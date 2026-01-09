За първи път учени успяват да създадат надеждно важен тип човешки имунни клетки, Т-хелперните клетки, от стволови клетки в контролирани лабораторни условия.

Клетъчната терапия със стволови клетки навлиза в нова ера, която обещава по-достъпни и ефективни готови за употреба лечения за рак, инфекциозни заболявания, автоимунни разстройства и други сериозни състояния.

Снимка: Canva

Откритието, публикувано в престижното научно списание Cell Stem Cell, преодолява една от най-големите пречки пред развитието, достъпността и мащабното производство на живи лекарства, иновативни терапии, които превръщат човешки клетки в оръжие срещу болестите.

Какво представляват живите лекарства

Инженерството на стволови клетки и клетъчните терапии трансформират съвременната медицина. През последните години терапии като CAR-T лечението за рак постигат драматични и животоспасяващи резултати при пациенти с иначе нелечими заболявания. Тези живи лекарства работят чрез препрограмиране на човешки имунни клетки, които да разпознават и атакуват болестта.

„Инженерните клетъчни терапии променят съвременната медицина", обяснява д-р Питър Зандстра, професор и директор на Училището по биомедицинско инженерство към Университета на Британска Колумбия (UBC). „Това проучване адресира един от най-големите предизвикателства в правенето на тези животоспасяващи лечения достъпни за повече хора."

Проблемът с персонализираната медицина

Въпреки огромния си потенциал, имунотерапията за рак и други клетъчни терапии остават скъпи, сложни за производство и недостъпни за много пациенти по света. Основната причина е, че повечето съвременни лечения се произвеждат от собствените имунни клетки на пациента, което изисква седмици персонализирано производство за всеки отделен случай.

Снимка: Canva

„Дългосрочната цел е да имаме готови клетъчни терапии, които са произведени предварително и в по-голям мащаб от възобновяем източник като стволови клетки", казва д-р Меган Левингс, професор по хирургия и биомедицинско инженерство в UBC. „Това би направило лечението много по-рентабилно и готово, когато пациентите се нуждаят от него."

Защо Т-хелперните клетки са толкова важни

Клетъчната терапия със стволови клетки за рак работи най-добре, когато са налице два типа имунни клетки:

Killer T клетки (Т-убийци) – директно атакуват заразени или ракови клетки

Helper T клетки (Т-хелпери) – действат като диригенти на имунната система , разпознавайки здравни заплахи, активирайки други имунни клетки и поддържайки имунния отговор във времето.

Макар че е постигнат напредък в използването на стволови клетки за генериране на Т-убийци в лабораторията, учените досега не са успявали надеждно да произвеждат Т-хелперни клетки.

Снимка: Canva

„Т-хелперните клетки са от съществено значение за силен и траен имунен отговор", подчертава д-р Левингс. „Критично е да имаме и двата типа, за да максимизираме ефикасността и гъвкавостта на готовите терапии."

Революционното откритие

Според проучването, публикувано в Cell Stem Cell, учените от UBC успяват да решат този дългогодишен проблем, като коригират ключови биологични сигнали стволовите клетки ще се развият в Т-хелпери или Т-убийци.по време на клетъчното развитие. Така те могат точно да контролират дали

Екипът установява, че развойният сигнал, наречен Notch, играе критична, но времево чувствителна роля. Докато Notch е необходим рано в развитието на имунните клетки, ако сигналът остане активен твърде дълго, това предотвратява образуването на Т-хелперни клетки.

„Като прецизно настроихме кога и колко този сигнал се намалява, успяхме да насочим стволовите клетки да станат или Т-хелпери, или Т-убийци", обяснява д-р Рос Джоунс, научен сътрудник в лабораторията на Зандстра. „Успяхме да направим това в контролирани лабораторни условия, които са директно приложими в реалното биопроизводство."

Клетките са истински и функционални

Важното е, че изследователите демонстрират, че отгледаните в лаборатория Т-хелперни клетки не просто приличат на истински имунни клетки, те се държат като тях. Клетките показват маркери на здрави зрели клетки, носят разнообразна гама от имунни рецептори и могат да се специализират в подтипове, които играят различни роли в имунитета.

Снимка: Canva

„Тези клетки изглеждат и действат като истински човешки Т-хелперни клетки", казва Кевин Салим, докторант в лабораторията на Левингс. „Това е критично за бъдещия терапевтичен потенциал."

Какво означава това за пациентите

Способността да се генерират както Т-хелперни, така и Т-убийствени клетки – и да се контролира балансът между тях – ще подобри значително ефикасността на отгледаните от стволови клетки имунни терапии в бъдеще.

„Това е голяма крачка напред в нашата способност да разработваме мащабируеми и достъпни имунно-клетъчни терапии", подчертава д-р Зандстра. „Тази технология сега формира основата за тестване ролята на Т-хелперните клетки в подкрепа на елиминирането на ракови клетки и генериране на нови типове клетки, произлизащи от Т-хелпери, като регулаторни Т-клетки за клинични приложения."

Откритието прокарва път към:

По-достъпни готови терапии – произведени предварително и налични при нужда.

По-ниски разходи мащабно производство вместо индивидуализирано.

По-широко приложение – лечение на рак, автоимунни заболявания, хронични инфекции.

По-ефективни комбинирани терапии – използващи и двата типа имунни клетки.

Снимка: Canva

Инженерството на стволови клетки постигна важен пробив, който може да промени начина, по който лекуваме едни от най-тежките заболявания. Способността да се произвеждат надеждно Т-хелперни клетки от стволови клетки в лабораторни условия отваря вратата към нова ера на достъпна персонализирана медицина и имунотерапия за рак.

Макар че до широкото клинично приложение има още стъпки, това откритие поставя солидна основа за развитието на следващото поколение живи лекарства, терапии, които не само лекуват, но правят това по начин, достъпен за всички, които се нуждаят от тях.

Източници