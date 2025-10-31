Ракът на белия дроб продължава да бъде водеща причина за смърт от онкологични заболявания в световен мащаб, като само през 2022 година е причинил около 1,8 млн. смъртни случая.

Въпреки че тютюнопушенето остава основният рисков фактор, все повече случаи се диагностицират при хора, които никога не са пушили. Мащабно проучване на 92 научни изследвания разкрива, че 15-20% от всички случаи на рак на белия дроб засягат непушачи или хора, които са изпушили по-малко от 100 цигари през целия си живот, съобщава Madscape.

Това нарастващо явление е особено тревожно, защото широко разпространеното убеждение, че ракът на белия дроб се причинява почти изключително от тютюнопушене, често води до закъснение в диагностиката.

Снимка: Canva

Данните от три американски болнични мрежи показват значителен ръст, делът на рака на белия дроб при непушачи се е увеличил от 8% на почти 15% между 1990 и 2013 година. Подобна тенденция се наблюдава и в Европа, където финландско изследване отчита почти двукратно увеличение на случаите за периода 1972-2015 година.

Кой е в най-висок риск

Честотата на заболяването варира значително в зависимост от пола и етническата принадлежност. Между 2000 и 2013 година в САЩ азиатките непушачки са имали почти двойно по-висок риск за развитие на рак на белия дроб в сравнение с европеидните непушачки, 17,5 случая на 100 000 души спрямо 10,1 случая. Тези различия подсказват сложна комбинация от генетични фактори и влияния на околната среда.

Средната възраст при диагностициране на белодробен рак при непушачи е 67 години, което е с три години по-рано в сравнение с пушачите. Най-често срещаният тип рак в тази група са аденокарциномите, които представляват 60-80% от всички случаи при непушачи. Този тип рак започва в клетките, които обграждат малките въздушни торбички в белите дробове и произвеждат вещества като слуз.

Рискови фактори от околната среда и наследственост

Изследването идентифицира редица важни рискови фактори за непушачите. Пасивното тютюнопушене остава сериозна заплаха, но далеч не е единственото. Радонът в домовете, естествен радиоактивен газ без мирис и вкус, който се образува при разпадането на уран в почвата и скалите, се оказва значителен проблем. Този радиоактивен газ, който не се вижда и не се усеща, може да се натрупва в сгради с лоша вентилация. Експертите препоръчват всички домове да бъдат тествани за радон и при високи нива да се предприемат мерки за намаляването му.

Снимка: Canva

Замърсяването на въздуха, както навън, така и в помещенията, също играе роля в развитието на заболяването. Фините прахови частици (PM2.5), дизеловите изгорели газове и професионалното излагане на вещества като азбест и силициев диоксид увеличават риска. Хората, които са преживели лъчева терапия в областта на гръдния кош при лечение на други заболявания, също са в по-висок риск.

Семейната история се оказва изключително важна, наличието на близък роднина с рак на беля дроб увеличава риска за развитие на заболяването с 51%. Генетичните изследвания са идентифицирали специфични генетични варианти, които правят някои хора по-уязвими към белодробен рак, дори без излагане на тютюнев дим. Интересно е, че състояние, наречено клонална хемопоеза, също е свързано с повишен риск от 43%.

Генетичните особености водят до по-добро лечение

Една от най-обнадеждаващите находки на изследването е, че туморите при непушачи имат съвсем различен генетичен профил в сравнение с тези при пушачите. Между 40% и 60% от белодробните ракови заболявания при непушачи имат мутации в гена EGFR, докато при пушачите този процент е само 10%. Още по-впечатляващо е, че между 78% и 92% от аденокарциномите при непушачи съдържат генетични промени, които могат да бъдат целенасочено лекувани със специализирани терапии.

Туморите при непушачи също се характеризират с много по-ниска мутационна тежест, приблизително 10 пъти по-малко мутации в сравнение с туморите при пушачи. Това означава, че тези ракови заболявания са по-„чисти“генетично и по-вероятно е да отговорят на целенасочени терапии. Освен EGFR мутациите, туморите при непушачи често съдържат промени в гените ALK, ROS1, RET, ERBB2, NTRK и NRG1, за които вече съществуват специфични лекарства.

Симптоми и диагностика на рака на белия дроб

Симптомите на рака на белия дроб при непушачи не се различават от тези при пушачите. Много хора изпитват продължителна кашлица, болки в гърдите, задух или неволна загуба на тегло. Някои кашлят кръв или изпитват хриптене. Често хората просто се чувстват постоянно уморени или изпитват общо неразположение без конкретна причина.

Снимка: Canva

Тъй като тези симптоми могат да бъдат характерни и за други заболявания, важно е всеки, който ги изпитва продължително време, да се консултира с лекар. За съжаление, настоящите препоръки за скрининг не включват непушачите. Изключение прави Тайван, където е въведена програма за двугодишен скрининг за избрани високорискови групи непушачи.

Иновации в лечението на рак на белите дробове с целенасочени терапии

Добрата новина е, че откритието на специфичните генетични промени при непушачите с рак на белите дробове води до драматично подобрени резултати от лечението. За пациенти с резециран тумор с EGFR мутация, прилагането на медикамента озимертиниб като допълнителна терапия след операцията повишава четиригодишната преживяемост без заболяване от 29% на 70%. Още по-впечатляващо е, че петгодишната обща преживяемост се увеличава от 73% на 85%.

При пациенти с промени в гена ALK резултатите са също толкова обещаващи. Лечението с алектиниб след операцията води до двугодишна преживяемост без заболяване от почти 94%, в сравнение със 63% при стандартната химиотерапия. При неоперабилен рак в трети стадий с EGFR мутация, озимертинибът удължава времето без прогресия на заболяването от 5,6 месеца на над 39 месеца.

Важно е да се отбележи, че стандартните имунотерапии, които работят добре при някои видоверакна белите дробове, показват ограничена ефективност при тумори с EGFR или ALK промени. Това подчертава необходимостта от генетично тестване на всеки тумор, за да се определи най-подходящата терапия.

Как може да се намили риска от развитие на рак на белите дробове

Въпреки че някои рискови фактори като семейната история не могат да бъдат променени, съществуват конкретни стъпки за намаляване на риска. Избягването на пасивното тютюнопушене остава приоритет. Тестването на дома за радон и предприемането на мерки при високи нива е лесно достъпно и може значително да намали излагането.

Снимка: iStock

Намаляването на излагането на замърсен въздух, особено в големите градове, макар и трудно постижимо, трябва да се има предвид при избора на място за живеене и работа. Хората, които работят с азбест, силициев диоксид или други опасни вещества, трябва стриктно да спазват мерките за безопасност.

За тези с фамилна обремененост консултацията с лекар относно индивидуалния риск и възможните превантивни мерки е от съществено значение. Макар скринингът да не се препоръчва рутинно за непушачи, при наличие на симптоми или високорискови фактори ранната диагностика може да направи огромна разлика в изхода от лечението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.