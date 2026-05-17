И днес все повече български пациенти търсят шанс за терапия извън страната, особено когато става дума за редки заболявания, високоспециализирани интервенции или иновативни терапии.

По данни от последните години се отчита ръст в заявленията за лечение в чужбина чрез НЗОК, но заедно с това идват и въпросите: достатъчно информирани ли са пациентите за правата си, знаят ли какви документи са необходими и колко време отнема този процес?

Какво трябва да знаем за този процес?

„В случаите, в които българските граждани се нуждаят от лечение, което не може да се осъществи в лечебни заведения в страната, те имат право да кандидатстват за одобряване на заплащането на лечение в лечебни заведения в чужбина.

Много важно е да отбележим, че става въпрос за утвърдени в медицинската наука и практика методи на лечение и когато се касае за експериментални методи за лечение, за клинични проучвания или методи, които не са утвърдени, те не попадат в обхвата на услугите, които НЗОК би одобрила за лечение“, казва д-р Галя Йорданова, директор на дирекция „Лечение в чужбина“ към НЗОК.

„При децата обхватът на услугите включва диагностични и лечебни процедури, контролни прегледи – до 3 контролни прегледа след извършването на тези процедури, трансплантация на органи и стволови клетки, когато лечението не може да бъде осъществено в лечебни заведения в страната или когато то не може да се осъществи своевременно.

В обхвата на услугите попадат и търсенето на донор, заплащането на всички предтрансплантационни и диагностични и лечебни процедури за него, както и следтрансплантационното наблюдение на тези пациенти“, споделя експертът.

При децата в обхвата на услугите са включени и транспорт, престой и преводачески услуги на детето и на един негов родител. При тежки, животозастрашаващи състояния, децата се придружават и от лекар-специалист по профила на заболяването.

За кандидатстване за лечение в чужбина са необходими препоръка за съответното лечение и актуални медицински документи. Те включват епикризи, документи от консултации или от различни изследвания, удостоверение за раждане при децата и само оригинал на документи за самоличност при възрастните.

От няколко години насам гражданите не се занимават със самостоятелно попълване на заявлението и приложените към него декларации, а това се прави от представители на НЗОК. От страна на заявителите се изисква единствено удостоверяване чрез подпис.

А къде можем да получим подробна информация за всички необходими документи? Пътищата са няколко – чрез страницата на НЗОК, чрез безплатна консултация в приемната на Здравната каса или чрез разговор по телефона с експерт на посочените в сайта телефонни номера.

За подаването на документите пък има няколко възможности – или онлайн с електронен подпис, или по пощата, или чрез РЗОК, или отново в приемната на НЗОК. Но какво се случва, ако се стигне до усложнение, когато пациентът вече е в чужбина?

