с цезарово сечение“, констатира д-р Колева. Често това е следствие от страха, несигурността, а много често се свързва и с възрастта на бъдещата майка.

