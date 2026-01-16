Хората с онкологични заболявания имат значително по-голям шанс да оцелеят 5 години или повече след диагнозата си, отколкото преди десетилетия. Според новия годишен доклад на Американското онкологично дружество, преживяемостта при рак е достига исторически ръст от 70%, а оцеляването дори при най-смъртоносните форми на рак се е удвоило или повече.
Въпреки това, броят на новите случаи на онкологични заболявания продължава да расте, а при някои видове рак, като рак на ендометриума и простатата, подобрението е застинало.
Статистика за рака и рекордна преживяемост
Докладът, публикуван в списание CA: A Cancer Journal for Clinicians, проектира 2 114 850 нови случая на рак и 626 140 смъртни случая от рак през тази година в САЩ. Това представлява увеличение от 3,5% на новите случаи спрямо 2024 г. и нарастване на смъртността с около 1,3%.
5-годишната преживяемост при всички видове рак се е увеличила драматично:
- 49% в средата на 70-те години
- 64% в края на 90-те години
- 70% за периода 2015-2021 г.
Д-р Ариф Камал, главен пациентски офицер на Американското онкологично дружество, коментира: "Ракът вече не е смъртна присъда. Днес можем да кажем, че над две трети от пациентите ще оцелеят, а откриваме нови методи всеки ден, които ще продължат да повишават този процент над 70%."
Най-висока и най-ниска преживяемост по видове рак
Според доклада, преживяемостта е най-висока при:
- Рак на щитовидната жлеза – 98%
- Рак на простатата – 98%
- Рак на тестисите – 95%
- Меланом – 95%
Най-ниска преживяемост се наблюдава при:
- Рак на панкреаса – 13%
- Рак на хранопровода – 22%
- Рак на черния дроб – 22%
- Рак на белия дроб – 28%
Впечатляващ напредък в лечението на белодробен рак
Хората с рак на белия дроб демонстрират най-забележителното подобрение в оцеляването между средата на 90-те години и периода 2015-2021 г. При регионален стадий преживяемостта се е повишила от 20% на 37%, а при отдалечен стадий се е увеличила петкратно – от 2% на 10%.
Въпреки това, белодробният рак остава водеща причина за смърт от онкологични заболявания, отговорен за 124 990 смъртни случая, надхвърляйки
"Докато процентът на пушачите е намалял, процентът на скрининг за рак на белия дроб не се е повишил съществено през последното десетилетие", казва д-р Камал. Докладът установява, че само 18% от хората, подходящи за скрининг, са направили тест през последната година.
Ръст на колоректален рак при млади хора
Д-р Райън Шугърман, гастроинтестинален онколог в Мемориал Слоун Кетъринг, отбелязва необяснимо покачване на колоректалния рак при млади възрастни, както и нарастване на свързаните с HPV ракови заболявания на устната кухина и фаринкса.
"Важно е да знаете за скорошната промяна в насоките, възрастни на 45 години вече трябва да започнат скрининг с колоноскопия," подчертава д-р Шугърман. Ранната диагностика на рак значително увеличава шансовете за дългосрочно оцеляване.
Достъпа до лечение на онкологични заболявания
Преживяемостта при някои ракови заболявания не се подобрява поради неравнопоставен достъп до грижи междурасовите и етническите групи:
- Рак на матката: Процентът е стабилизиран при бели жени, но продължава да нараства с 2% годишно при жени от други етнически групи
- Рак на простатата: Смъртността при афроамериканци е 2-4 пъти по-висока от всички други мъже
- Коренните американци и коренното население на Аляска имат най-високата честота на колоректален рак в света
Ключова роля на клиничните проучвания
Един от начините да се подобрят резултатите е включването на повече пациенти в клинични проучвания за онкоболни. В момента само 7% от годните пациенти участват в терапевтични изпитвания.
"Педиатричните онколози са постигнали процент на излекуване от 90% при детска левкемия през последните 20 години, главно защото повечето педиатрични пациенти с левкемия са включени в клинично проучване," обяснява д-р Камал.
Превенция и скрининг – ключ към контрол на рака
Докато смъртността от рак намалява, честотата продължава да нараства при много чести ракови заболявания, включително:
- Рак на гърдата
- Рак на простатата
- Рак на черния дроб (при жени)
- Меланом (при жени)
- Рак на устната кухина
- Панкреатичен рак
- Рак на матката
Д-р Мохамед Абазийд, председател на радиационна онкология в Northwestern University, подчертава: "Достигането на 70% рубеж не се е случило случайно. То отразява десетилетия устойчиви инвестиции в изследвания за превенция на рака, откриване и лечение."
Какво можете да направите
Препоръки за намаляване на риска:
- Спрете тютюнопушенето и избягвайте пасивното пушене
- Направете възрастово подходяща HPV ваксинация за намаляване на риска от рак на устната кухина и фаринкса
- Провеждайте редовен скрининг според възрастта: колоноскопия от 45 години, CT скен за белодробен рак при настоящи или скорошни пушачи (45-80 години)
- Обмислете генетично тестване при фамилна обремененост
- Поддържайте здравословно тегло и физическа активност
Постигането на 70% 5-годишна преживяемост при рак е забележително постижение, което дава надежда на милиони пациенти по света. Въпреки това, нарастващият брой нови случаи на онкологични заболявания и съществуващите неравенства в достъпа до грижи изискват по-агресивни стратегии за превенция, скрининг и ранна диагностика.
Инвестициите в изследвания и разширяването на участието в клинични проучвания остават критични за по-нататъшния прогрес в битката срещу рака.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
