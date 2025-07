Нов пробив в медицината може да промени начина, по който учените диагностицират едни от най-трудните за разпознаване заболявания.

Изследователи откриват, че анализът на чревните бактерии може да служи като ключ за диагностициране на синдрома на хроничната умора (ME/CFS) и дългосрочните последдици от прекарана инфекция от коронавирус, състояния, които засягат стотици хиляди хора, съобщава Independent.

Скритата епидемия на хроничната умора

Според данни от организацията Action for ME, около 2 млн. души в цяла Европа страдат от синдром на хроничната умора, миалгичен енцефаломиелит (ME) или постковид синдром.

Снимка: Canva

Това изтощително състояние се характеризира с екстремна умора, нарушения на съня, замаяност и мозъчна мъгла. Въпреки тежките симптоми, заболяването често се пренебрегва от медицинската общност поради липсата на специфичен диагностичен тест. До момента лекарите са принудени да поставят диагнозата чрез изключване на други заболявания.

Научният пробив в диагностицирането на хронична умора

Ново проучване, публикувано в медицинското списание Nature Medicine, предлага надежда за милиони пациенти по света. Изследването разглежда връзката между чревните бактерии, имунните реакции и метаболизма, за да създаде надежден метод за диагностициране на състоянието.

„Нашето проучване постигна 90% точност при разграничаването на лица с хронична умора, което е значително, тъй като в момента лекарите не разполагат с надеждни биомаркери за диагностика“, обяснява д-р Дерия Унутмаз, професор по имунология в лабораторията „Джаксън“ в САЩ.

Как работи новият метод

Изследователският екип, ръководен от д-р Джулия Оу от университета „Дюк“ в Северна Каролина, разрабова иновативна платформа с изкуствен интелект, наречена BioMapAI. Тази технология анализира биомаркери от изпражнения, кръв и други рутинни лабораторни тестове.

Снимка: Canva

Проучването включва данни от 249 участници,153 пациенти и 96 здрави доброволци, събирани в продължение на четири години от Bateman Horne Center в Солт Лейк Сити, водещ изследователски център за хронична умора, дългосрочни последици от премината инфекция с „Ковид“ и фибромиалгия.

Ключовите открития

Анализът разкри няколко важни закономерности у пациентите с хронична умора:

Намалени нива на бутират : Пациентите показват по-ниски концентрации на тази полезна мастна киселина, която се произвежда в червата и е от съществено значение за метаболизма, контрола на възпаленията и производството на енергия.

Дисбаланс в хранителните вещества : Установени са недостатъци на ключови вещества, необходими за нормалното функциониране на организма.

Имунна дисрегулация : Анализът на имунните клетки се оказа най-точен при прогнозиране на тежестта на симптомите.

Специфични модели при емоционални симптоми : Данните от чревните бактерии помагат за прогнозиране на емоционалните симптоми и нарушенията на съня.

„Въпреки разнообразните методи за събиране на данни, общите белези на заболяванията се проявяват в мастните киселини, имунните маркери и метаболитите“, отбелязва изследователите. „Това ни показва, че това не е случайно. Става дума за истинска биологична дисрегулация.“

Откриването е особено важно, защото развенчава дългогодишните предразсъдъци към заболяванията. „Някои лекари се съмняват, че това не е истинско заболяване, поради липсата на ясни лабораторни маркери, като понякога го приписват на психологически фактори“, признава д-р Унутмаз.

Перспективи за лечение на хроничната умора

Изследователите работят към създаването на подробна карта на взаимодействието между имунната система и чревните бактерии и химикалите, които те произвеждат. Това може да доведе до развитието на персонализирани терапии, базирани на индивидуалния микробиом на всеки пациент.

Снимка: Canva

„Като свържем тези точки, можем да започнем да разбираме, какво причинява заболяването и да проправим пътя за истински прецизна медицина, която отдавна е била недостижима“, обясняват изследователите.

Това революционно изследване предлага нова надежда за милиони хора, страдащи от синдрома на хроничната умора и дългосрочните последици от премината инфекция с „Ковид“.

За първи път науката предоставя обективен, точен метод за диагностициране на тези изтощителни състояния, което може да доведе до по-ранна диагноза, по-добро разбиране от страна на медицинската общност и в крайна сметка, до по-ефективно лечение.

Въпреки че все още има много работа до окончателното внедряване на този метод в клиничната практика, откритието представлява важна стъпка към признаването и лечението на тези сложни състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.