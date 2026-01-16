Онкологичните заболявания остават сред водещите причини за смърт в Европейския съюз, като само през 2024 г. са диагностицирани около 2,7 млн. нови случая. Според данните от Европейската информационна система за рака (ECIS) и докладите на Съвместния изследователски център (JRC), ракът причинява приблизително 1,3 млн, смъртни случая годишно в ЕС. Въпреки това, експертите подчертават, че ранната диагностика на рак може драматично да подобри шансовете за успешно лечение.

Специалистите от Cancer Research UK обръщат внимание на три „общи" симптома на рак, които често се пренебрегват или се приписват на други, по-леки състояния. Тези признаци засягат цялото тяло и могат да бъдат ранен индикатор за онкологично заболяване. Ето какво трябва да знаете, за да защитите здравето си.

Снимка: Canva

Защо ранното разпознаване на симптоми на рак е жизненоважно?

Има над 200 различни вида рак, всеки със специфични симптоми, зависещи от засегнатия орган или тъкан. Въпреки това, някои признаци са по-общи и могат да се появят независимо от локализацията на тумора.

Според Cancer Research UK, откриването на рак в ранен стадий значително увеличава ефективността на лечението. Преживяемостта при рак на гърдата и простатата вече надхвърля 90% в много страни от ЕС, благодарение на иновативните терапии и навременната диагностика.

Организацията подчертава: „Слушайте тялото си и се свържете с лекар, ако забележите нещо необичайно. В повечето случаи това няма да е рак, но ако е, ранното откриване прави лечението по-успешно."

Три общи симптоми на рак, които засягат цялото тяло

Силно нощно изпотяване или треска

Много хора изпитват нощно изпотяване от време на време, особено при инфекции, странични ефекти от медикаменти или по време на менопауза при жените. Но ако изпотяването е „много силно" и „обливащо", това може да е тревожен сигнал.

Експертите съветват: „Ако имате много силно нощно изпотяване, което промокря дрехите и спалното ви бельо, или необяснима треска, потърсете медицинска консултация."

Снимка: Pexels

Този симптом може да се свърже с някои видове рак, включително лимфом и левкемия, които засягат имунната система.

2. Хронична умора

Всички се чувстваме уморени понякога, особено при стресови периоди или лош сън. Но ако усещането за изтощение е постоянно, без ясна причина, това може да изисква внимание.

„Ако се чувствате уморени през цялото време или няма очевидна причина за умората, говорете с лекаря си", препоръчват от Cancer Research UK.

Хроничната умора може да бъде ранен симптом на различни онкологични заболявания, тъй като раковите клетки използват енергийните ресурси на организма и нарушават нормалните метаболитни процеси.

3. Необяснима загуба на тегло

Малки промени в теглото са нормални, но ако вие или околните забележат значителна загуба на тегло без диета или увеличена физическа активност, това трябва да се обсъди с лекар.

Специалистите обясняват: „Ако сте отслабнали забележимо, без да се опитвате, уведомете лекаря си."

Снимка: Canva

Необяснимата загуба на тегло може да бъде свързана с рак на панкреаса, стомаха, белия дроб и други органи, които влияят на храносмилането и усвояването на хранителни вещества.

Други важни симптоми на рак, които не бива да игнорирате

Освен трите общи признака, Cancer Research UK изброява допълнителни симптоми, които могат да индикират онкологично заболяване:

Необяснимо кървене или синини – включително кашляне или повръщане на кръв.

Необяснима болка или дискомфорт – особено ако се влошава или не отминава.

Необичайна подутина или бучка – в шията, подмишниците, корема, гърдите или тестисите.

Промени в кожата – включително рани, които не зарастват.

Промени в чревната или уринарна функция – постоянна диария, запек или кръв в урината.

Статистика за рак в Европа и България: Какво трябва да знаем?

Основни данни за ЕС (2024-2025 г.):

Нови диагнози: Приблизително 2,7 милиона случая през 2024 г., с лек спад от 1,7% спрямо 2022 г.

Най-често срещани видове: Рак на гърдата (13,8%), рак на простатата (22,3% при мъжете), колоректален рак (13%) и рак на белия дроб (12%).

Смъртност: Ракът на белия дроб е отговорен за близо 20% от всички смъртни случаи от рак в ЕС.

Снимка: Canva

България в сравнение с ЕС:

България показва по-ниска обща заболяемост, но по-висока смъртност от рак, частично поради по-малко развит скрининг и профилактични прегледи за рак.

Рак на маточната шийка: България регистрира 23 случая на 100 000 жени , докато средното за ЕС е само 12 на 100 000 .

Рак на стомаха: Нивата в България (28,6 при мъжете) са значително над средноевропейските (21,2).

Тези данни подчертават нуждата от по-добра превенция на рак и редовни профилактични прегледи.

Превенция на рак: 40% от случаите могат да бъдат предотвратени

Според проучванията, около 40% от случаите на рак в ЕС са предотвратими чрез промяна в начина на живот. Ключовите рискови фактори включват:

Тютюнопушене – основна причина за рак на белия дроб

Прекомерна консумация на алкохол

Нездравословна диета и затлъстяване

Недостатъчна физическа активност

Излагане на UV лъчение без защита

Редовните профилактични прегледи, като мамографии, колоноскопии и PAP тестове, също играят критична роля за ранната диагностика на рак.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар?

Важно е да разберете, че не е ваша работа да решавате дали нещо е сериозно или не. Експертите настояват, че ако забележите нещо необичайно за вашето тяло, дори и да не изглежда сериозно, най-добре е да се консултирате с лекар.

„Слушайте тялото си. Ако нещо не ви се струва съвсем нормално, сте забележили необичайна промяна или се тревожите за рак, говорете с лекаря си", съветват от Cancer Research UK.

Ако вече сте посетили лекар, но симптомите продължават, се влошават или се връщат, запазете нова среща. Вашият лекар предпочита да ви прегледа отново, отколкото да пропусне нещо важно.

Симптомите на рак могат да бъдат разнообразни и често неспецифични, но три общи признака, силно нощно изпотяване, хронична умора и необяснима загуба на тегло, заслужават сериозно внимание. С над 2,7 млн, нови диагнози в ЕС през 2024 г., ранното откриване остава най-силното оръжие в борбата срещу онкологичните заболявания.

Превенцията на рак, редовните профилактични прегледи и своевременната диагностика на рак могат значително да подобрят преживяемостта и качеството на живот. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, една своевременна консултация може да спаси живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници