Изследователите предвиждат, че ракът ще се превърне във водеща причина за смърт във всяка държава по света до края на този век, което превръща превенцията му в основен приоритет в здравеопазването.

Въпреки че много фактори могат да повлияят на риска на човека от развитие на рак, изследванията показват, че екологичните причини, включително хранителните избори, също могат да засегнат този риск.

Връзката между храната и риска от рак

В началото на 60-те години на миналия век учените установяват, че нивата на заболеваемост от рак варират между отделните страни, и откриват, че специфичните хранителни модели имат връзка с определени видове рак. Оттогава те стесняват обхвата до конкретните храни и хранителни модели, които могат да увеличат риска.

Червено и преработено месо

Учените знаят, че съществува силна връзка между консумацията на преработено месо и определени видове рак. През 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (МАИР), която е част от Световната здравна организация (СЗО), класифицира преработеното месо като канцерогенно, а непреработеното червено месо като „вероятно" канцерогенно.

Преглед от 2018 г. установява, че увеличаването на приема на преработено месо до около 60 грама (г) на ден и на червено месо до 150 г на ден увеличава риска от колоректален рак с около 20%.

Диетите, богати на преработено и червено месо, също се свързват с повишен риск от други видове рак, включително рак на стомаха и рак на гърдата.

Ултрапреработени храни

Ултрапреработените храни често съдържат съставки, получени в резултат на промишлена обработка, като протеинови изолати, хидрогенирани мазнини, царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза, подобрители на вкуса, изкуствени подсладители и сгъстители.

Примери за ултрапреработени храни и напитки включват сладки и солени закуски, газирани напитки и енергийни напитки, зърнени закуски, продукти от преработено месо, замразени пици, бонбони и много други.

Проучване от 2018 г., включващо данни за почти 105 000 души, установява, че увеличаването на дела на ултрапреработените храни с 10% се свързва със значително увеличение на общия риск от рак с 12% и с 11% по-голяма вероятност за развитие на рак на гърдата.

В допълнение към рака, консумацията на ултрапреработени храни се свързва с много други хронични заболявания, включително диабет тип 2 и сърдечни заболявания.

Хранене с високо съдържание на сол

Хранене с високо съдържание на добавена сол може да увеличи риска от определени видове рак, особено рак на стомаха.

Учените предполагат, че високият прием на сол може да увеличи риска от инфекция, причинена от бактериите Helicobacter pylori. Инфекциите с H. pylori значително увеличават риска от рак на стомаха.

Освен това, приемът на храни с високо съдържание на сол може да доведе до производство на нитрозосъединения. МАИР класифицира много от тях като „вероятно" канцерогенни за хората.

Консумацията на повече добавена сол се свързва с повишен риск от определени видове рак, включително рак на стомаха и рак на хранопровода.

Изключително горещи напитки

Пиенето на изключително горещи напитки може да увеличи риска от рак. МАИР класифицира напитките с температура над 65°C като „вероятно" канцерогенни за хората.

Преглед от 2015 г. на 39 проучвания установява, че пиенето на горещи напитки се свързва със значително повишен риск от рак на хранопровода. Повтарящите се температурни наранявания на клетките на хранопровода могат да доведат до развитие на предракови и ракови лезии.

Други възможни хранителни рискови фактори

МАИР идентифицира няколко други хранителни фактора, които могат да допринесат за прогресията на рака.



Диетите с висок гликемичен индекс оказват неблагоприятно въздействие върху кръвната захар и могат да доведат до хронично повишени нива на инсулин и инсулинова резистентност. Това може да засегне неблагоприятно хормоналните нива и да доведе до повишен риск от развитие на рак на ендометриума (рак на матката).

Афлатоксинът е опасен токсин, който МАИР счита за канцерогенен. Той се произвежда от гъбичка, която расте в ядки, зърнени храни и сушени плодове, съхранявани при горещи и влажни условия. Дългосрочното излагане на афлатоксини се свързва с повишен риск от рак на жлъчния мехур и рак на черния дроб.

Намаляване на риска от хронични заболявания чрез диета

Дейности, считани за значителни рискови фактори за рак, като тютюнопушене или прекомерна консумация на алкохол, може да неутрализират потенциалните защитни ефекти на полезната храна.

Средиземноморската диета, която е богата на фибри, антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, и бедна на червено и преработено месо и ултрапреработени храни, се свързва с цялостен защитен ефект срещу рака и смъртността, свързана с рак.

Проучванията показват, че диетите, богати на плодове, зеленчуци и други растителни храни с високо съдържание на фибри, предлагат защита срещу развитието на рак. Това се дължи на факта, че тези храни съдържат съединения, които помагат за защита срещу клетъчни увреждания.

Консумацията на разнообразна храна, осигуряваща оптимални количества фибри, витамини, минерали и полезни растителни съединения, е от съществено значение за цялостното здраве и намаляването на риска от рак.

