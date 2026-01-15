Бившият супермодел Ел Макферсън наскоро обяви, че преди седем години е била диагностицирана с рак на гърдата и е отказала препоръчаната химиотерапия, избирайки вместо това холистичен подход към лечението.

Случаят ѝ отново постави на дневенред въпроса, колко безопасно е да се отказва стандартното лечение в полза на алтернативни методи? Онколозите са категорични, че когато химиотерапията е силно препоръчана, отказът от нея може да бъде изключително опасен за живота на пациента.

Колко често пациентите отказват химиотерапия?

Макферсън не е единствената известна личност, която е отказва конвенционално лечение, подобни решения взимат и Стив Джобс, и Сюзан Съмърс. Въпреки медийното отразяване на такива случаи, отказът от химиотерапия е рядко явление.

Снимка: Canva

Според проучвания, по-малко от 1% от пациентите отказват всякакъв вид конвенционално лечение при диагностициран рак. Що се отнася конкретно до химиотерапията, процентът на отказалите се варира между 3% и 19%, като включва както частичен, така и пълен отказ.

„Ако онкологът препоръча химиотерапия категорично, отказът е относително рядък, тъй като повечето пациенти разбират, че това им дава най-добрия шанс ракът да не се върне или разпространи", обяснява д-р Ейми Тирстън, професор по медицина и клиничен директор по онкология в Медицинския център Маунт Синай.

Защо някои пациенти отказват химиотерапията?

Страхове от страничните ефекти

Един от основните мотиви за отказ са страничните ефекти на химиотерапията, като умора, гадене и повръщане, косопад, повишен риск от инфекции. Някои пациенти предпочитат да живеят с неясния риск от завръщане на рака, отколкото със сигурните неудобства от лечението.

„Химиотерапията е стигматизирана, така че хората веднага мислят за страничните ѝ ефекти, но често симптомите от самия рак са по-тежки от страничните ефекти на терапията", подчертава д-р Нийл Айенгар, онколог в Мемориъл Слоун Кетъринг.

Съвременните химиотерапевтични режими са значително по-поносими благодарение на нови лекарства против гадене, имунни бустери и техники като студено капачки за намаляване на косопада.

Снимка: Canva

Дезинформация – нарастващ проблем

„Това, което ме притеснява най-много, е, че най-бързо нарастващата причина за отказ от ефективни терапии е дезинформацията – и тя е най-опасната", казва д-р Айенгар.

Проблемът не е само в недостоверни източници, но и в неправилното тълкуване на достоверна информация, която може да не се отнася за конкретния случай на пациента.

Как лекарите решават да препоръчат химиотерапия?

Препоръката за химиотерапия се основава на множество фактори, като общо здравословно състояние, наличие на съпътстващи заболявания, функционална способност на пациента и характеристики на тумора.

„При много видове рак има ясна полза от химиотерапията, подобрено качество на живот чрез облекчаване на симптомите и по-дълга продължителност на живота чрез намаляване на шанса за разрастване на рака", обяснява д-р Айенгар.

В някои случаи обаче ползата е неясна и лекарите провеждат детайлни дискусии с пациентите за съотношението риск-полза.

Какво мислят онколозите за допълнителните и алтернативни терапии?

Проучванията показват, че около една трета от пациентите с ракова анамнеза използват допълнителни и алтернативни методи (CAM), като 29% от тях правят това без консултация с лекар.

Снимка: Canva

Алтернативни срещу допълнителни терапии

Алтернативните терапии се използват вместо стандартното лечение, докато допълнителните се прилагат заедно с него. Онколозите категорично не одобряват използването на недоказани методи като замяна на химиотерапията.

„Опасността възниква, когато хората търсят недоказани алтернативни лечения, рекламирани без научни доказателства, или когато заменят ефективни стандартни терапии вместо да ги допълват", предупреждава д-р Айенгар.

Интегративна онкология е разумният подход

Когато се използват като допълнение, някои методи могат да подпомогнат цялостното лечение:

Здравословна диета и физическа активност.

Психотерапия и техники за управление на стреса.

Медитация и дихателни упражнения.

Грижа за менталното и сексуалното здраве.

Тези подходи помагат за изграждането на цялостен план за грижа, но никога не трябва да заменят доказаните медицински терапии, особено при агресивни форми на рак.

Какви са рисковете от отказ на химиотерапията?

„Когато има ясна полза от химиотерапията и пациентът откаже предписаната терапия, онколозите се притесняват за по-висок шанс от рецидив или разпространение на заболяването", казва д-р Тирстън.

Снимка: Canva

В повечето случаи, когато химиотерапията е силно препоръчана, тя е животоспасяваща и отказът може да бъде изключително опасен.

Въпреки че допълнителните терапии могат да играят полезна роля в грижата за пациенти с рак, алтернативните методи никога не трябва да заменят доказаната медицинска терапия, особено при агресивни форми на заболяването.

Онколозите подчертават значението на информираното решение и екипния подход към лечението, където пациентите работят в сътрудничество с медицинските специалисти, използвайки надеждни източници на информация и съобразявайки се с индивидуалните си нужди.

Когато химиотерапията е препоръчана, тя обикновено представлява най-добрата възможност за контрол на заболяването и удължаване на живота, решение което трябва да се взема внимателно и въз основа на научни доказателства, а не на дезинформация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

