Антибиотичната резистентност се превръща във все по-сериозна глобална заплаха, която Световната здравна организация (СЗО) определя като „тиха пандемия“.

Докато вниманието обикновено е насочено към болниците и клиничната среда, учените сега обръщат поглед към един често пренебрегван фронт в тази битка, канализационните системи. Проучван показва, че природни съединения от куркума и ревен може да помогнат за ограничаване на разпространението на устойчиви на антибиотици бактерии в отпадните води.

Антибиотична резистентност: Глобална здравна криза

Според последния доклад на СЗО, базиран на данни от над 100 държави, приблизително една от три инфекции в Югоизточна Азия и Източното Средиземноморие са резистентни към често използвани антибиотици, а в Африка, една от всеки пет инфекции.

„Антибиотичната резистентност изпреварва напредъка на модерната медицина, застрашавайки здравето на семейства по целия свят“, заявява директорът на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус в изявление, придружаващо доклада.

Проблемът е толкова сериозен, че обикновени инфекции стават все по-трудни, а понякога и невъзможни за лечение.

Отпадните водиди, като резервоар за супербактерии

Докато болничната среда е в центъра на общественото внимание, канализационните системи се превръщат в нов проблем. Отпадните води могат да действат като резервоар, където бактериите многократно се излагат на ниски нива на антибиотици, отделяни от хора, приемащи лекарства. Тези условия ускоряват развитието на антибиотична резистентност.

„Без подобрено пречистване отпадните води могат да служат като инкубатор за супербактерии, които могат да навлязат в водни ресурси като реки, езера и язовири, създавайки потенциални рискове за общественото здраве“, обяснява д-р Лиюан Джоана Хоу, екологичен микробиолог от Университета на Юта и водещ автор на проучването.

Куркума и ревен показват обещаващи резултати

В лабораторно проучване, публикувано през 2025 г. в рецензираното научно списание Frontiers in Microbiology, изследователи проучват дали естествено срещащи се растителни съединения могат да помогнат за ограничаване на разпространението на резистентни бактерии в обществените канализационни системи.

Как протича изследването

Учените събират проби от пречиствателна станция за отпадни води в Логан, Юта. В лабораторни условия те:

Изолират бактерии от пробите.

Тестват тяхната резистентност към сулфаметоксазол (често използван антибиотик).

Избират четирите най-резистентни бактериални щама.

Тестват ги срещу 11 растителни съединения с познати антимикробни свойства.

Ключови находки

Две съединения се открояват със силен ефект:

Куркумин , намиращ се в куркумата

Емодин , природно съединение в ревена

При лабораторни условия и двете вещества инхибират растежа на определени Грам-положителни мултирезистентни бактерии.

„Избрахме панел от съединения, произхождащи основно от растения, като куркумин от куркума, кверцетин от лук и ябълки, и емодин от ревен“, споделя д-р Хоу. „Тези съединения бяха избрани въз основа на техните докладвани антимикробни или анти-биофилмови свойства в предишни проучвания и тяхната естествена разпространеност“.

Доказателствата са в ранен етап на изследване

Въпреки обещаващите резултати, изследователите подчертават няколко важни ограничения:

Експериментите са проведени при контролирани лабораторни условия, а не в реални канализационни системи. Находките се основават на проби от едно пречиствателно съоръжение, което може да не отразява сложността на по-големи или по-малко развити системи.

Тези съединения не са готови за реално приложение и определено не могат да се използват за лечение на инфекции при хора.

„Въпреки че природните съединения като куркумин и емодин показват обещаващи резултати, необходими са допълнителни изследвания“, предупреждава д-р Хоу.

„Бъдещата работа трябва да включва тестване на тези съединения в комплексни отпадни води, проучване на синергични ефекти с съществуващи пречиствателни процеси и оценка на дългосрочното въздействие върху микробните общности.“

Следващи стъпки в изследването

Преди тези природни съединения да могат да бъдат приложени в реални условия, учените трябва да:

Определят подходящи концентрации.

Оценят екологичната безопасност.

Изчислят разходите.

Проверят съвместимостта с съществуващи технологии за пречистване.

Проведат пилотни изпитания в реални условия.

Антибиотичната резистентност е глобална заплаха, която изисква действия на много фронта, далеч отвъд кабинета на лекаря.

Докато куркумата и ревенът не са магическо решение, те представляват обещаващо направление за бъдещи изследвания в търсенето на екологично чисти алтернативи за контрол на антибиотичната резистентност в околната среда. Борбата със супербактериите изисква иновативни подходи, комбиниращи традиционна медицина, природни решения и подобрени инфраструктурни системи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

