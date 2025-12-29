Изследователи от Университета на Британска Колумбия (UBC) в Оканаган, Канада, правят пробивно откритие, установявайки как тропически растения произвеждат митрафилин, рядко природно съединение с доказан антитуморен и противовъзпалителен ефект. Това откритие решава загадка, която е озадачава учените с десетилетия, и отваря врата към производството на устойчиви, достъпни лекарства срещу рак.

Как точно растителни съединения срещу рак се създават на молекулярно ниво, защо митрафилинът е толкова труден за получаване и как новото откритие може да промени бъдещето на онколичното лечение?

Какво е митрафилинът и защо е толкова важен?

Митрафилинът принадлежи към рядкото семейство на спирооксиндоловите алкалоиди, растителни химикали с уникална усукана молекулярна структура. Тази специфична форма им придава мощни биологични свойства, включително:

  • Антитуморна активност – способността да инхибират растежа на ракови клетки
  • Противовъзпалително действие – намаляване на хроничното възпаление, което може да подхранва тумори
  • Потенциал за нови лекарства – основа за разработване на по-ефективни антиракови терапии

Според проучване, публикувано в научното списание The Plant Cell, митрафилинът се намира в изключително малки количества в тропически растения като кратом (Mitragyna) и котешки нокът (Uncaria tomentosa)  и двата от семейството на кофейните растения.

Дългогодишната загадка: Как растенията създават митрафилин?

През 2023 г. екипът на д-р Ту-Туй Данг от UBC Оканаган идентифицира първия известен растителен ензим, способен да създава характерната спирална форма на тези молекули. Това беше важна стъпка, но не разкриваше цялостния механизъм.

Докторантът Туан-Ан Нгуен ръководи нови изследвания, които идентифицираха два ключови ензима:

  • Първият ензим подрежда молекулата в правилната триизмерна структура.
  • Вторият ензим я усуква в крайната ѝ форма.

„Това е подобно на намирането на липсващите връзки в поточна линия", обяснява д-р Данг, главен изследовател и носител на научна катедра в UBC Оканаган, Канада, по биотехнологии на природни продукти. „Отговаря на дългогодишен въпрос как природата изгражда тези сложни молекули и ни дава нов начин да възпроизведем този процес."

Защо е толкова трудно да се получи митрафилин?

Проблемът с природните източници

Много обещаващи природни антитуморни средства съществуват само в микроскопични количества в растенията. Митрафилинът не прави изключение:

  • Присъства в следови количества в тропически дървета.
  • Традиционните лабораторни методи за синтез са скъпи и неефективни.
  • Събирането от дивата природа е неустойчиво и вреди на екосистемите.

Решението: Зелена химия

Идентифицирането на ензимите, които създават митрафилин, дава на учените ясна инструкция за възпроизвеждане на процеса по устойчив начин. Това означава:

  • Биотехнологично производство – използване на микроорганизми или растителни клетки за синтез.
  • Намалени разходи – по-евтино производство на лекарства.
  • Екологична устойчивост – без унищожаване на редки тропически растения.
Котешки нокът ползи: Традиционна медицина среща съвременната наука

Котешкият нокът (Uncaria tomentosa) се използва векове наред в традиционната медицина на Южна Америка за:

  • Лечение на възпаления.
  • Укрепване на имунната система.
  • Подпомагане при артрит и храносмилателни проблеми.

Съвременните изследвания потвърждават, че котешки нокът ползи включват наличието на антитуморни алкалоиди като митрафилин. Новото откритие обяснява молекулярната основа на тези традиционни приложения и дава възможност за създаване на стандартизирани, ефективни продукти.

Зелена химия в медицината: Бъдещето на производството на лекарства

„С това откритие имаме подход на зелена химия за достъп до съединения с огромна фармацевтична стойност", казва Туан-Ан Нгуен. „Това е резултат от изследователската среда на UBC Оканаган, където студенти и преподаватели работят заедно, за да решават проблеми с глобално значение."

Какво означава „зелена химия“?

  • Биологични процеси вместо токсична химична синтеза.
  • Възобновяеми ресурси – използване на растителни или микробни системи.
  • Минимално въздействие върху околната среда.
  • Производство на устойчиви лекарства на достъпна цена.

Глобално сътрудничество за борба с рака

Проектът е резултат на международна колаборация между:

  • Лабораторията на д-р Ту-Туй Данг (UBC Оканаган, Канада)
  • Екипът на д-р Сатя Надакудути (Университет на Флорида, САЩ).

Финансирането е осигурено от:

  • Канадския съвет за научни и инженерни изследвания (NSERC)
  • Canada Foundation for Innovation
  • Michael Smith Health Research BC
  • Министерството на земеделието на САЩ

Растенията са фантастични природни химици", подчертава д-р Данг. „Нашите следващи стъпки ще се фокусират върху адаптирането на техните молекулярни инструменти за създаване на по-широк спектър от терапевтични съединения."

Какво означава това за пациентите с рак?

Краткосрочна перспектива

  • Засилени изследвания върху митрафилин и подобни съединения.
  • Прекурсори на лекарства – разработване на нови антиракови молекули.
  • Клинични изпитвания ще последват в идните години.

Дългосрочна перспектива

  • Достъпни лекарства благодарение на биотехнологичното производство.
  • Персонализирана терапия – комбинация от растителни съединения и конвенционално лечение.
  • Намалени странични ефекти спрямо традиционната химиотерапия.

Важно: Митрафилинът все още е в изследователска фаза. Пациентите не трябва да прекъсват конвенционалното лечение или да започват самолечение с растителни добавки без консултация с онколог.

Растение лекува рак, от природата към лабораторията

Откритието на екипа от UBC Оканаган е исторически пробив в разбирането как растителни съединения срещу рак се създават на молекулярно ниво. Идентифицирането на ензимите зад митрафилина отваря пътя към:

  • Устойчиво производство на антиракови лекарства.
  • Зелена химия в медицината като алтернатива на токсичните синтези.
  • Нови възможности за лечение на онкологични заболявания.

Ново откритие обяснява защо раковите клетки оцеляват въпреки химиотерапията

Благодарение на изследвания като това, бъдещето на онкологичното лечение може да бъде едновременно ефективно, достъпно и екологично.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

