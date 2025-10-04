Ново проучване на Масачузетския технологичен институт (MIT) разкрива обещаващи резултати за лечението на чревни увреждания чрез диета. Изследователите откриват, че аминокиселината цистеин може да има изключителни регенеративни ефекти върху тънките черва, като активира имунна сигнална верига, която помага на стволовите клетки да произвеждат нова чревна тъкан, съобщава MedcalXpress.

Проучването, проведено засега само при мишки и публикувано в престижното научно списание Nature, отваря врата към нови възможности за лечение на пациенти, чиито черва са увредени от лъчетерапия или химиотерапия при онкологични заболявания.

Как цистеинът стимулира регенерацията

Учените от MIT изследват ефекта на 20 различни аминокиселини върху чревните стволови клетки при мишки. Сред всички тествани вещества, цистеинът показа най-драматичния ефект върху регенерацията на стволовите клетки и прогениторните клетки, незрелите клетки, които се диференцират в зрели чревни клетки.

Снимка: Canva

„Изследването предполага, че ако дадем на пациентите диета, богата на цистеин, или цистеинови добавки, може би можем да намалим някои от увежданията, предизвикани от химиотерапията или лъчетерапията“, обяснява д-р Омер Йълмаз, ръководител на Инициативата за стволови клетки в MIT и старши автор на изследването.

Механизмът на действие е сложен, но впечатляващ. Когато клетките в чревната лигавица абсорбират цистеин от храносмилателния тракт, те го превръщат в CoA - кофактор, който се освобождава в лигавичната обвивка на червата. Там имунните CD8 Т-клетки поглъщат CoA, което ги стимулира да се размножават и да произвеждат цитокин, наречен IL-22.

IL-22 играе ключова роля в регулирането на чревната стволово-клетъчна регенерация. Дотогава обаче не е било известно, че CD8 Т-клетките могат да го произвеждат и по този начин да стимулират чревните стволови клетки.

Приложение при онкологично лечение

В изследването научният екип демонстрира, че регенерацията, стимулирана от диетата, богата на цистеин, може да помогне за възстановяване на радиационни увреждания на чревната лигавица.

В допълнителни, все още непубликувани експерименти, те показват, че високоцистеиновата диета има регенеративен ефект и след лечение с химиотерапевтичния медикамент 5-fluorouracil, използван при рак на дебелото черво и панкреаса.

Снимка: Canva

Това е особено значимо, тъй като увреждането на чревната лигавица е често срещан и сериозен страничен ефект от тези лечения, причиняващ дискомфорт и усложнения при пациентите.

Хранителни източници на цистеин

Цистеинът се съдържа в много храни, богати на протеини, включително месо, млечни продукти, бобови растения и ядки. Макар че тялото може само да синтезира цистеин, като превръща аминокиселината метионин в цистеин в черния дроб, този процес не води до натрупване в тънките черва по начина, по който го прави диетичният прием.

Снимка: Canva

Изследователският екип планира да проучи дали цистеинът може да стимулира регенерацията и на други типове тъкани. В едно текущо изследване те проучват дали той може да стимулира регенерацията на косъмните фоликули. Учените планират също да изследват и други аминокиселини, които изглежда влияят на стволово-клетъчната регенерация.

Ако бъдещи изследвания потвърдят подобни резултати при хора, цистеиновите добавки или диета, богата на цистеин, могат да станат важна част от възстановителния процес при онкоболни и при други състояния, свързани с чревни увреждания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.