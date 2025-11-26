Ракът продължава да бъде едно от най-предизвикателните заболявания в съвременната медицина. Но какво, ако начинът, по който разбираме това заболяване, трябва да се промени фундаментално?
Д-р Томас Сейфрид предлага нова перспектива, която поставя под въпрос традиционните схващания за причините за рак.
В последните години онкологичните изследвания разкриват нови измерения на биологията на рака. Сред гласовете, които предлагат алтернативен поглед, се откроява д-р Томас Н. Сейфрид, професор по биология в Бостънския колеж и признат авторитет в областта на раковия метаболизъм.
Кой е д-р Томас Сейфрид?
Д-р Сейфрид получава докторска степен по генетика и биохимия от Университета на Илинойс и завършва постдокторски стажове в отделението по неврология на Медицинското училище на Йейлския университет. В момента работи като професор в Бостънския колеж, където изследва начините, по които клетъчният енергиен метаболизъм може да стимулира развитието на рак, епилепсия и невродегенеративни заболявания.
Неговата книга „Ракът като метаболитно заболяване”, издадена през 2012 година, представя научни доказателства, че митохондриалният срив, а не генетичните мутации, е основната причина за повечето ракови заболявания.
Метаболитната теория за рака
Според д-р Сейфрид, ракът не е просто резултат от генетични мутации, както традиционно се смята в онкологията. Вместо това той твърди, че раковите клетки се развиват поради нарушения в клетъчния метаболизъм, начина, по който клетките произвеждат и използват енергия.
В неотдавнашно видео, което стана вирусно в социалните мрежи, д-р Сейфрид разглежда две биологични съединения, които според изследванията му подхранват растежа на рака: глюкозата и глутаминът.
Глюкозата: Основното „гориво“ на туморите
Глюкозата е основният източник на енергия за раковите клетки, твърди д-р Сейфрид. За разлика от здравите клетки, които могат гъвкаво да преминават между изгаряне на захар и мазнини, раковите клетки разчитат почти изцяло на захарта.
Тази характеристика ги прави уязвими към интервенции, които понижават нивата на кръвната глюкоза, включително:
- Кетогенни диети (високомаслена, нисковъглехидратна диета)
- Периодично гладуване
- Метаболитни терапии под медицински контрол
Този концепт произтича от ефекта на Варбург – откритие, направено от носителя на Нобелова награда Ото Варбург, което показва, че раковите клетки имат аномално висок глюкозен метаболизъм дори в присъствието на кислород.
Глутаминът: Вторият скрит „играч“
Глутаминът е аминокиселина, която туморите използват, за да продължат да растат дори по време на глюкозно гладуване. Този втори източник на енергия поддържа ключови процеси, които подхранват растежа на раковите клетки и им помагат да избягват имунните отговори на организма.
Според д-р Сейфрид, комбинацията от терапии, които ограничават както глюкозата, така и глутамина, може да бъде обещаващ подход за инхибиране на туморния растеж. Той обаче категорично предупреждава, че такова лечение трябва да се провежда само под наблюдението на опитни специалисти.
Променя ли се парадигмата в онкологията?
Като определя рака като фундаментално метаболитно разстройство, д-р Сейфрид преосмисля преобладаващата генетично-фокусирана парадигма в онкологията. Макар все още да не е основен подход, неговото изследване е генерирало интерес в областта на метаболитните терапии, включително:
- Нутритивни лечения
- Нетоксични, метаболитно-насочени медикаменти
- Комбинирани подходи към онкологичните заболявания
Какво означава това за пациентите?
Важно е да се подчертае, че метаболитните стратегии за лечение на рак не трябва да заменят конвенционалната терапия, докато не бъдат задълбочено тествани в клинични условия. Ракът е изключително персонализирано заболяване, и всяка диетична или хранителна промяна трябва да се прави под ръководството на онколози и лекари.
Кои ракови заболявания могат да бъдат засегнати?
Метаболитният подход може да има приложение при различни видове онкологични заболявания, включително:
- Рак на гърдата
- Рак на белия дроб
- Колоректален рак
- Рак на простатата
Според изследванията, почти всички видове туморни клетки демонстрират зависимост от глюкоза и глутамин, което прави метаболитния подход потенциално универсално приложим.
Причини за рак: Метаболизъм срещу генетика
Традиционните теории за причините за рак се фокусират върху:
- Генетични мутации
- Излагане на канцерогени
- Наследствена предразположеност
- Факторите на околната среда
Д-р Сейфрид не отрича тези фактори, но твърди, че те действат чрез увреждане на митохондриите – енергийните "централи" на клетките. Именно това митохондриално увреждане води до променен метаболизъм, който позволява на раковите клетки да се развият и размножават.
Бъдещето на изследванията
Изследването на д-р Томас Сейфрид продължава да предизвиква традиционното мислене в разбирането и лечението на рака. Дали този подход ще отвори нови парадигми в онкологията остава интригуващ въпрос за бъдещето на медицинските изследвания.
Като опитен учен с десетилетия опит, д-р Сейфрид подчертава базирани на доказателства, холистични стратегии вместо панацейни решения. Неговата работа напомня, че науката за рака непрекъснато еволюира и че новите перспективи заслужават внимателно разглеждане.
Метаболитната теория за рака, защитавана от д-р Томас Сейфрид, предлага алтернативна рамка за разбиране на това сложно заболяване. Като подчертава ролята на глюкозата и глутамина като горива за раковите клетки, тази перспектива отваря нови възможности за потенциални терапевтични интервенции.
Ако вие или ваш близък се бори с рак или друго онкологично заболявание, винаги се консултирайте вашия лекар преди да предприемете каквито и да е промени в диетата или лечението. Метаболитните подходи трябва да допълват, а не да заместват конвенционалните терапии.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
