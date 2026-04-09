България прави важна стъпка в лечението на онкологични заболявания, синтезирана е първата доза радиофармацевтик Лутеций за пациенти с напреднал простатен карцином и невроендокринни тумори.

Терапията с Лутеций в България е факт след петгодишни усилия на специалисти по нуклеарна медицина и радиофармация от УМБАЛ „Александровска". Най-важното е, че се очаква лечението да бъде напълно реимбурсирано от НЗОК, което го прави достъпно за български пациенти без нужда от скъпоструващо лечение в чужбина.

Какво представлява терапията с Лутеций

Лутециев хлорид (177Lu-PSMA) е радиофармацевтичен лекарствен продукт, който се прилага при пациенти с онкологични заболявания, при които традиционните методи на лечение, хормонална терапия и химиотерапия, вече не дават резултат. Терапията е насочена към пациенти с метастазирали тумори на простатната жлеза и невроендокринни тумори.

Снимка: Canva

Този метод на лечение се нарича пептидна рецепторна радионуклидна терапия и работи чрез доставяне на таргетирана бета радиация директно до раковите клетки. Лутеций-177 се свързва с молекула (PSMA), която специфично се прикрепва към клетките на простатния карцином, включително отдалечени метастази.

Според международни проучвания, терапията с Лутеций води до:

Значително намаляване на нивата на PSA (простат-специфичен антиген) при 30% до 70% от пациентите

Подобрена обща преживяемост и забавяне на прогресията на заболяването

По-добро качество на живот с намален болков синдром

Как действа лутециумът при рак на простатата

Радиацията от Лутеций-177 има кратък обхват (około 1 mm), което позволява унищожаването на раковите клетки, като същевременно ограничава увреждането на здравите тъкани наоколо. Лекарството действа върху костната система, меките тъкани и лимфните възли.

Основни предимства на терапията:

Няма тежките странични ефекти, характерни за химиотерапията

Притежава обезболяващ ефект

Повишава преживяемостта при пациенти с напреднал стадий на заболяването

Част от съвременните насоки на европейските и световни онкологични дружества

Лечението обикновено включва от 3 до 6 цикъла, прилагани на всеки 6 до 8 седмици чрез интравенозна инфузия в клинични условия.

Производство на радиофармацевтици в България

Производството на най-съвременните радиофармацевтици Лутеций (177Lu-PSMA и 177Lu-DOTATOC) за лечение на метастазирали тумори в България отнема 5 години. Процесът става възможен благодарение на екипите по нуклеарна медицина и радиофармация, ръководени от доц. Валерия Хаджийска и маг. фармацевт Валентина Ал Хусаини в УМБАЛ „Александровска".

Снимка: Canva

Ключова роля за постижението имат и двата спечелени проекта към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които осигуряват необходимата експертиза и ресурси.

Първата доза от радиофармацевтика е синтезирана пилотно през ноември 2024 г. След преминаване на качествен контрол, продуктът получава необходимите сертификати и лицензи за рутинно производство.

Каква е цената на лечението с Лутеций?

Лечение в чужбина (досега:

До момента българските пациенти, нуждаещи се от това иновативно лечение на рак, се лекуват основно в чужбина и заплащат терапията изцяло със собствени средства. Една пълна апликация изисква между 4 и 6 дози, като цената в чужбина е около 9000 евро на доза.

Обща цена за цялостно лечение в чужбина: между 36 000 и 54 000 евро.

Снимка: Canva

Лечение в България:

В УМБАЛ „Александровска" услугата в момента се заплаща по официалната тарифа на болницата в размер на 1500 евро на цикъл/доза, което е значително по-ниска цена от чуждестранните клиники.

Обща цена в България (самоплащане): между 6000 и 9000 евро за пълна апликация.

Очаквана реимбурсация от НЗОК (скоро):

Най-важната новина е, че се очаква терапията да бъде напълно реимбурсирана от Министерството на здравеопазването, а услугата да се заплаща от НЗОК.

Пакетът все още не е влязъл в сила, но се очаква да стартира до май 2026 година.

След процедурата пациентът остава под 24-часово наблюдение в Клиниката по нуклеарна медицина.

Странични ефекти и безопасност на терапията с Лутеций

Терапията с Лутеций се характеризира с ниска токсичност в сравнение с традиционната химиотерапия. Според медицинската литература, най-често срещаните странични ефекти включват:

Умора

Сухота в устата (ксеростомия)

Леко гадене

Ренална токсичност е ниска, а страничните ефекти обикновено са добре поносими. След терапията на пациентите се препоръчва да пият много течности и да уринират често, за да се елиминира радиоактивното вещество.

Снимка: Canva

Значение за българските пациенти

Производството на Лутециев хлорид в България представлява важно медицинско постижение и увеличава достъпността до съвременни терапии за онкологични заболявания. Това е особено значимо за пациенти с простатен карцином в напреднал стадий, при които стандартните методи на лечение са изчерпани.

Терапията с Лутеций предлага алтернатива на химиотерапията с по-малко странични ефекти и потенциал за подобрена преживяемост при онкологични заболявания. Очакваната реимбурсация от НЗОК ще направи лечението финансово достъпно за всички нуждаещи се пациенти, като елиминира необходимостта от лечение в чужбина на цена десетки хиляди евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници