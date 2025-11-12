Има неща, които никой не ви казва след онкологична диагноза. Докато лекарите обсъждат химиотерапия и лъчелечение, пациентите търсят отговор на един прост въпрос: „Какво да ям?“. И точно тук започват проблемите.

След страшната новина за рак повечето хора правят нещо съвсем логично, започват да променят радикално начина си на хранене. Изключват месо, мляко, глутен. Пълнят кухнята с хранителни добавки. Търсят в интернет „диети срещу рак“. Проблемът? Точно тези действия могат да навредят повече, отколкото да помогнат.

Снимка: Canva

„Онкологичните пациенти са изключително фокусирани върху хранителния си режим, защото това е единствената част от лечението, която усещат, че контролират", обяснява Антонина Топалова, психолог във фондация „Една от 8". Този стремеж да контролират ситуацията обаче често води до крайни и опасни решения.

Цената на митовете

Между 15% и 40% от онкологичните пациенти развиват малнутриция, състояние на недохранване, при което организмът не получава достатъчно протеини, мазнини, въглехидрати и витамини. Последиците са усложнения в лечението, а понякога дори прекъсване на терапията.

„Много често жените са склонни да си наложат сериозни ограничения в храненето. Изключват млечни храни, месо, яйца, глутен", споделя проф. д-р Дарина Найденова Христова, специалист по хранене и диететика. „Тези крайни мерки обаче са по-скоро рискови за дългосрочното здраве и реално могат даже да влошат здравния статус и да намалят преживяемостта."

Особено опасна е тенденцията пациентите да приемат множество хранителни добавки едновременно. „В моята практика срещам пациенти, които приемат по много и различни по вид хранителни добавки, което изкривява кръвната им картина и може да доведе до объркване на терапията им", предупреждава доц. д-р Ася Консулова, медицински онколог и председател на УС на СОНМ.

Истината за правилното хранене при рак

Добрата новина е, че правилното хранене при рак е много по-просто, отколкото изглежда в интернет. Не става въпрос за радикални диети или чудодейни супер-храни. Става въпрос за баланс.

Онкологичните пациенти не трябва да изключват нито една група храни от менюто си. Вместо това те трябва да се съсредоточат върху храни, които наистина помагат: плодове и зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести храни, риба и морски дарове, зехтин, авокадо, маслини и млечно-кисели продукти като кисело мляко и сирене.

Снимка: Canva

Ограниченията са малко и ясни: избягвайте пържени и панирани храни, месни деликатеси (колбаси, пушени и консервирани меса), ултрапреработени храни с много захар и сол, алкохол и цигари. Толкова.

Кога наистина са нужни добавки при онкологични пациенти

Мултивитаминните препарати категорично не се препоръчват за всички. „Нуждата от хранителни добавки се преценява строго индивидуално на база на навиците на хранене и начина на живот", обяснява проф. Найденова. „Преценка за необходимост от прием на добавки и нужната доза се прави само от лекар, запознат в детайли с актуалния здравен и хранителен статус на пациента."

Приемът на добавки без медицинска консултация може да направи повече вреда, отколкото полза. Изкривената кръвна картина може да заблуди лекарите и да наруши хода на лечението.

Когато храненето е предизвикателство

Има моменти в лечението, когато нормалното хранене е просто невъзможно. За тези случаи съществуват специални ентерални храни – готови за консумация продукти, балансирани по протеини, въглехидрати, мазнини, витамини и калории. Те са създадени да бъдат лесно смилаеми и могат да заместят или допълнят обичайното хранене.

Снимка: Canva

Потърсете професионална помощ

„Много често грижата за правилното хранене остава в ръцете на пациентите и техните близки, което не е лесна задача", отбелязват специалистите от фондация „Една от 8". Затова е важно да търсите професионална помощ,  не от интернет влогъри или групи във Фейсбук, а от лекар специалист по хранене.

Правилното хранене е ключово важно в терапията на онкологичните заболявания. То може да подпомогне по-доброто понасяне на лечението и по-бързото възстановяване. Но за да работи, трябва да бъде индивидуално съобразено с всеки конкретен случай.

„Пациентите трябва да са в максимално добро физиологично състояние, за да може да се проведе лечението им", обобщава доц. Консулова. И това добро състояние започва от чинията.

Информацията в статията е представена по повод Международната седмица на малнутрицията от фондация „Една от 8" и специалисти от Съюза на онколозите в България и Национална асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.