Ставните заболявания са коварни, защото често не обръщаме внимание на ранните им симптоми. Веднъж проявили се обаче, те могат значително да ограничат различни аспекти в живота на пациента.

Какво е необходимо да знаем за тях, как се проявяват и какви са съвременните методи за лечението им коментираме в компанията на специалния ни гост в „Подкаст за здраве“.

Кой е проф. Пламен Кинов, дмн?

Той е част от екипа на Болница „ВИТА“ от ноември 2025 г. като началник на Клиниката по ортопедия и травматология. Завършва с отличие Висшия медицински институт в Плевен през 1995 г., след което се посвещава на развитието на съвременните методики за лечение на опорно-двигателните заболявания.

Снимка: bTV Media Group

От 1999 г. работи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – първо като асистент, а по-късно и като завеждащ сектор „Ендопротезиране“ както и началник на Клиниката по ортопедия и травматология.

Има повече от 200 научни публикации. Председател е на Софийския клон на Българското дружество по ортопедия и травматология и негов касиер. Професионалните му интереси са насочени към ендопротезирането на колянна и тазобедрена става, миниинвазивно и ревизионно ендопротезиране и др.

Кои са предпоставките за възникване на ставни проблеми?

Според проф. Пламен Кинов удължената продължителност на живота, благодарение на иновациите в медицината и технологичния напредък, е една от главните причини за зачестяването на ставните заболявания в човешката популация.

Естествените процеси на дегенерация, т.е. стареене на организма след 70, дори 75 години, водят до увреждане на ставите и поява на оплаквания, характерни за артроза (износване на ставите).

Друг рисков фактор за изявата на този тип патологии е уседналият начин на живот и пряко свързаното с него затлъстяване. Това увеличава натоварването върху ставите.

Снимка: bTV Media Group

Въпреки, че спортът носи безспорни ползи за здравето на ставите, преминаването в крайности крие съответните рискове. Прекомерното натоварване на ставите при спортуване може да предизвика разкъсвания на околоставните тъкани.

„Подложени на огромен стрес, сухожилията и мускулите се травмират, в резултат на което се получават микроразкъсвания, чийто процес на възстановяване е свързан с фиброза“, заявява проф. Кинов.

Остеопорозата е друго заболяване на костно-ставния апарат, при което костите стават по-порести и по-чупливи, което е предпоставка за възникване на фрактури. Заболяването може да засегне и двата пола, въпреки че по-често се наблюдава при жените.

Заболяването е коварно, тъй като често липсва клинична симптоматика и първата фрактура настъпва спонтанно. Най-честите причини за възникване на остеопороза са:

генетична предразположеност;

хормонални промени;

недостиг на калций и витамин D;

употребата на някои медикаменти;

липса на физическо натоварване и др.

Какви са симптомите на артрозата?

Основната проява на заболяването е болковата симптоматика. „Тя може да бъде с различна локализация. Най-често и на първо място настъпва в гърба и след това донякъде в коленете и тазобедрените стави“, коментира в „Подкаст за здраве“ проф. Пламен Кинов.

При пациенти с фамилна анамнеза за артроза е препоръчително да бъде проведена предварителна диагностика и профилактика за установяване на риска от развитие на заболяване и предотвратяването на усложнения.

Как се диагностицират и лекуват ставните заболявания?

Определянето на генезата на проблема винаги започва с провеждането на образно изследване – рентгенография, а при съмнения за настъпване на мекотъканна увреда лекарят може да назначи и провеждането на ядрено-магнитен резонанс. С негова помощ могат да бъдат добре визуализирани ставният хрущял и връзковият апарат.

Ендопротезирането е една от най-често извършваните операции в ортопедията. Решението за оперативно лечение е индивидуално спрямо индивидуалните особености на случая на всеки пациент. Обикновено до този вариант се стига, когато възможностите на алтернативните методи за повлияване на състоянието са изчерпани.

Съвременните техники за миниинвазивно протезиране, които все по-често се използват в медицинската практика осигуряват по-бързото възстановяване на пациента след процедурата. В него участва също и рехабилитация с помощта на физиотерапевт.

Остеопорозата може да се лекува успешно, като съвременното лечение позволява възстановяване на костната плътност, което да отложи във времето риска от настъпване на фрактура.

Цялото интервю с проф. Пламен Кинов пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.