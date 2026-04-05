Все повече съвременни изследвания показват, че има едно състояние, което е в основата на десетки други като наднормено тегло, умора, диабет, сърдечни заболявания, дори някои онкологични процеси. Това състояние се нарича инсулинова резистентност.

Според данни от авторитетни медицински списания, публикувани тази година, до 30–40% от възрастното население в развитите общества има някаква форма на нарушена инсулинова чувствителност, често без диагноза.

Но тук идва добрата новина. Това не е присъда, а процес, който може да бъде повлиян. С малки, но точни решения – движение, дори само по 10-15 минути след хранене, качествен и стабилен сън, контрол върху скритите захари и нещо много важно – разбиране на собственото ни тяло.

Темата коментираме с д-р Невена Чакърова, дм.

Тя е лекар в Клиника по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и доцент в Катедрата по Ендокринология на МУ-София.

През 2011 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационен труд на тема „Сърдечно-съдов риск при преддиабетни състояния – нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс“.

През 2016 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. От 2025 г. е ръководител на Катедра по ендокринология в Медицинския Факултет на Медицински Университет – София.

Има публикации в национални и международни реферирани издания. Научните й интереси са в областта на преддиабетните състояния, превенцията на захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, технологиите в лечението на захарен диабет тип 1 и автоимунните полиендокринни синдроми.

Какви са предизвикателствата пред съвременната ендокринология?

„Затлъстяването е огромен проблем и за съжаление ние работим все повече затлъстяване и ще имаме все повече работа в тази посока. Изключителна тревожни са тенденциите в целия свят и в нашата страна. Ако нещо не се промени, смятам, че подрастващото поколение много рано ще влезе в нашите кабинети“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ д-р Невена Чакърова.

По думите ѝ е необходимо спешно реализиране на национална програма, която да превантира затлъстяването. Тя припомня, че последиците от натрупването на прекомерно количество мастна тъкан не се ограничават само до инсулинова резистентност и захарен диабет, а включват още:

Сърдечно-съдови заболявания

Биомеханични усложнения

Повишаване на онкологичния риск.

Защо промяната е толкова трудна?

„Защото то не те боли. Високата кръвна захар, високият холестерол, високото кръвно... нищо от това не боли. И е много трудно да обясниш на човека срещу теб, че това като инвестиция в бъдещите години ще е много лошо и то ще вземе своето рано или късно“, откровена е д-р Чакърова.

Промяната е трудна, защото изисква излизане от зоната на комфорт и сблъсък с дълбоко вкоренени навици, които често имат не само поведенчески, но и емоционален характер.

Мозъкът естествено се стреми към познатото и „сигурното“, дори когато то не е здравословно, което прави изграждането на нови модели бавен и понякога фрустриращ процес.

В същото време наднорменото тегло не е просто естетичен проблем, а сериозен рисков фактор за настъпване на редица усложнения, които биха могли да бъдат предотвратени с прости, но ефективни промени в стила на живот на пациента.

