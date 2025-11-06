Европа се изправя пред сериозно предизвикателство в областта на общественото здраве, очаква се рязко увеличение на инфекциите на кръвта, причинени от бактерии, устойчиви на антибиотици.

Това показва ново мащабно изследване, публикувано в авторитетното научно списание PLOS Medicine, съобщава Euronews.

Какво е антибиотичната резистентност?

Антибиотичната резистентност възниква, когато бактериите и други патогени еволюират до степен, при която антибиотиците вече не са ефективни срещу тях. Тези така наречени "супербактерии" отнемат живота на около един милион души годишно в световен мащаб.

Застаряващото население увеличава риска

Според изследването, до 2030 г. се очаква устойчивото нарастване на инфекциите, резистентни на лекарства в Европа. Прогнозите обаче варират значително в зависимост от държавата, пола, възрастовата група и типа бактерия.

Снимка: Canva

Анализът показва прогнозирано увеличение между 22,2% (инфекции от Streptococcus pneumoniae при жени) и 61,5% (инфекции от Klebsiella pneumoniae при мъже), като се вземат предвид както демографските тенденции, така и динамиката на инфекциите.

Особено тревожни са данните за различните възрастови групи, инфекциите се очаква да нараснат много по-драстично при възрастни на 74 години и повече, в сравнение с по-младите групи. Освен това, при мъжете се прогнозира по-високо увеличение на заболеваемостта при шест от осемте изследвани бактерии.

Защо това е важно?

Инфекциите на кръвта могат да бъдат животозастрашаващи и да причинят сериозни усложнения като сепсис.

„Нашето изследване показва, че бъдещата тежест на резистентните на лекарства инфекции няма да бъде еднаква“, коментира д-р Гуенан Найт, водещ автор на изследването и съдиректор на Центъра за антибиотична резистентност при Лондонската школа по хигиена и тропическа медицина.

Снимка: Pexels

„Възрастта и полът все още рядко се вземат предвид в прогнозите за антимикробна резистентност, но те имат реално значение за това кои са най-засегнатите“, добави тя.

Учените анализират данни от над 12,8 млн. рутинни кръвни изследвания за бактериални инфекции в 29 европейски държави между 2010 и 2019 г. Въз основа на тези данни са направени прогнози как нивата на резистентни кръвни инфекции могат да се променят до 2050 г.

Предизвикателства пред глобалните цели

Екипът на д-р Найт подчертава, че по-ясната картина на най-рисковите групи ще помогне на учените и политиците да създадат по-целенасочени планове за намаляване на смъртните случаи и здравните проблеми, свързани с резистентни инфекции.

Снимка: Canva

Въпреки че световните здравни организации са поставили цел за намаляване на антибиотичната резистентност с 10% до 2030 г., прогнозите показват, че това е възможно само за около две трети от комбинациите бактерия-антибиотик.

„Предвид броя на инфекциите, устойчиви на антибиотици, дори просто предотвратяването на по-нататъшно нарастване на резистентните кръвни инфекции вече би било голямо постижение в общественото здраве“, заявява д-р Найт.

Изследването подчертава необходимостта от спешни действия и целенасочени стратегии за борба с антибиотичната резистентност, особено що се отнася до защитата на най-уязвимите групи от населението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.