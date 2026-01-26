Инфекция с хеликобактер пилори: Най-ефективните начини за лечение

Повече от половината световно население носи тази бактерия, но малцина знаят какви рискове крие тя.

Хеликобактер пилори е вид широко разпространена бактерия, която атакува лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника и може да причини дразнене и възпаление, водещи до пептични язви и гастрит.

В тази статия ще разберете как да разпознаете инфекцията с хеликобактер пилори, кои са най-точните диагностични методи и как съвременната медицина я лекува ефективно.

Какво представлява бактерията хеликобактер пилори?

Helicobacter pylori (произнася се „хеликобактер пилори") е спираловидна бактерия, която колонизира стомашната лигавица и може да оцелее в агресивната киселинна среда, благодарение на специални ензими, неутрализиращи стомашната киселина.

Тази бактерия е най-разпространената хронична бактериална инфекция при хората и засяга над 50% от човечеството.

Въпреки масовото разпространение, хеликобактер пилори причинява симптоми при малка част от заразените. Проблемът възниква, когато бактерията предизвиква хронично възпаление на стомашната лигавица, което може да доведе до сериозни усложнения.

Как H. pylori уврежда стомаха?

След като навлезе в организма, бактерията се „заравя” в стомашната лигавица, където предизвиква:

Гастрит – хронично възпаление на стомашната лигавица

Пептична язва – болезнени рани в стомаха или дванадесетопръстника (първата част на тънкото черво)

Повишен риск от рак на стомаха – въпреки че мнозинството заразени никога няма да развият злокачествено заболяване, инфекцията с H. pylori е признат рисков фактор

Симптоми на инфекция с хеликобактер пилори

Повечето хора с инфекция на стомаха от H. pylori нямат никакви симптоми. Статистиката показва, че едва 5-10% от заразените развиват клинични прояви, обикновено свързани с пептична язва или гастрит.

Типични симптоми:

Тъпа или пареща болка в корема – често няколко часа след хранене или през нощта

Подуване и газове

Гадене и повръщане (понякога с кръв)

Киселини и оригване

Загуба на апетит

Бързо засищане – усещане за ситост след малко количество храна

Необяснима загуба на тегло

Снимка: Canva

Тревожни сигнали в изпражненията

При повечето заразени изпражненията изглеждат нормално. Въпреки това има важен предупредителен знак – наличие на кръв:

Тъмни, черни или катранени изпражнения могат да сигнализират за кървене в горната част на храносмилателната система, евентуално причинено от язва

Червена кръв в изпражненията може да указва кървене в долната част на храносмилателния тракт

При забелязване на кръв в изпражненията е наложителна незабавна консултация с лекар.

Заразна ли е хеликобактер пилори: Как се предава бактерията

pylori е заразна бактерия , която се предава основно от човек на човек чрез:

Пряк контакт – споделяне на прибори, контакт със слюнка, повръщано или изпражнения на заразен човек

Замърсена храна или вода – бактерията може да оцелее в нехигиенични условия

Лоша хигиена на ръцете – бактерията се открива в слюнката, изпражненията и зъбната плака

Рискови фактори:

Живот в пренаселени жилищни условия

Недобра хигиена и достъп до чиста вода

Детска възраст (инфекцията най-често се придобива в детството)

Близък контакт със заразен човек

Диагностика на Хеликобактер пилори

Съвременната медицина предлага няколко точни метода за диагностика на бактерията хеликобактер пилори:

1. Тест за дишане

Пациентът издишва в специална торбичка, след което поглъща течност или гел, съдържащ маркирана субстанция, наречена урея. Ако H. pylori е налице в стомаха, бактерията разгражда уреята и освобождава въглероден диоксид. След няколко минути пациентът издишва отново в друга торбичка. Повишеното ниво на CO₂ във втората проба потвърждава инфекцията.

Снимка: iStock

2. Кръвен тест

Открива антитела срещу H. pylori в кръвта, но не може да покаже дали инфекцията е активна в момента или вече е минала.

3. Изследване на изпражнения

Антигенен тест – открива специфични протеини, свързани с H. pylori

PCR тест (полимеразна верижна реакция) – по-скъп, но по-точен метод, който може да открие и генетични мутации, водещи до резистентност към антибиотици

4. Горна ендоскопия

Лекар въвежда тънка тръба с камера (ендоскоп) през устата в стомаха и дванадесетопръстника. Процедурата позволява визуален преглед и вземане на биопсична проба за лабораторен анализ.

Методът е по-инвазивен и се използва при усложнения или когато други тестове не са показателни

Лечение на хеликобактер пилори

Кога е необходимо лечение?

Ако нямате симптоми, лечение не е задължително. При диагностицирана инфекция и клинични прояви (язва, гастрит) за лечение на хеликобактер пилори се прилага с комбинация от медикаменти.

Стандартна тройна терапия

Съвременният златен стандарт включва:

Антибиотици

Лекар предписва два антибиотика едновременно, за да се предотврати развитието на антибиотична резистентност.

Снимка: Canva

PPI Терапия (инхибитори на протонната помпа):

Медикаментите от тази група намаляват стомашната киселина, като блокират клетките, които я произвежда.

Допълнителни Медикаменти:

Бисмут субсалицилат – защитава стомашната лигавица

Н2-блокери – алтернатива на PPI при непоносимост

Продължителност на лечението

Типичният курс на антибиотици за H. pylori и PPI продължава 14 дни. Спазването на пълния курс е задължително. Прекъсването на лечението може да доведе до резистентност и повторна инфекция.

Контролни тестове се извършват минимум 4 седмици след приключване на антибиотичната терапия, за да се потвърди успешното елиминиране на бактерията. Ако тестовете покажат, че инфекцията все още е налице, може да е необходим втори курс с различна комбинация от антибиотици.

Диета и поддържащи мерки

Храни, които трябва да избягвате:

Пикантни храни – чушки, горчица и силно подправени ястия

Киселинни храни – цитрусови плодове (лимони, портокали, грейпфрути)

Мазни храни – мазни меса, пържени храни, преработени сирена

Кофеин – кафе, черен чай, газирани напитки

Алкохол – дразни стомашната лигавица

Преработени храни – с консерванти и добавки

Проучванията показват, че пробиотиците могат да подпомогнат лечението, като подобрят баланса на чревната микрофлора и намалят страничните ефекти от антибиотиците.

Въпреки че диагнозата хеликобактер пилори може да звучи обезпокоително, важно е да се знае, че това е много често срещана инфекция и често не причинява никакви проблеми.

Всъщност повечето хора никога не изпитват симптоми. Дори и да изпитвате известен дискомфорт, има високоефективно лечение с антибиотици. С насоките на вашия лекар и кратък курс на лечение можете да елиминирате инфекцията и да се почувствате по-добре.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

