Д-р Даниел Ангелов и екипът ни поеха „По стъпките на Хипократ“ заедно с няколко от младите надежди на кардиохирургията в България. Специалност, която изисква невероятна прецизност, хладен ум и горещо сърце.

С какво кардиохирургията привлича младите лекари?

„Кардиохирургията ме намери сама, тя е много динамична специалност, която комбинира в себе си прецизна хирургия и знания за сърдечно-съдовата система“, споделя д-р Радослав Гешев.

„Специалността развива и мислене в реално време, което налага адаптивност и вземане на решения едновременно, особено в критични ситуации, които могат да костват нечий живот“, допълва колежката му, д-р Валентина Милова.

Според д-р Асен Келчев, ръководител на Отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша, младите лекари решават да специализират кардиохирургия, защото виждат в специалността нещо много интересно, а именно – човешкото сърце, което подлежи на различни видове хирургични интервенции.

Как специализантите балансират между професионалния и личния си живот?

„В началото на кариерата балансът между личния живот и работата невинаги е лесен. Това все още е процес, на който се уча, но се опитвам да бъда напълно присъстваща и в двете роли. Когато съм на работа съм лекар, когато съм вкъщи съм майка“, откровена е д-р Габриела Енева.

„Да бъда пълноценна майка и пълноценен професионалист невинаги е лесно, но за мен двете роли не са изключващи се, напротив – допълват се. Майчинството ме научи да бъда по-търпелива, по-организирана и по-съпричастна, което ми помага в работата“, добавя тя.

На кои симптоми пациентите трябва да обръщат особено внимание?

„Най-важните симптоми, които един пациент може да има при сърдечно-съдово заболяване са болка, стягане в гърдите, ирадиираща болка към лявата ръка, както и в гърба. Много често срещаме задух при тях и влошено общо състояние“, обобщава д-р Николай Кардашев.

И допълва: „Превенцията би могла да включва задължително посещаване на кардиолог, поне 1-2 пъти в годината. Това включва ехографски преглед, електрокардиография, също така лекарствата, които са предписани от кардиолог като антиагреганти, антикоагуланти, които също така помагат за предотвратяването на по-сериозни усложнения“.

„На пациентите, които игнорират своите симптоми, бих искал да кажа, че не трябва да подценяват ситуацията, а да отидат на консултация и възможно най-скоро да се диагностицира техния проблем, защото откриването на проблема в ранен етап гарантира за неговото по-лесно разрешаване“, убеден е д-р Гешев.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.