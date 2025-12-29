Изследователи от Университета на Британска Колумбия (UBC) в Оканаган, Канада, правят пробивно откритие, установявайки как тропически растения произвеждат митрафилин, рядко природно съединение с доказан антитуморен и противовъзпалителен ефект. Това откритие решава загадка, която е озадачава учените с десетилетия, и отваря врата към производството на устойчиви, достъпни лекарства срещу рак.
Как точно растителни съединения срещу рак се създават на молекулярно ниво, защо митрафилинът е толкова труден за получаване и как новото откритие може да промени бъдещето на онколичното лечение?
Какво е митрафилинът и защо е толкова важен?
Митрафилинът принадлежи към рядкото семейство на спирооксиндоловите алкалоиди, растителни химикали с уникална усукана молекулярна структура. Тази специфична форма им придава мощни биологични свойства, включително:
- Антитуморна активност – способността да инхибират растежа на ракови клетки
- Противовъзпалително действие – намаляване на хроничното възпаление, което може да подхранва тумори
- Потенциал за нови лекарства – основа за разработване на по-ефективни антиракови терапии
Според проучване, публикувано в научното списание The Plant Cell, митрафилинът се намира в изключително малки количества в тропически растения като кратом (Mitragyna) и котешки нокът (Uncaria tomentosa) и двата от семейството на кофейните растения.
Дългогодишната загадка: Как растенията създават митрафилин?
През 2023 г. екипът на д-р Ту-Туй Данг от UBC Оканаган идентифицира първия известен растителен ензим, способен да създава характерната спирална форма на тези молекули. Това беше важна стъпка, но не разкриваше цялостния механизъм.
Докторантът Туан-Ан Нгуен ръководи нови изследвания, които идентифицираха два ключови ензима:
- Първият ензим подрежда молекулата в правилната триизмерна структура.
- Вторият ензим я усуква в крайната ѝ форма.
„Това е подобно на намирането на липсващите връзки в поточна линия", обяснява д-р Данг, главен изследовател и носител на научна катедра в UBC Оканаган, Канада, по биотехнологии на природни продукти. „Отговаря на дългогодишен въпрос как природата изгражда тези сложни молекули и ни дава нов начин да възпроизведем този процес."
Защо е толкова трудно да се получи митрафилин?
Проблемът с природните източници
Много обещаващи природни антитуморни средства съществуват само в микроскопични количества в растенията. Митрафилинът не прави изключение:
- Присъства в следови количества в тропически дървета.
- Традиционните лабораторни методи за синтез са скъпи и неефективни.
- Събирането от дивата природа е неустойчиво и вреди на екосистемите.
Решението: Зелена химия
Идентифицирането на ензимите, които създават митрафилин, дава на учените ясна инструкция за възпроизвеждане на процеса по устойчив начин. Това означава:
- Биотехнологично производство – използване на микроорганизми или растителни клетки за синтез.
- Намалени разходи – по-евтино производство на лекарства.
- Екологична устойчивост – без унищожаване на редки тропически растения.
Котешки нокът ползи: Традиционна медицина среща съвременната наука
Котешкият нокът (Uncaria tomentosa) се използва векове наред в традиционната медицина на Южна Америка за:
- Лечение на възпаления.
- Укрепване на имунната система.
- Подпомагане при артрит и храносмилателни проблеми.
Съвременните изследвания потвърждават, че котешки нокът ползи включват наличието на антитуморни алкалоиди като митрафилин. Новото откритие обяснява молекулярната основа на тези традиционни приложения и дава възможност за създаване на стандартизирани, ефективни продукти.
Зелена химия в медицината: Бъдещето на производството на лекарства
„С това откритие имаме подход на зелена химия за достъп до съединения с огромна фармацевтична стойност", казва Туан-Ан Нгуен. „Това е резултат от изследователската среда на UBC Оканаган, където студенти и преподаватели работят заедно, за да решават проблеми с глобално значение."
Какво означава „зелена химия“?
- Биологични процеси вместо токсична химична синтеза.
- Възобновяеми ресурси – използване на растителни или микробни системи.
- Минимално въздействие върху околната среда.
- Производство на устойчиви лекарства на достъпна цена.
Глобално сътрудничество за борба с рака
Проектът е резултат на международна колаборация между:
- Лабораторията на д-р Ту-Туй Данг (UBC Оканаган, Канада)
- Екипът на д-р Сатя Надакудути (Университет на Флорида, САЩ).
Финансирането е осигурено от:
- Канадския съвет за научни и инженерни изследвания (NSERC)
- Canada Foundation for Innovation
- Michael Smith Health Research BC
- Министерството на земеделието на САЩ
„Растенията са фантастични природни химици", подчертава д-р Данг. „Нашите следващи стъпки ще се фокусират върху адаптирането на техните молекулярни инструменти за създаване на по-широк спектър от терапевтични съединения."
Какво означава това за пациентите с рак?
Краткосрочна перспектива
- Засилени изследвания върху митрафилин и подобни съединения.
- Прекурсори на лекарства – разработване на нови антиракови молекули.
- Клинични изпитвания ще последват в идните години.
Дългосрочна перспектива
- Достъпни лекарства благодарение на биотехнологичното производство.
- Персонализирана терапия – комбинация от растителни съединения и конвенционално лечение.
- Намалени странични ефекти спрямо традиционната химиотерапия.
Важно: Митрафилинът все още е в изследователска фаза. Пациентите не трябва да прекъсват конвенционалното лечение или да започват самолечение с растителни добавки без консултация с онколог.
Растение лекува рак, от природата към лабораторията
Откритието на екипа от UBC Оканаган е исторически пробив в разбирането как растителни съединения срещу рак се създават на молекулярно ниво. Идентифицирането на ензимите зад митрафилина отваря пътя към:
- Устойчиво производство на антиракови лекарства.
- Зелена химия в медицината като алтернатива на токсичните синтези.
- Нови възможности за лечение на онкологични заболявания.
Благодарение на изследвания като това, бъдещето на онкологичното лечение може да бъде едновременно ефективно, достъпно и екологично.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
