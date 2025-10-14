Всяка шеста бактериална инфекция в света вече не се поддава на стандартно лечение с антибиотици, сочи нов доклад на Световната здравна организация (СЗО).

Изследването установява тревожен глобален ръст на инфекции, които повече не реагират на антибиотичната терапия, съобщава Euronews.

Какво е антимикробна резистентност?

Този феномен е известен като антибиотична резистентност възниква, когато бактерии и други патогени еволюират до степен, при която стандартните антибиотици вече не могат да ги контролират. Засегнати са инфекции на кръвта, храносмилателната система, пикочните пътища и сексуално предавани инфекции, наред с много други.

Снимка: Canva

Хората неволно ускоряват този процес по няколко начина, когато спират антибиотичното лечение преди да завършат предписания курс, или когато лекари неправилно предписват антибиотици за заболявания, при които тези медикаменти не помагат.

Тревожни данни от 104 държави

Констатациите на СЗО, базирани на анализ на над 23 млн. случая от 104 държави през 2023 година, показват, че резистентността е нараснала при около 40% от анализираните комбинации патоген-антибиотик от 2018 година насам.

Според изследването проблемът е особено сериозен в страни с нисък и среден доход, където наблюдението на антибиотична резистентност, микробиологичният диагностичен капацитет и достъпът до ефективни алтернативни лечения са ограничени.

Регионални различия, но няма имунни зони

СЗО изчислява, че една от всеки три бактериални инфекции в Югоизточна Азия и Източното Средиземноморие вече са резистентни към антибиотици, в сравнение с една на пет в Африка.

Снимка: Canva

Въпреки различията между регионите, нито една зона не е застрахована от рисковете. Според проучване, публикувано миналата година, годишният брой на смъртните случаи, свързани с антибиотична резистентност в страните с високи доходи, се очаква да нарасне от 125 000 на 192 000 между 2021 и 2050 година.

„Антимикробната резистентност изпреварва напредъка на съвременната медицина и застрашава здравето на семействата по целия свят“, заявява генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус.

Експертите настоятелно призовават за разумно използване на антибиотици, завършване на предписаните курсове на лечение и инвестиции в разработването на нови антимикробни средства, за да се справим с тази нарастваща глобална здравна заплаха.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.