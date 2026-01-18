За първи път учените използват машинно обучение в медицината, за да идентифицират факторите, които най-силно влияят на преживяемостта при рак в почти всяка държава по света. Новото проучване, публикувано в водещото онкологично списание Annals of Oncology, не просто сравнява статистики, а показва кои конкретни промени в здравните политики биха могли да направят най-голяма разлика в спасяването на животи във всяка отделна страна.

Глобални данни превърнати в практически решения

Д-р Едуард Кристофър Ди, лекар-специализант по лъчева онкология в Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center в Ню Йорк и един от ръководителите на изследването, подчертава значението на тази работа: „Глобалните резултати при рак варират драстично, главно поради различията в националните здравни системи. Искахме да създадем действаща, базирана на данни рамка, която помага на държавите да идентифицират най-ефективните си политически лостове за намаляване на смъртността от рак."

Снимка: OpenAI

Според проучването три фактора постоянно се открояват като най-важни: достъпът до лъчетерапия, универсалното здравно покритие и икономическата стабилност на държавата. Екипът създава и онлайн инструмент, който позволява на потребителите да изберат страна и да видят как различни фактори, от национално богатство до достъп до лъчева терапия, се свързват с онкологичните резултати.

Анализ на глобални данни за рака от 185 държави

За да достигнат до тези заключения, д-р Ди и колегите му използват машинно обучение, за да анализират данни за заболеваемост и смъртност от рак от Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2022 данни), обхващащи 185 страни. Тази информация беше комбинирана с данни за здравните системи, събрани от Световната здравна организация, Световната банка, агенции на ООН и Directory of Radiotherapy Centres.

Наборът от данни включваше:

Здравни разходи като процент от БВП.

БВП на глава от населението.

Брой лекари, медицински сестри, акушерки и хирурзи на 1000 души.

Нива на универсално здравно покритие.

Достъп до патологични услуги.

Индекс на човешко развитие и здравеопазване.

Брой радиотерапевтични центрове на 1000 души.

Индекс на неравенство между половете.

Разходи за здравеопазване от джоба на пациента.

Как работи моделът за прогнозиране на преживяемостта

Моделът за прогнозиране на MIR (mortality-to-incidence ratio) изчислява съотношението между смъртност и заболеваемост, което представлява дела на случаите на рак, които завършват с летален изход. Този показател служи като индикатор за ефективността на онкологичното лечение в дадена държава.

Милит Пател, първи автор на изследването и специалист по биохимия, статистика и наука за данните в Университета на Тексас в Остин и MSK, обяснява: „Избрахме да използваме модели с машинно обучение, защото те ни позволяват да генерираме оценки и свързани прогнози, специфични за всяка държава. Тези находки могат да насочат планирането на онкологични системи глобално."

Различни приоритети за различни страни

Резултатите разкриват, че най-влиятелните фактори варират значително според държавата:

България: Разходите от джоба на пациента най-голямата бариера за оцеляването при рак

Според модела за прогнозиране на преживяемостта при рак, приложен към данните за България, разходите за здравеопазване от джоба на пациента представляват най-значимият негативен фактор, който влошава онкологичните резултати в страната (средна SHAP стойност: 0.0173). Това означава, че високите директни разходи, които българските граждани заплащат за лечение, са ключова пречка пред ефективната борба с рака.

Снимка: Cancer Systems AI

Анализът предполага, че много хора вероятно нямат адекватна здравна осигуровка, което ограничава достъпа им до навременна диагностика и качествено лечение.

От друга страна, хирургичният персонал на 1000 души се открива като най-силният положителен фактор (средна SHAP стойност: -0.0241), подобряващ здравните резултати. Това показва, че настоящите инвестиции и условия, свързани с хирургичния капацитет в България, са ефективни.

Политическите препоръки за страната включват разширяване на националното здравно осигурително покритие, въвеждане на ценови контрол върху основни медикаменти и продължаване на инвестициите в хирургичния потенциал, които вече дават положителни резултати.

Бразилия

Моделът показва, че универсалното здравно покритие има най-силната положителна връзка с подобрените резултати. Това означава, че Бразилия би могла да постигне най-големи успехи, като приоритизира именно УЗП.

Полша

Наличността на радиотерапевтични услуги, БВП на глава от населението и индексът на УЗП показват най-голямо влияние върху онкологичните резултати. Това предполага, че скорошните усилия за разширяване на здравната осигуровка и достъпа до лъчетерапия са произвели по-силни подобрения от общите здравни разходи.

Китай

Представя по-сложна картина. По-високият БВП на глава от населението, по-широкото УЗП и по-големият достъп до радиотерапевтични центрове допринасят най-много за подобрените резултати при рак. От друга страна, разходите от джоба на пациентите остават критична бариера за оптимални онкологични резултати, дори на фона на национални подобрения в здравното финансиране.

САЩ, Великобритания и Япония

Показват по-широк модел, при който почти всички фактори на здравните системи и онкологичните грижи са свързани с по-добри резултати. В Япония най-силно се откроява гъстотата на радиотерапевтичните центрове, докато в САЩ и Великобритания БВП на глава от населението има най-голямо влияние.

Как да се четат резултатите

Пател обяснява значението на визуализациите в модела: „Зелените ленти представляват фактори, които понастоящем изглеждат най-силно и положително свързани с подобрени онкологични резултати в дадена страна. Това са области, където продължителната или увеличената инвестиция най-вероятно ще доведе до значимо въздействие."

Важно е да се разбере, че червените ленти не означават, че тези области са неважни. „Те отразяват области, които според модела и текущите данни, са по-малко вероятно да обяснят най-големите разлики в резултатите точно сега", уточнява той.

Силни страни, ограничения и бъдещи стъпки

Силните страни на изследването включват:

Обхват на почти всички страни

Използване на актуални глобални здравни данни

Специфични политически насоки за всяка държава

Използване на по-прозрачни AI модели

Изследователите признават и ключови ограничения: анализът на глобални данни за рака разчита на национални данни, а не на индивидуални пациентски досиета, качеството на данните варира значително, особено в страни с ниски доходи, и националните тенденции могат да скрият вътрешни неравенства.

Д-р Ди заключава: „Тъй като глобалната тежест от рак нараства, този модел помага на държавите да максимизират въздействието с ограничени ресурси. Той превръща сложни данни в разбираеми, действащи съвети за политиците, правейки прецизното обществено здравеопазване възможно."

Новият модел за прогнозиране на преживяемостта при рак, базиран на изкуствен интелект, представлява революционен инструмент за здравни политики и онкология.

Чрез анализ на глобални данни за рака от 185 страни, той разкрива какво може да се промени в борбата с рака, от универсалното здравно покритие до достъпа до лъчетерапия и намаляването на директните разходи за пациентите.

Този подход не само описва неравенствата, но предоставя конкретни пътни карти за действие, специфични за всяка държава, правейки дигиталното здравеопазване и прецизните публични здравни политики реалност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: