Японски учени откриват начин да превърнат обикновените мастни клетки в оръжие срещу остеопорозата, съобщава Science Daily.

Новата терапия вече показва забележителни резултати при заздравяване на и на гръбначни фрактури, като това може да промени начина, по който лекуваме крехките кости при възрастните хора.

Революционен метод от Осака

Изследователи от Университета в Осака разработват иновативен подход за лечение на гръбначни фрактури, използвайки стволови клетки, извлечени от мастната тъкан на тялото.

Снимка: Canva

В експерименти с лабораторни плъхове методът успешно възстановява увреждания на гръбначния стълб, които по характер са идентични с фрактурите, причинени от остеопороза при хората. Това, което прави откритието особено обещаващо, е фактът, че клетките могат да бъдат лесно събрани дори от по-възрастни пациенти, а самата процедура не натоварва организма.

Защо е важна тази разработка

Остеопорозата отслабва костите, правейки ги крехки и податливи на счупвания. Над 200 млн. души по света страдат от остеопороза. Заболяването води до приблизително 8,9 млн. фрактури годишно в световен мащаб, което се равнява на около една фрактура на всеки 3 секунди.

Сред различните видове фрактури, които остеопорозата причинява, компресионните фрактури на гръбначния стълб са най-честите. Тези наранявания могат да доведат до трайна инвалидност и да влошат драстично качеството на живот, затова нуждата от по-безопасни и ефективни методи на лечение е изключително актуална.

Как мастните клетки се превръщат в костна тъкан

Стволовите клетки, получени от мастната тъкан (известни като ADSC), притежават впечатляващ потенциал за възстановяване на костни увреждания. Тези многофункционални клетки могат да се развият в различни видове тъкани, включително костна.

Снимка: Canva

Когато се култивират в триизмерни сферични групи, наречени сфероиди, способността им да стимулират регенерацията на тъканите се увеличава значително. Предварителното им насочване към костообразуващи клетки допълнително повишава ефективността им при възстановяване на костите.

Изследователският екип от Осака, ръководен от докторанта Юта Савада и д-р Шинджи Такахаши, използва тези стволови клетки, за да създаде костно-диференцирани сфероиди. Те ги комбинираха с бета-трикалциев фосфат, материал широко използван при костна реконструкция. Сместа е приложена при плъхове с гръбначни фрактури, което дводи до забележително подобрение в заздравяването и здравината на костите.

Снимка: Canva

Учените наблюдават, че гените отговорни за костообразуването и регенерацията, стават по-активни след лечението. Това показва, че подходът активира естествените възстановителни процеси на организма.

Надежда за бъдещо приложение при хора

„Това изследване разкрива потенциала на костно-диференцираните сфероиди от мастни стволови клетки за разработване на нови методи за лечение на гръбначни фрактури", споделя Савада. „Тъй като клетките се получават от мастна тъкан, натоварването на организма е минимално, което гарантира безопасност за пациентите."

Снимка: Canva

Д-р Такахаши допълва, че този прост и ефективен метод може да лекува дори трудни фрактури и да ускори заздравяването. Техниката има потенциал да се превърне в ново лечение, което помага за удължаване на здравия живот на пациентите.

Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Bone & Joint Research и отварят вратата към по-щадящи и достъпни терапии за милиони хора, страдащи от остеопороза и свързаните с нея усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.