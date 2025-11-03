Проф. д-р Корай Ялчън е детски хематолог, трансплантационен визионер и учен, който не се страхува да се изправи пред едни от най-сложните случаи, особено когато става дума за най-крехките същества – нашите деца. Той стои в авангарда на съвременната медицина и прилага най-иновативните терапии. Обучаван е в престижни институции, включително в университета „Гьоте“ в Германия и във водещи клиники и академични центрове.

Участвал е в повече от 700 детски костно-мозъчни трансплантации и е ръководител на център, който извършва около 1000 трансплантации на година. Автор е на редица научни статии в реномирани международни списания. В момента е част от екипа по детска хематология и онкология в Acibadem Hospital, която е водеща клиника с международна слава.

Какво се случва по време на трансплантация на стволови клетки?

„Трансплантацията на стволови клетки е като самия живот. Между донора и пациента се създава връзка – изключително интересна и дълбока. Даряваш своя костен мозък на друг човек, напълно доброволно. Да бъдеш свидетел и част от тази връзка е нещо много значимо. Затова и всеки път, при всяка трансплантация, се чувствам сякаш дарявам живот на друг човек. Тази страна на работата ми е особено важна“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. д-р Корай Ялчън.

„Костно-мозъчната трансплантация е трудна и при възрастни пациенти, но при децата тя е още по-сложна. Не можем да мислим за детето като за „малък възрастен“ – биологията и физиологията му са съвсем различни“, обяснява специалистът.

Какво представлява CAR T-клетъчната терапия?

Проф. Ялчън е част от първия академичен проект за CAR T-клетъчна терапия в Турция. CAR T-клетъчната терапия е най-известна с лечението на CD19-позитивни хематологични злокачествени заболявания – най-често остра лимфобластна левкемия и неходжкинов лимфом. Но това, което е наистина важно е, че CAR T-клетъчната терапия е може би уникален пример в историята на медицината.

Защото за първи път вдъхновението за нея идва от едно дете. Всички знаят за Емили Уайтхед от Съединените щати – тази терапия започва от нея. След нейната история тези терапии стават все по-популярни по целия свят.

„Тя страдаше от остра лимфобластна левкемия, изключително резистентна форма на заболяването. Не можеше дори да бъде подложена на трансплантация, защото минималната остатъчна болест или MRD беше твърде висока. Но след CAR T-клетъчната терапия състоянието ѝ се подобри изцяло. И днес, 15 години по-късно, нейните CAR T-клетки вероятно все още живеят в тялото ѝ“, разказва проф. Ялчън.

По думите му, изолирането на клетки от пациента, модифицирането им в лаборатория и повторното им връщане в тялото дава нови сили на имунната система да се бори с рака. „Мисля, че може би точно тук се крие бъдещето на медицината. Имунната ни система притежава тази сила. Ако можем да я възстановим, да я подкрепим или модифицираме по правилен начин, можем да я накараме да се бори още по-успешно – с рака, с инфекциите и с много други заболявания. CAR T-клетъчната терапия е първият пример за това. Тя показва нашия потенциал“, казва професорът.

