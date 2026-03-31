Сред всички видове рак, ракът на простатата е класиран като най-бавно развиващия се рак.

Всъщност, заболяването напредва толкова бавно, че лекарите могат да препоръчат подхода на „активно наблюдение“, вместо незабавно лечение. Някои пациенти може никога да не се нуждаят от никаква интервенция.

В резултат на това, какъв е характерът на развитието на рака на простатата и прогнозата на това злокачествено заболяване?

Следващата статия ще предостави повече информация за най-бавно развиващия се рак.

Метастази на раковите клетки и развитие на рака

Човешкото тяло е съставено от трилиони клетки. Физиологично, новите клетки ще заменят старите, преди да умрат.

Ракът възниква, когато анормалните клетки (ракови клетки) надхвърлят способността на имунната система да се справя с тях.

Вместо да умрат, тези анормални клетки продължават да се развиват и делят неконтролируемо, натрупвайки се на слоеве, образувайки злокачествени тумори. Този неконтролиран растеж на раковите клетки ще доведе до нахлуване на злокачествените клетки в околните тъкани.

Защо раковите клетки метастазират?

Ракови клетки не реагират на сигнални молекули, които предизвикват физиологична клетъчна смърт (или апоптоза), което им позволява да персистират, да се делят бързо и ефективно да избягват откриването на имунната система. И така, как прогресира ракът?

Първоначално, когато раковите клетки са ограничени до тъканта, където се развиват, това се нарича „карцином in situ“ (CIS). След като тези клетки пробият тъканната мембрана и се разраснат в други видове тъкани, състоянието се нарича инвазивен рак, което бележи началото на системно разпространение на раковите клетки в тялото.

Разпространението на раковите клетки в отдалечени части на тялото е известно като метастази.

Независимо къде се разпространява ракът или коя органна система засяга, името на злокачественото заболяване се отнася до първоначалното място на развитие. Например, ако ракът на простатата се разпространи в черния дроб, той все още се класифицира като рак на простатата, а не...рак на черния дроб.

Въпреки че повечето видове рак са солидни тумори, това не винаги е така. Например, левкемията се отнася до състояния на рак на кръвта и се нарича „течен тумор“.

Моделът на метастазите зависи от вида на злокачественото образувание и първоначалното място на развитие, но ракът обикновено се разпространява локално първо в съседни тъкани.

Механизмите на метастазиране включват:

Туморите могат да проникнат в близките тъкани или органи. Първичните тумори могат да се разкъсат, което позволява на раковите клетки да се разпространят и да образуват вторични тумори в близките области.

Раковите клетки от тумори могат да инфилтрират близките лимфни възли, откъдето се разпространяват през лимфната система, за да образуват нови тумори в отдалечени органи и системи.

Туморите, особено солидните тумори, се нуждаят от кислород и хранителни вещества, за да растат. Чрез процес, наречен ангиогенеза, туморите стимулират образуването на нови кръвоносни съдове, които да поддържат растежа им, позволявайки на раковите клетки да навлязат в кръвния поток и да се разпространят на отдалечени места.

Бързорастящи и бавнорастящи ракови заболявания

Раковите клетки с повече генетични мутации обикновено се размножават по-бързо от клетките с по-малко мутации. Туморите се класифицират според аномалията им под микроскоп, както следва:

GX: Неопределена степен

G1: Добре диференциран или нискокачествен

G2: Умерено диференцирана или междинна степен

G3: Слабо диференциран или висок клас

G4: Недиференциран

Някои видове рак, които са склонни да растат по-бавно, включват:

Рак на гърдата, например естроген-рецептор-позитивен (ER+) и HER2-негативен рак на гърдата

Хронична лимфоцитна левкемия

Рак на дебелото черво и ректума

Рак на простатата

Някои злокачествени заболявания, като например рак на простатата, могат да растат толкова бавно, че лекарите могат да препоръчат подхода на „активно наблюдение“, вместо незабавно лечение. Някои пациенти може никога да не се нуждаят от интервенция поради този бавен темп на растеж.

Няколко примера за бързорастящи ракови заболявания включват:

Остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) и остра миелоидна левкемия

Някои агресивни видове рак на гърдата, като възпалителен рак на гърдата и тройно негативен рак на гърдата

Едроклетъчен В-клетъчен лимфом

Рак на белия дроб

Редки форми на рак на простатата, като дребноклетъчен карцином или лимфоми

Агресивните или бързорастящи видове рак обаче не са непременно свързани с лоша прогноза. Всъщност много от тези видове рак могат да бъдат лекувани ефективно.

Обратно, докато други видове рак може да имат по-бавен темп на растеж, е по-малко вероятно да бъдат открити, като стават по-очевидни едва когато са метастазирали системно.

Кой е най-бавно растящият рак?

Простатата е малка жлеза с форма на орех, разположена в таза на мъжете, в съседство с пикочния мехур. Често се изследва по време на дигитален ректален преглед.

Ракът на простатата е злокачествено заболяване, произхождащо от простатната жлеза, и е второто по честота злокачествено заболяване при мъжете в България, съставляващо 17% от всички ракови заболявания, главно при мъже над 50 г.

Туморът на простатата може да бъде доброкачествен (нераков) или злокачествен (раков).

Доброкачествени образувания, като например доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ):

Рядко представляват животозастрашаващ риск

Не проникват в околните тъкани

Не метастазират в други органи и системи

Може да се разреши от само себе си или да се регенерира много бавно (въпреки че доброкачествените тумори обикновено не се регенерират)

Злокачествените образувания (рак на простатата) могат:

Да представляват риск за живота

Да проникват и да растат в съседните тъкани (като пикочния мехур или ректума)

Да метастазират в отдалечени места и други органи в тялото (например лимфни възли или кости)

Да бъдат лечими в много случаи, въпреки че някои могат да рецидивират

Раковите клетки на простатата могат да се разпространят, като се отделят от първичния тумор и се пренесат чрез кръвоносните съдове или лимфните възли до други части на тялото.

След като достигнат други системи в организма, тези ракови клетки се прикрепват към околните тъкани, образувайки вторичен тумор, който продължава да причинява увреждания във всички места, където са се разпространили.

Когато ракът на простатата метастазира на ново място, вторичният тумор споделя същия анормален клетъчен тип и заболяването все още се нарича метастазирал рак на простатата.

Например, ако ракът на простатата е метастазирал в костите, раковите клетки, които съществуват в скелетната система, всъщност са ракови клетки на простатата, а не ракови клетки на костите. Поради това, това състояние не би се наричало рак на костите, а по-скоро рак на простатата в костите.

За да диагностицират рак на простатата, лекарите трябва да познават и нормалните физиологични функции на простатните жлези.

Растеж и разпространение на тумора

Доброкачествени тумори

Доброкачествените тумори често са неракови. Те обикновено са обградени от нормални клетки и не могат да нахлуят в околните тъкани или да метастазират в други органни системи.

Доброкачествените тумори могат да причинят проблеми, ако:

Стават достатъчно големи, за да притискат органи, причинявайки болка, дискомфорт или проблеми със зрението

Намират се в мозъка

Освобождаване на хормони, засягащи телесните системи

Доброкачествените тумори често могат да бъдат отстранени хирургично и обикновено не се появяват отново.

Злокачествени тумори

Злокачествените тумори са ракови. Те се образуват, когато генетичните мутации карат даден ген да се държи необичайно.

Тези тумори могат да проникнат в околните тъкани, да се разпространят чрез кръвния поток, лимфната система и да метастазират в цялото тяло. Злокачествените тумори са склонни да растат по-бързо от доброкачествените.

Ранният скрининг за рак е от съществено значение за ранното откриване и лечение.

