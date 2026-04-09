България прави важна стъпка в лечението на онкологични заболявания, синтезирана е първата доза радиофармацевтик Лутеций за пациенти с напреднал простатен карцином и невроендокринни тумори.
Терапията с Лутеций в България е факт след петгодишни усилия на специалисти по нуклеарна медицина и радиофармация от УМБАЛ „Александровска". Най-важното е, че се очаква лечението да бъде напълно реимбурсирано от НЗОК, което го прави достъпно за български пациенти без нужда от скъпоструващо лечение в чужбина.
Какво представлява терапията с Лутеций
Лутециев хлорид (177Lu-PSMA) е радиофармацевтичен лекарствен продукт, който се прилага при пациенти с онкологични заболявания, при които традиционните методи на лечение, хормонална терапия и химиотерапия, вече не дават резултат. Терапията е насочена към пациенти с метастазирали тумори на простатната жлеза и невроендокринни тумори.
Този метод на лечение се нарича пептидна рецепторна радионуклидна терапия и работи чрез доставяне на таргетирана бета радиация директно до раковите клетки. Лутеций-177 се свързва с молекула (PSMA), която специфично се прикрепва към клетките на простатния карцином, включително отдалечени метастази.
Според международни проучвания, терапията с Лутеций води до:
- Значително намаляване на нивата на PSA (простат-специфичен антиген) при 30% до 70% от пациентите
- Подобрена обща преживяемост и забавяне на прогресията на заболяването
- По-добро качество на живот с намален болков синдром
Как действа лутециумът при рак на простатата
Радиацията от Лутеций-177 има кратък обхват (około 1 mm), което позволява унищожаването на раковите клетки, като същевременно ограничава увреждането на здравите тъкани наоколо. Лекарството действа върху костната система, меките тъкани и лимфните възли.
Основни предимства на терапията:
- Няма тежките странични ефекти, характерни за химиотерапията
- Притежава обезболяващ ефект
- Повишава преживяемостта при пациенти с напреднал стадий на заболяването
- Част от съвременните насоки на европейските и световни онкологични дружества
Лечението обикновено включва от 3 до 6 цикъла, прилагани на всеки 6 до 8 седмици чрез интравенозна инфузия в клинични условия.
Производство на радиофармацевтици в България
Производството на най-съвременните радиофармацевтици Лутеций (177Lu-PSMA и 177Lu-DOTATOC) за лечение на метастазирали тумори в България отнема 5 години. Процесът става възможен благодарение на екипите по нуклеарна медицина и радиофармация, ръководени от доц. Валерия Хаджийска и маг. фармацевт Валентина Ал Хусаини в УМБАЛ „Александровска".
Ключова роля за постижението имат и двата спечелени проекта към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които осигуряват необходимата експертиза и ресурси.
Първата доза от радиофармацевтика е синтезирана пилотно през ноември 2024 г. След преминаване на качествен контрол, продуктът получава необходимите сертификати и лицензи за рутинно производство.
Каква е цената на лечението с Лутеций?
Лечение в чужбина (досега:
До момента българските пациенти, нуждаещи се от това иновативно лечение на рак, се лекуват основно в чужбина и заплащат терапията изцяло със собствени средства. Една пълна апликация изисква между 4 и 6 дози, като цената в чужбина е около 9000 евро на доза.
Обща цена за цялостно лечение в чужбина: между 36 000 и 54 000 евро.
Лечение в България:
В УМБАЛ „Александровска" услугата в момента се заплаща по официалната тарифа на болницата в размер на 1500 евро на цикъл/доза, което е значително по-ниска цена от чуждестранните клиники.
Обща цена в България (самоплащане): между 6000 и 9000 евро за пълна апликация.
Очаквана реимбурсация от НЗОК (скоро):
Най-важната новина е, че се очаква терапията да бъде напълно реимбурсирана от Министерството на здравеопазването, а услугата да се заплаща от НЗОК.
Пакетът все още не е влязъл в сила, но се очаква да стартира до май 2026 година.
След процедурата пациентът остава под 24-часово наблюдение в Клиниката по нуклеарна медицина.
Странични ефекти и безопасност на терапията с Лутеций
Терапията с Лутеций се характеризира с ниска токсичност в сравнение с традиционната химиотерапия. Според медицинската литература, най-често срещаните странични ефекти включват:
- Умора
- Сухота в устата (ксеростомия)
- Леко гадене
Ренална токсичност е ниска, а страничните ефекти обикновено са добре поносими. След терапията на пациентите се препоръчва да пият много течности и да уринират често, за да се елиминира радиоактивното вещество.
Значение за българските пациенти
Производството на Лутециев хлорид в България представлява важно медицинско постижение и увеличава достъпността до съвременни терапии за онкологични заболявания. Това е особено значимо за пациенти с простатен карцином в напреднал стадий, при които стандартните методи на лечение са изчерпани.
Терапията с Лутеций предлага алтернатива на химиотерапията с по-малко странични ефекти и потенциал за подобрена преживяемост при онкологични заболявания. Очакваната реимбурсация от НЗОК ще направи лечението финансово достъпно за всички нуждаещи се пациенти, като елиминира необходимостта от лечение в чужбина на цена десетки хиляди евро.
Източници
- Hofman MS, et al. "Луteций-177–PSMA-617 радиолигандна терапия при пациенти с метастазирал кастрационно-резистентен простатен карцином (VISION изпитване)." New England Journal of Medicine, 2021.
"Лутециум терапия: какво се крие зад лечението." Prostate Cancer UK, 2021.
Rahbar K, et al. "Радионуклидна терапия с 177Lu-PSMA при метастазирал простатен карцином: резултати и перспективи." PMC, 2017.
"УМБАЛ „Александровска" стартира иновативна терапия с Лутеций при пациенти с напреднал простатен карцином." Официален сайт на УМБАЛ „Александровска", 2026.