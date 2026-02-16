Раковите заболявания са втората водеща причина за смърт в Европейския съюз, а броят на новите случаи продължава да нараства с тревожни темпове. През 2024 г. в 27-те държави-членки са регистрирани 2,7 млн. нови случая на рак, което представлява 30% увеличение спрямо данните от 2000 г. Този ръст на раковите заболявания в ЕС се дължи на застаряващото население, рисковите фактори, свързани с начина на живот, и подобрените практики за тестване и ранна диагностика.

Според нов доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), тенденцията е особено тревожна сред младите жени на възраст между 15 и 49 години, при които честотата на онкологични заболявания нараства значително по-бързо в сравнение с мъжете от същата възрастова група.

Статистика за рака в Европа 2024: Кои видове рак водят?

Данните показват, че половината от новите случаи на рак се концентрират в три основни локализации, като разпределението варира в зависимост от пола:

Снимка: Canva

При жените:

Рак на гърдата – 30% от всички случаи

Колоректален рак (рак на дебелото черво) – 12%

Рак на белия дроб – 9%

При мъжете:

Рак на простатата – 22%

Рак на белия дроб – 14%

Колоректален рак – 13%

Онкологични заболявания при младите жени

Честотата на рак на щитовидната жлеза при млади жени се е увеличила с 9,9 случая на 100 000 жени от 2000 г. насам, което го прави водещ фактор за общия ръст. Следват рак на гърдата (+8,7 случая), кожен меланом (+4,2) и колоректален рак (+0,8).

Най-висока честота на рак на гърдата в ЕС е регистрирана в Кипър, Чехия, Естония, Ирландия, Португалия, Словения и Швеция. Рак на щитовидната жлеза симптоми често включват подуване на шията, затруднено преглъщане и промени в гласа, но болестта може да протече и безсимптомно в ранните стадии, което прави скрининга изключително важен.

При мъжете се наблюдава увеличение на рак на тестисите (+3,7 на 100 000) и кожен меланом (+2,8), като най-големият ръст е отчетен в Хърватия, Нидерландия и Полша.

Разходи за здравеопазване за онкология се удвояване за последните 30 години

Икономическото въздействие на рака е огромно. Според доклад на Шведския институт за здравна икономика от 2025 г., разходите за борба с рака в Европа са достигнали 6,9% от общите здравни разходи през 2023 г. – двойно повече в сравнение с 1995 г.

Снимка: Canva

Разходи за здравеопазване за онкология варират значително между държавите:

4% от здравните разходи в скандинавските страни (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия)

8% в Франция, Германия и страните от Централна и Източна Европа, включително България, Литва, Полша и Румъния

Прогнозите сочат, че до 2050 г. разходите за онкология на глава от населението ще нараснат с 59% в реално изражение в 27-те държави-членки, основно поради застаряването на населението.

Социална тежест на рака: Влияние върху заетостта и образованието

Социалната тежест на рака надхвърля здравните аспекти. Заетост след онкологична диагноза намалява средно с 14%, като най-голямо е влиянието в Южна и Централна Европа. Хората, живеещи с рак, изпитват продължителни предизвикателства в заетостта, финансовата сигурност и психосоциалното здраве.

Влияние на образованието върху смъртността от рак също е значително:

Мъжете с ниско образование имат 83% по-висока смъртност от рак в сравнение с високообразованите мъже

Жените с ниско образование са 31% по-вероятно да починат от рак спрямо жените с висше образование

Скринингови програми в Европа: Ранна диагностика и оцеляване

Скринингови програми в Европа, базирани на популационен принцип, са доказали своята ефективност като ранна диагностика и оцеляване значително се подобряват. Въпреки това, достъпът до тези програми остава неравномерен между различните държави и социални групи, което допринася за здравните неравенства в ЕС.

Снимка: Canva

Превенция на рака в Европейския съюз остава ключов приоритет, като експертите подчертават необходимостта от по-широко разпространение на скрининговите програми и здравна грамотност сред населението.

Ръстът на раковите заболявания в ЕС представлява сериозно предизвикателство за здравните системи и обществата в целия континент. С 2,7 милиона нови случая през 2024 г. и прогнози за още половин милион нови случая до 2040 г., инвестициите в ранна диагностика, скрининг и превенция са от решаващо значение. Особено тревожен е ръстът сред младите жени, който изисква спешни мерки и повишена осведоменост.

Образованието, равният достъп до здравни услуги и подкрепата за пациентите след диагнозата са ключови фактори за намаляване на социалната тежест на рака и подобряване на качеството на живот на милионите европейци, засегнати от тази болест.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

